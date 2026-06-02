Hagi schimbă. Jocul nu iese! Multe minusuri ale „tricolorilor” la testul cu Georgia, debutul lui Hagi ca selecționer
Hagi, privindu-i pe Borza și Drăgușin la primul amical al naționalei, contra Georgiei. Fotomontaj GOLAZO.ro
Nationala

Hagi schimbă. Jocul nu iese! Multe minusuri ale „tricolorilor” la testul cu Georgia, debutul lui Hagi ca selecționer

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 02.06.2026, ora 22:00
alt-text Actualizat: 02.06.2026, ora 22:07
  • GEORGIA - ROMÂNIA 1-1. Gică Hagi, primul meci în noul mandat de selecționer. Modificări de sistem, de așezare, și în apărare, și în atac. Dar fără efect deocamdată. Erori în ambele faze. 
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Gică Hagi a debutat marți seară în noul mandat de selecționer, dar a părăsit terenul foarte gânditor și la pauză, și la final, după amicalul în fața Georgiei. Egal, 1-1 la Tbilisi.

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Încă de la primul meci, antrenorul a arătat că vrea să facă schimbări. De sistem, de așezare, de joc, de idei.

A observat însă că e nevoie de mult timp și multă pregătire. Și, îngrijorarea oricărui selecționer, nu are mult timp și nici antrenamente multe pentru ca modificările să funcționeze rapid.

Ce sistem folosește Hagi. Apărare în trei. În atac, 3-4-1-2 sau 3-2-3-2

Pe hârtie, sistemul de start e 4-2-3-1, însă Coubiș rămâne în spate, intră ușor în centru și avem o defensivă de trei stoperi:

  • Coubiș - Drăgușin - Ghiță. 

Borza urcă pe stânga, în dreptul „închizătorilor”, uneori pe aceeași linie coborând și Moruțan, o extremă retrasă.

Borza, debutant la națională. Titular contra Georgiei, primele 45 de minute printre „tricolori”. Foto: Sport Pictures Borza, debutant la națională. Titular contra Georgiei, primele 45 de minute printre „tricolori”. Foto: Sport Pictures
Borza, debutant la națională. Titular contra Georgiei, primele 45 de minute printre „tricolori”. Foto: Sport Pictures

Ianis e decar, iar în față, Coman - Mihăilă. Un 3-4-1-2.

Alteori, în ofensivă, Borza și Moruțan avansează în dreptul lui Hagi și 3-4-1-2 se transformă în 3-2-3-2.

Presingul cerut de Hagi a avut efect uneori. Alteori, depășit cu ușurință

În faza defensivă, Borza revine fundaș stânga, iar Moruțan se retrage și el, într-o linie de cinci.

Întreaga echipă încearcă un presing colectiv. La unele faze, a avut efect:

  • La ocazia lui Coman (mingea, recuperată după o eroare a adversarilor, a ajuns imediat la vârf), la 0-0. 
  • La golul lui Louis Munteanu, de 1-1. Tot după o recuperare avansată, Screciu a centrat pentru lovitura de cap a atacantului. 

La alte acțiuni, presingul nu a avut efect. Georgienii au evitat cu ușurință presiunea noastră și au ajuns prea repede direct pe apărare, creând ocazii.

Erori care trebuie corectate

În defensivă, au rămas spații neacoperite, au fost pase laterale interceptate, jucătorii gruzini s-au infiltrat pe zonele dintre fundașii noștri centrali.

În ofensivă, jocul nu a avut de multe ori viteză, fiind destul de previzibil, fără scânteie, fără combinații rapide, verticale, care să dezechilibreze Georgia. Nu am surprins-o!

Ianis Hagi, decarul și căpitanul României, la a 54-a selecție. Foto: Sport Pictures Ianis Hagi, decarul și căpitanul României, la a 54-a selecție. Foto: Sport Pictures
Ianis Hagi, decarul și căpitanul României, la a 54-a selecție. Foto: Sport Pictures

Și cele două șanse din prima repriză (Coman și Hagi), și golul lui Munteanu au venit după greșeli ale rivalilor speculate de „tricolori”.

Ultimul amical al lui Hagi înaintea meciurilor oficiale

Pentru start, Hagi are multe detalii de pus la punct. Sâmbătă, în Ghencea, contra Țării Galilor, cu mulți jucători în plus, selecționerul are încă o ocazie.

Ultima înainte de începutul meciurilor oficiale: Liga Națiunilor B, unde ne așteaptă Suedia, Polonia și Bosnia. O grupă foarte dificilă.

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