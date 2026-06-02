Două meciuri, două gafe Marian Aioani, încă o eroare de neînțeles, la Tbilisi, după cea din meciul cu Slovacia

- GEORGIA - ROMÂNIA. Marian Aioani (26 de ani), portarul Rapidului, a gafat din nou grav, la al doilea meci în tricoul naționalei.
Portarul giuleștean a greșit grav și la ultimul meci al naționalei, amicalul cu Slovacia din luna martie, scor 0-2.
GEORGIA - ROMÂNIA. Marian Aioani, o nouă gafă imensă în tricoul naționalei
În minutul 46 al partidei de la Tbilisi, imediat după ieșirea de la cabine, Marian Aioani a comis o nouă gafă.
După o centrare din partea dreaptă, portarul naționalei a scăpat balonul din mâini și l-a pus pe tavă jucătorului advers, Kvilitaia, care a trimis direct în plasa porții.
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Aceasta este a doua gafă majoră a lui Aioani la națională, în chiar al doilea meci al său sub tricolor.
În martie, la meciul cu Slovacia, acesta a greșit tot imediat după pauză.
Atunci, Aioani a pasat greșit către Lobotka, cel care era complet liber în fața careului. Dragomir a încercat să intervină, dar mingea a ajuns la David Strelec, cel care a dus scorul la 2-0.