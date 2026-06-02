Farul schimbă antrenorul Constănțenii au anunțat despărțirea de Flavius Stoican » Cine vine în locul său
Flavius Stoican
Superliga

Farul schimbă antrenorul Constănțenii au anunțat despărțirea de Flavius Stoican » Cine vine în locul său

alt-text George Neagu , Dan Udrea
alt-text Publicat: 02.06.2026, ora 12:46
alt-text Actualizat: 02.06.2026, ora 12:46
  • Flavius Stoican (49 de ani), antrenorul celor de la Farul, și-a reziliat, marți, contractul cu gruparea constănțeană.
  • Cine va fi noul antrenor al echipei și când va fi prezentat, mai jos în articol.
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Sub conducerea lui Flavius Stoican, Farul a reușit să evite retrogradarea, după ce a învins-o pe Chindia Târgoviște la loviturile de departajare, în barajul de menținere/promovare în Liga 1 (4-4 la general, 4-2 d. pen.).

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Flavius Stoican și-a reziliat contractul cu Farul

Marți, Farul Constanța a anunțat despărțirea de antrenorul Flavius Stoican, chiar dacă acesta mai avea un an de contract.

„Farul Constanța și antrenorul Flavius Stoican au decis, de comun acord, întreruperea relațiilor contractuale.

Farul îi mulțumește pentru realizarea obiectivului și pentru că s-a alăturat echipei într-un moment greu.

Mult succes în carieră!”, a transmis clubul pe site-ul oficial.

7 meciuri
a rezistat Flavius Stoican pe banca Farului

Sub conducerea lui Stoican, cel care l-a înlocuit pe Ianis Zicu în aprilie, Farul nu a înregistrat nicio victorie:

  • 2-3 cu FCSB
  • 0-0 cu UTA Arad
  • 1-1 cu FC Botoșani
  • 2-3 cu Oțelul
  • 0-1 cu Metaloglobus
  • 3-3 cu Chindia
  • 1-1 cu Chindia la finalul prelungirilor

Ioan Ovidiu Sabău, noul antrenor al Farului

Conform informațiilor GOLAZO.ro, Ioan Ovidiu Sabău va fi noul antrenor al celor de la Farul Constanța.

Tehnicianul va fi prezentat oficial în funcție miercuri sau joi.

Ultima echipă pe care Sabău a antrenat-o a fost U Cluj, formație de care s-a despărțit în octombrie anul trecut. De atunci, tehnicianul în vârstă de 58 de ani nu și-a mai găsit un alt angajament.

Gaz Metan Mediaș, Gloria Bistrița, FC Timișoara, FCM Târgu Mureș, Rapid și ASA Târgu Mureș sunt echipele pe care Ioan Ovidiu Sabău le-a mai pregătit.

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