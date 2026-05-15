Ce tipuri de pariuri sunt cele mai populare la Campionatul Mondial de fotbal

Cupa Mondială de fotbal rămâne una dintre cele mai importante competiții sportive de pe planetă, iar această vară se anunță una fierbinte atât în termometre, cât și pe terenul de joc.

Milioane de suporteri vor fi cu ochii pe turneul din America de Nord.

Pe lângă spectacolul garantat, este și momentul ca fanii jocurilor de noroc să își arate talentul. Tot mai mulți dintre ei caută deja analize pentru pariuri Campionatul Mondial. Vezi aici care sunt cele mai populare piețe de pariere la CM și de ce le preferă jucătorii.

Pariurile pe 1X2 rămân cele mai populare

La turneele finale de Cupă Mondială oferta este diversificată, cu multe posibilități pentru pasionații de pariuri sportive pe fotbal. Totuși, pariurile pe rezultat final rămân cele mai populare. Vorbim de pariuri simple, în care pariezi pe victoria uneia dintre cele două echipe sau pe remiză.

Astfel de pariuri clasice sunt preferate în special de jucătorii începători, pentru că nu necesită analize complexe sau strategii avansate. Mai mult, există case de pariuri online din România care propun cote mărite pe rezultat final la anumite meciuri sau pariuri 1X2 cu marjă 0 (fără marja de profit a casei).

Pe lângă faptul că este ușor să joci pe rezultat final, trebuie precizat că vei găsi și foarte rapid aceste piețe de pariere la Campionatul Mondial. Selecțiile 1X2 sunt afișate mereu primele în oferta oricărei agenții de betting, indiferent dacă joci live sau pre-meci.

Popularitatea acestor pariuri rămâne la cote mari deoarece ele aduc o doză constantă de adrenalină pe timpul jocului, iar interesul pariorilor este captat pe toată durata meciului. Sunt disponibile mereu și le poți juca atât pe bilete single cât și combo.

Mulți pariori se îndreaptă spre piața golurilor marcate

Foarte accesate sunt și pariurile pe goluri marcate la Cupa Mondială de fotbal. Fie că este vorba despre total goluri (sub/peste) sau ambele echipe marchează (GG), reputația acestei piețe de pariere este la cel mai înalt nivel. Atunci când pare greu de anticipat câștigătoarea unui meci, pariurile pe goluri oferă alternativa perfectă.

Mai mult, la Campionatul Mondial de fotbal au fost mereu naționale care atrag pariurile pe goluri marcate. Echipe spectaculoase precum Brazilia, Spania, Argentina sau Franța sunt ca un magnet pentru fanii pariurilor sportive, care le joacă de multe ori la piața de goluri.

Cotele sunt în general echilibrate, iar acesta este un motiv în plus pentru a profita de ele. În plus, piețele pe goluri s-au diversificat foarte mult în ultimii ani, iar la Mondial vei găsi tipuri de pariuri extrem de variate.

Cele mai populare pariuri pe goluri la Cupa Mondială sunt în primul rând cele clasice (peste/sub 2.5), dar vei găsi și combinații speciale, reușite pe intervale de timp, total goluri pe echipe, la pauză și multe altele. Sunt foarte profitabile și pe live, pentru că ai posibilitatea de a analiza și anticipa cursul meciului.

Anteposturile cresc în popularitate față de alte competiții

În ultimul timp, pariurile antepost au crescut enorm în popularitate și la Mondialul din America de Nord fac deja furori printre fanii sportului rege. Ce înseamnă pariuri antepost? Mai exact, sunt acele piețe de pariere disponibile înainte de startul competiției.

Anteposturile preferate de români sunt cele pe echipa câștigătoare a Campionatului Mondial, favoritele din grupe, echipele care ajung în semifinale și piața de golgheteri. Cotele apar chiar și cu două luni înainte de începerea turneului și oferă valori atractive.

De ce au devenit atât de populare? În special pentru că sunt cote mari, iar trăirile și emoțiile pe parcursul turneului sunt destul de intense. Totuși, trebuie să ai în vedere că miza investită va fi blocată mai mult timp, plus că pariurile antepost pot fi influențate de eventuale accidentări, suspendări sau forma de moment a echipelor, pe care nu le ai în vedere la momentul plasării pariului.

Pariurile pe marcatori sunt tot mai întâlnite

Microbiștii și pariorii au fost pasionați mereu de marii marcatori la Campionatul Mondial. Casele de pariuri online oferă acum multe cote pe golgheteri, iar asta face deliciul pasionaților. Dacă nu vrei să joci piețele clasice, atunci aceste tipuri de pariuri pot fi ideale, mai ales dacă ești în căutare de cote ceva mai mari.

La Cupa Mondială de fotbal poți miza pe marcatorii din oricare meci (primul marcator, următorul marcator, marcator în prima repriză și altele), precum și pe golgheterul turneului, cei mai buni marcatori din grupe sau golgheterul unei anume echipe. Piețele de pariere pe marcatori sunt foarte bine puse la punct.

De precizat că următorul turneu adună superstaruri precum Leo Messi, Cristiano Ronaldo, Mbappe sau Haaland, iar asta face ca piața marcatorilor să fie la mare căutare. Dacă și tu joci pe staruri, acum este momentul să te distrezi.

CMM (Cine Merge Mai Departe) este și el preferat de către pariori

Nu în ultimul rând, pariurile pe favorite sunt și ele foarte apreciate de jucători și se bucură de o imensă popularitate, chiar încă din faza grupelor la Campionatul Mondial. În prima fază poți paria pe naționalele care merg mai departe din grupe, și chiar dacă unele cote pe favorite sunt mici, de regulă aduc profit.

În fazele eliminatorii ale turneului, piața CMM devine una dintre cele mai populare printre pariori. Acest tip de pariu oferă mai multă siguranță și elimină riscul remizei. Nu contează rezultatul din cele 90 de minute și vei avea succes chiar dacă favorita ta se califică în prelungiri sau la penalty-uri.

De precizat că pariurile pe cine merge mai departe apar și în piața antepost, așa că popularitatea lor este la cele mai înalte cote.

În concluzie, Campionatul Mondial de fotbal nu înseamnă doar spectacol pe teren, ci și o oportunitate pentru pariori să își încerce norocul în fiecare zi. Avem la dispoziție o mulțime de opțiuni de pariere, de la clasicele 1X2, la pariuri antepost sau pe marcatori. Așadar, nu rata Cupa Mondială și dacă pariezi, nu uita să o faci cu responsabilitate.