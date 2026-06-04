Poveste incredibilă la Roland Garros VIDEO. Maja Chwalinska a ajuns în finală! Salt uriaș în clasamentul WTA. A vrut să renunțe la tenis

Maja Chwalinska (24 de ani, #114 WTA) este a doua finalistă de la Roland Garros, după ce a învins-o pe Diana Shnaider (22 de ani, #23 WTA), scor 7-6(4), 6-4.

În ultimul act al competiției, poloneza o va înfrunta pe Mirra Andreeva (19 ani, #8 WTA).

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Venită din calificări, Maja Chwalinska își continuă parcusul formidabil de la Paris. Mai are un singur pas până la trofeu!

Maja Chwalinska continuă să scrie istorie la Roland Garros! A venit din calificări și e în finală

În semifinale, sportiva din Polonia a întâlnit-o pe Diana Shnaider, cea care furnizase o mare surpriză în sferturi, fază în care a eliminat-o pe Aryna Sabalenka (28 de ani, #1 WTA), după 10 game-uri câștigate la rând.

Actul inaugural al confruntării a fost unul extrem de echilibrat. Chwalinska a reușit să facă primul break la scorul de 2-1, însă și-a pierdut imediat serviciul.

S-a mers cap la cap până la 6-6, astfel că totul s-a decis în tiebreak. Condusă cu 4-3, Maja a câștigat patru puncte consecutive și și-a adjudecat primul set.

Setul secund a început cu un break de fiecare parte. La scorul de 4-4, poloneza a rupt echilibrul și a reușit să se califice în marea finală, după ce a fructificat prima minge de meci.

În ultimul act de la Roland Garros, Maja Chwalinska o va întâlni pe Mirra Andreeva (19 ani, #8 WTA), cea care a trecut de Marta Kostyuk (23 de ani, #15 WTA), scor 6-1, 6-3.

21 este locul ocupat de Maja Chwalinska în clasamentul WTA LIVE (salt de 93 de locuri). Dacă va câștiga turneul, va urca pe locul 14

A vrut să renunțe la tenis: „Nu mai puteam să mă dau jos din pat”

Fostă parteneră de dublu a Igăi Swiantek, la junioare, Chwalinska are o poveste impresionantă.

Înaintea turneului de la Roland Garros, Maja avea o singură victorie într-un turneu de Grand Slam. O obținea la Wimbledon, în urmă cu 4 ani.

Mai mult decât atât, poloneaza a fost la un pas să renunțe la tenis, din cauza depresiei.

„Pauza în sine nu a fost cea mai grea parte. Cea mai grea parte a fost înainte. Am luptat cu toată puterea.

La început, am încercat să mă conving că trebuie doar să fiu puternică, să rezist și să continui antrenamentele, dar, la un moment dat, pur și simplu nu mai puteam să mă dau jos din pat.

Sinceră să fiu, m-am simțit complet lipsită de energie. Atunci mi-am dat seama că trebuie să iau o pauză, pentru că altfel pur și simplu nu aș mai fi putut trăi normal.

De atunci, nu știam dacă mă voi mai întoarce vreodată la tenis. Dar, după câteva luni, am decis să încerc să revin. Aveam nevoie să-mi pun ordine în gânduri. M-am întors și sunt foarte fericită că am făcut-o.

Sinceră să fiu, abia dacă mai folosesc rețelele sociale în acest moment, pentru că simt că ar fi prea mult pentru mine. De aceea procedez așa: postez ceva și apoi mă deconectez imediat”, a declarat Chwalinska, citată de en.tennistemple.com.

De asemenea, sunt înconjurată de oameni minunați care m-au susținut de ani de zile. Pot avea încredere în ei, pot vorbi cu ei despre tot ce simt, pot fi complet sinceră. Într-o astfel de situație, acest lucru este extrem de important. Maja Chwalinska, finalistă Roland Garros

Maja Chwalinska, drumul spre finala de la Roland Garros

Calificări:

6-0, 6-3 cu Alice Rame (28 de ani, #200 WTA)

6-0, 6-1 cu Carole Monnet (24 de ani, #196 WTA)

7-6 (4), 7-5 cu Suzan Lamens (26 de ani, #128 WTA)

Tabloul principal:

Turul 1: 6-4, 6-0 cu Qinwen Zheng (23 de ani, #56 WTA)

6-4, 6-0 cu Qinwen Zheng (23 de ani, #56 WTA) Turul 2: 6-4, 6-0 cu Elise Mertens (30 de ani, #21 WTA)

Turul 3: 1-6, 6-3, 6-2 cu Maria Sakkari (30 de ani, #49 WTA)

1-6, 6-3, 6-2 cu Maria Sakkari (30 de ani, #49 WTA) Optimi de finală: 6-3, 6-2 cu Diane Parry (23 de ani, #92 WTA)

6-3, 6-2 cu Diane Parry (23 de ani, #92 WTA) Sferturi de finală: 7-6 (3), 6-3 cu Anna Kalinskaya (27 de ani, #24 WTA)

7-6 (3), 6-3 cu Anna Kalinskaya (27 de ani, #24 WTA) Semifinale: 7-6 (4), 6-4 cu Diana Shnaider (22 de ani, #23 WTA).

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