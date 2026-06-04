Surpriză uriașă la CM 2026 A indicat corect ultimele 3 campioane mondiale și a spus cine va câștiga în 2026
Favorite CM 2026. Foto: IMAGO
Campionatul Mondial

Surpriză uriașă la CM 2026 A indicat corect ultimele 3 campioane mondiale și a spus cine va câștiga în 2026

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 04.06.2026, ora 20:59
alt-text Actualizat: 04.06.2026, ora 20:59
  • Joachim Klement, matematician și economist german, a venit cu propria predicție înainte de Campionatul Mondial din această vară.
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Klement a oferit predicții similare pentru ultimele trei ediții ale turneului final și a ales corect câștigătoarea de fiecare dată, indiferent de dificultățile întâmpinate de respectivele naționale pe traseu.

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Joachim Klement: Olanda va câștiga CM 2026

De această dată, matematicianul german a venit cu o predicție neașteptată: Olanda va ridica trofeul la finalul turneului găzdui de SUA, Mexic și Canada.

Aceasta ar urma să învingă Portugalia în finală, o altă predicție surprinzătoare pentru locul doi, fiind ignorate echipe precum Franța, Argentina, Spania sau Anglia.

În plus, analiza acestuia ar include și câteva surprize pe parcursul competiției, inclusiv eliminări neașteptate ale unor naționale importante, potrivit beinsports.com.

Până acum, Klement a bifat predicții corecte la precedentele 3 ediții: 2014 - Germania, 2018 - Franța și 2022 - Argentina.

Cum funcționează analiza sa? Spre deosebire de predicțiile bazate exclusiv pe performanța sportivă, Klement combină variabile statistice, economice și demografice pentru a estima probabilitățile de câștig.

Olanda va debuta la CM 2026 pe 14 iunie, de la ora 23:00, contra Japoniei.

7 zile
au mai rămas până la startul CM 206. Primul meci va fi Mexic - Africa de Sud, pe 11 iunie, de la ora 22:00

Grupele Mondialului 2026

Grupa AGrupa BGrupa CGrupa D
MexicCanadaBraziliaSUA
Africa de SudBosniaMarocParaguay
Coreea de SudQatarHaitiAustralia
CehiaElvețiaScoțiaTurcia
Grupa EGrupa FGrupa GGrupa H
GermaniaOlandaBelgiaSpania
CuracaoJaponiaEgiptCapul Verde
Coasta de FildeșSuediaIranArabia Saudită
EcuadorTunisiaNoua ZeelandăUruguay
Grupa IGrupa JGrupa KGrupa L
FranțaArgentinaPortugaliaAnglia
SenegalAlgeriaCongoCroația
IrakAustriaUzbekistanGhana
NorvegiaIordaniaColumbiaPanama

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