Gnahore, postare surprinzătoare FOTO. Mijlocașul lui Dinamo s-a afișat în tricoul altui club din Liga 1

Eddy Gnahore (32 de ani) a postat o fotografie pe rețelele de socializare, în care apare îmbrăcat în tricoul altei echipe din România.

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Jucătorul francez a primit tricoul de la un fost coechipier și nu a ezitat să se afișeze chiar și în fața suporterilor.

Eddy Gnahore, îmbrăcat în tricoul celor de la UTA Arad

Mijlocașul „câinilor” a postat un story pe Instagram, unde apare îmbrăcat în tricoul cu numărul 11 al echipei UTA, cel purtat de Hakim Abdallah.

Gnahore a primit tricoul cadou din partea fostului său coechipier, care i-a rămas prieten chiar și după plecarea la Arad, la începutul sezonului recent încheiat.

Eddy Gnahore, în tricoul celor de la UTA Arad. Foto: captură InstaStory

Ghahore a ajuns la Dinamo în ianuarie 2024, liber de contract după despărțirea de Ascoli, și a fost constant unul dintre oamenii de bază ai lui Zeljko Kopic, însă ar putea să-i părăsească pe „câini” odată cu încheierea sezonului.

Contractul acetuia expiră la data de 30 iunie, însă acesta a dat de înțeles recent că ia în calcul prelungirea cu Dinamo, dacă se va ajunge la un numitor comun.

41 de apariții a bifat Eddy Ghanore pentru Dinamo în acest sezon, în toate competițiile, reușind două goluri și două pase decisive

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