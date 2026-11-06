Ionuț Radu (29 de ani), portarul celor de la Celta Vigo, a apărat un penalty în confruntarea cu Saint Gilloise, dar nu și-a putut ajuta echipa să evite înfrângerea.

Gruparea din La Liga a pierdut, scor 1-2, confruntarea din etapa #4 din Europa League.

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Celta Vigo a început excelent partida. Pablo Durán a deschis scorul în minutul 11. Belgienii au restabilit însă egalitatea cu 10 minute înainte de pauză. Besfort Zeneli l-a învins pe Radu cu un șut din jurul punctului cu var.

Suedezul a făcut „dubla” în minutul 49 și a dus-o pe Saint Gilloise în avantaj.

FOTO. Ionuț Radu a apărat un penalty în Celta Vigo - Saint Gilloise 1-2

Oaspeții puteau da lovitura decisivă în minutul 80, când arbitrul a dictat penalty pentru un henț în careu, după ce a revăzut faza pe monitorul VAR.

Același Zeneli și-a asumat execuția, însă Ionuț Radu a ghicit colțul și a menținut vii speranțele spaniolilor pentru un rezultat pozitiv.

Celta n-a mai avut însă puterea să egaleze și a trebuit să se recunoască învinsă, scor 1-2. La oaspeți, Darius Olaru a fost trimis pe teren în minutul 86, când l-a schimbat pe Relebohile Mofokeng.

6,1 a fost nota primită de Ionuț Radu, potrivit Sofascore

Loc Echipa Meciuri Puncte Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️ 1 Benfica 4 12 2 Bournemouth 4 12 3 Ferencvaros 4 12 4 Royale Union SG 4 10 5 Juventus 4 10 6 Olympiacos 4 10 7 Leverkusen 4 9 8 Beșiktaș 4 7 Zona echipelor care merg în play-off⤵️ 9 Dinamo Zagreb 4 7 10 Levski 4 7 11 Sunderland 4 7 12 Nijmegen 4 7 13 Lyon 4 7 14 AZ Alkmaar 4 6 15 Anderlecht 4 6 16 OFI Crete 4 6 17 Rennes 4 6 18 Omonia 4 6 19 Torreense 4 6 20 Real Sociedad 4 5 21 Crystal Palace 4 5 22 Sparta Praga 4 4 23 Hoffenheim 4 4 24 Sturm Graz 4 4 Zona echipelor eliminate⤵️ 25 Celje 4 4 26 Salzburg 4 4 27 Celta Vigo 4 3 28 AC Milan 4 3 29 Jagiellonia 4 3 30 Viktoria Plzen 4 3 31 Marseille 4 3 32 Celtic 4 3 33 Hapoel Beer Sheva 4 1 34 Lilleström 4 1 35 Lech Poznan 4 1 36 Ararat-Armenia 4 0

Primele opt clasate se califică direct în optimile de finală, iar formațiile de pe locurile 9-24 vor disputa un play-off.

Finala este programată pe 26 mai 2027, la Frankfurt.

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