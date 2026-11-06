- Ionuț Radu (29 de ani), portarul celor de la Celta Vigo, a apărat un penalty în confruntarea cu Saint Gilloise, dar nu și-a putut ajuta echipa să evite înfrângerea.
- Gruparea din La Liga a pierdut, scor 1-2, confruntarea din etapa #4 din Europa League.
Celta Vigo a început excelent partida. Pablo Durán a deschis scorul în minutul 11. Belgienii au restabilit însă egalitatea cu 10 minute înainte de pauză. Besfort Zeneli l-a învins pe Radu cu un șut din jurul punctului cu var.
Suedezul a făcut „dubla” în minutul 49 și a dus-o pe Saint Gilloise în avantaj.
FOTO. Ionuț Radu a apărat un penalty în Celta Vigo - Saint Gilloise 1-2
Oaspeții puteau da lovitura decisivă în minutul 80, când arbitrul a dictat penalty pentru un henț în careu, după ce a revăzut faza pe monitorul VAR.
Același Zeneli și-a asumat execuția, însă Ionuț Radu a ghicit colțul și a menținut vii speranțele spaniolilor pentru un rezultat pozitiv.
Galerie foto (6 imagini)
Celta n-a mai avut însă puterea să egaleze și a trebuit să se recunoască învinsă, scor 1-2. La oaspeți, Darius Olaru a fost trimis pe teren în minutul 86, când l-a schimbat pe Relebohile Mofokeng.
|Loc
|Echipa
|Meciuri
|Puncte
|Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️
|1
|Benfica
|4
|12
|2
|Bournemouth
|4
|12
|3
|Ferencvaros
|4
|12
|4
|Royale Union SG
|4
|10
|5
|Juventus
|4
|10
|6
|Olympiacos
|4
|10
|7
|Leverkusen
|4
|9
|8
|Beșiktaș
|4
|7
|Zona echipelor care merg în play-off⤵️
|9
|Dinamo Zagreb
|4
|7
|10
|Levski
|4
|7
|11
|Sunderland
|4
|7
|12
|Nijmegen
|4
|7
|13
|Lyon
|4
|7
|14
|AZ Alkmaar
|4
|6
|15
|Anderlecht
|4
|6
|16
|OFI Crete
|4
|6
|17
|Rennes
|4
|6
|18
|Omonia
|4
|6
|19
|Torreense
|4
|6
|20
|Real Sociedad
|4
|5
|21
|Crystal Palace
|4
|5
|22
|Sparta Praga
|4
|4
|23
|Hoffenheim
|4
|4
|24
|Sturm Graz
|4
|4
|Zona echipelor eliminate⤵️
|25
|Celje
|4
|4
|26
|Salzburg
|4
|4
|27
|Celta Vigo
|4
|3
|28
|AC Milan
|4
|3
|29
|Jagiellonia
|4
|3
|30
|Viktoria Plzen
|4
|3
|31
|Marseille
|4
|3
|32
|Celtic
|4
|3
|33
|Hapoel Beer Sheva
|4
|1
|34
|Lilleström
|4
|1
|35
|Lech Poznan
|4
|1
|36
|Ararat-Armenia
|4
|0
Primele opt clasate se califică direct în optimile de finală, iar formațiile de pe locurile 9-24 vor disputa un play-off.
Finala este programată pe 26 mai 2027, la Frankfurt.