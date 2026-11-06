Penalty apărat de Ionuț Radu FOTO. Paradă spectaculoasă n-a fost suficientă pentru a evita înfrângerea cu echipa lui Olaru +6 foto
Ionuț Radu a apărat un penalty în Celta Vigo - Royale Union Saint Gilloise 1-2/ Foto: IMAGO
Europa League

Penalty apărat de Ionuț Radu FOTO. Paradă spectaculoasă n-a fost suficientă pentru a evita înfrângerea cu echipa lui Olaru

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 06.11.2026, ora 00:59
alt-text Actualizat: 06.11.2026, ora 01:27
  • Ionuț Radu (29 de ani), portarul celor de la Celta Vigo, a apărat un penalty în confruntarea cu Saint Gilloise, dar nu și-a putut ajuta echipa să evite înfrângerea.
  • Gruparea din La Liga a pierdut, scor 1-2, confruntarea din etapa #4 din Europa League.
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Celta Vigo a început excelent partida. Pablo Durán a deschis scorul în minutul 11. Belgienii au restabilit însă egalitatea cu 10 minute înainte de pauză. Besfort Zeneli l-a învins pe Radu cu un șut din jurul punctului cu var.

Suedezul a făcut „dubla” în minutul 49 și a dus-o pe Saint Gilloise în avantaj.

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FOTO. Ionuț Radu a apărat un penalty în Celta Vigo - Saint Gilloise 1-2

Oaspeții puteau da lovitura decisivă în minutul 80, când arbitrul a dictat penalty pentru un henț în careu, după ce a revăzut faza pe monitorul VAR.

Același Zeneli și-a asumat execuția, însă Ionuț Radu a ghicit colțul și a menținut vii speranțele spaniolilor pentru un rezultat pozitiv.

Galerie foto (6 imagini)

Penalty-ul apărat de Ionuț Radu în Celta Vigo - Royale Union Saint Gilloise 1-2 Foto captură VIDEO Digi Sport (1).jpg Penalty-ul apărat de Ionuț Radu în Celta Vigo - Royale Union Saint Gilloise 1-2 Foto captură VIDEO Digi Sport (2).jpg Penalty-ul apărat de Ionuț Radu în Celta Vigo - Royale Union Saint Gilloise 1-2 Foto captură VIDEO Digi Sport (3).jpg Penalty-ul apărat de Ionuț Radu în Celta Vigo - Royale Union Saint Gilloise 1-2 Foto captură VIDEO Digi Sport (4).jpg Penalty-ul apărat de Ionuț Radu în Celta Vigo - Royale Union Saint Gilloise 1-2 Foto captură VIDEO Digi Sport (5).jpg
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Celta n-a mai avut însă puterea să egaleze și a trebuit să se recunoască învinsă, scor 1-2. La oaspeți, Darius Olaru a fost trimis pe teren în minutul 86, când l-a schimbat pe Relebohile Mofokeng.

6,1
a fost nota primită de Ionuț Radu, potrivit Sofascore
LocEchipaMeciuriPuncte
Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️
1Benfica412
2Bournemouth412
3Ferencvaros412
4Royale Union SG410
5Juventus410
6Olympiacos410
7Leverkusen49
8Beșiktaș47
Zona echipelor care merg în play-off⤵️
9Dinamo Zagreb47
10Levski47
11Sunderland47
12Nijmegen47
13Lyon47
14AZ Alkmaar46
15Anderlecht46
16OFI Crete46
17Rennes46
18Omonia46
19Torreense46
20Real Sociedad45
21Crystal Palace45
22Sparta Praga44
23Hoffenheim44
24Sturm Graz44
Zona echipelor eliminate⤵️
25Celje44
26Salzburg44
27Celta Vigo43
28AC Milan43
29Jagiellonia43
30Viktoria Plzen43
31Marseille43
32Celtic43
33Hapoel Beer Sheva41
34Lilleström41
35Lech Poznan41
36Ararat-Armenia40

Primele opt clasate se califică direct în optimile de finală, iar formațiile de pe locurile 9-24 vor disputa un play-off.

Finala este programată pe 26 mai 2027, la Frankfurt.

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