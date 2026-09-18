Edi Iordănescu (48 de ani), fostul selecționer al României, ar putea reveni în antrenorat după aproape un an de pauză.

Tehnicianul a refuzat oferta primită de la Dinamo Kiev și nu ia în calcul o întoarcere la FCSB, însă se află în discuții avansate cu o altă formație.

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Tehnicianul este liber de contract din 31 octombrie 2025, când s-a despărțit de Legia Varșovia, după numai patru luni petrecute pe banca formației poloneze. De atunci, Iordănescu a avut discuții cu mai multe cluburi, dar nu a revenit în antrenorat.

Edi Iordănescu, negocieri avansate pentru revenirea pe banca tehnică

Cea mai concretă propunere a venit din partea lui Dinamo Kiev. Fostul selecționer a cerut câteva zile pentru a analiza oferta, însă a decis să o refuze din cauza situației din Ucraina.

După ce a refuzat oferta din Ucraina, antrenorul român și-ar putea continua cariera în Asia. Iordănescu s-ar afla în negocieri avansate cu Al Fateh, locul 15 în clasamentul primei ligi din Arabia Saudită, aceasta fiind singura formație cu care poartă în prezent discuții pentru un posibil contract, conform gsp.ro.

„Au mai fost discuții în Grecia, în vară, nimic concret!”, au transmis persoane din anturajul antrenorului.

FOTO. România - Ucraina 3-0, la Euro 2024

Nu este prima dată când fostul selecționer se află pe lista unui club saudit. În 2022, acesta a fost aproape să ajungă la un acord în Arabia Saudită, dar a ales să accepte oferta Federației Române de Fotbal pentru a prelua echipa națională.

Pentru Iordănescu, mutarea ar fi reprezentat prima experiență după plecarea de la Legia. Antrenorul român a preluat formația din Varșovia în vara lui 2025, a câștigat Supercupa Poloniei și a calificat echipa în faza principală din Conference League.

Înainte de aventura din Polonia, Edi Iordănescu a pregătit naționala României între 2022 și 2024 și a calificat-o în optimile de finală de la EURO 2024.

De-a lungul carierei a mai antrenat, printre altele, FCSB, CFR Cluj, Astra Giurgiu și CSKA Sofia.

24,1 milioane de euro valorează lotul lui Al Fateh

Cei mai bine cotați jucători sunt Lukas Haraslin și Zaydou Youssouf, evaluați la câte 6 milioane de euro, urmați de atacantul Wilfried Kanga, cotat la 3 milioane de euro.

Din lot fac parte și Mihai Lixandru, fost jucător la FCSB, și Kennedy Boateng, fost fundaș al lui Dinamo.

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