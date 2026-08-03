Debut de coșmar pentru Gertmonas Fostul portar de la U Cluj a scăpat mingea în poartă la primul meci pentru Servette

Edvinas Gertmonas (30 de ani), fostul portar al Universității Cluj, a comis o gafă imensă în meciul disputat de Servette pe terenul lui FC Zurich, pierdut cu 1-2.

Meciul cu Zurich a reprezentat și debutul lui Gertmonas în tricoul formației elvețiene.

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Gertmonas a plecat liber de contract de la U Cluj în această vară. Lituanianul ajunsese la formația ardeleană în 2024.

Debut de coșmar pentru Gertmonas la Servette

În minutul 35 al meciului cu FC Zurich, Valon Berisha, fostul mijlocaș al lui Lazio, a executat o lovitură liberă care părea că va fi ușor de reținut pentru lituanian.

Gertmonas era bine plasat, chiar pe direcția mingii, pe care nu a reușit să o prindă, iar balonul a ajuns în poartă.

Mohamed Bangoura a majorat avantajul gazdelor în minutul 79. Servette a redus din diferență abia în minutul 90+1, prin Tiemoko Ouattara.

În perioada petrecută la U Cluj, Gertmonas a adunat 74 de meciuri, a primit 63 de goluri și a păstrat poarta intactă în 30 de partide.

În carieră, acesta a mai evoluat la Zalgiris Vilnius, Atlantas Klaipėda și FK Tauras Taurage, dar și la echipa secundă a lui Stade Rennais, fără să debuteze pentru prima formație a clubului francez.

@bluesport_fr 🧤🫠 Gertmonas se troue et permet à Zurich de mener 1-0 face à Servette ! • #superleague #gertmonas #servettefc #geneve #sfl ♬ son original - blue Sport

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