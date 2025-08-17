CFR Cluj - FC Botoșani 3-3. Leo Grozavu (57 de ani), antrenorul oaspeților, l-a lăudat pe Giannis Anestis (34 de ani) pentru prestația de la Cluj-Napoca.

Louis Munteanu (23 de ani) a avut șansa de a marca golul victoriei.

Pentru CFR Cluj au marcat Emerllahu, Cordea și Korenica, în timp ce FC Botoșani a punctat prin Kovtalyuk, Suta și Mailat.

Leo Grozavu îl laudă pe Giannis Anestis: „Îngerul nostru păzitor”

La sfârșitul partidei de pe stadionul „Dr. Constantin Rădulescu”, Leo Grozavu l-a lăudat pe goalkeeperul Giannis Anestis pentru prestația sa.

„Nu am fost supărat la pauză, voiam ceva mai multă reacție. În prima repriză am fost destul de apatici.

Cu mingea am jucat foarte puțin, nu am avut curaj. În a doua repriză am fost mai consistenți. Nu pot să spun că am făcut minuni.

Clar, CFR e o echipă superioară nouă, dar trebuie să continuăm cu rezultate pozitive.

Îngerul păzitor a fost Anestis. E clar că am avut în Anestis un portar în zi de grație. A scos foarte multe mingi pe care scria gol. De-asta e portarul nostru.

Are un antrenor care se ocupă foarte mult de el ca să-i dea cât mai multă valoare”, a declarat Leo Grozavu, la Prima Sport.

12 parade a avut Giannis Anestis, în meciul dintre CFR Cluj și FC Botoșani, 3-3

„Am marcat de trei ori pe terenul CFR-ului, nu e ușor, dar totuși am luat un punct cu emoții. Nu am obținut mare lucru, va trebui să rămânem pe linia seriozității.

Au fost multe momente în care nu am avut reacție, în a doua repriză foarte multe faze jucate neglijent. Puteam mai mult în acest start de sezon.

E bine să dăm continuitate rezultatelor”, a continuat tehnicianul celor de la FC Botoșani.

Cred că e un egal reuşit pentru noi, un punct câştigat pe un teren greu. Azi ţin să-l felicit pe Anestis, a fost îngerul nostru păzitor. Clar ne-au dominat, dar am arătat că suntem o echipă puternică, ce ştie să sufere. Am avut un înger păzitor în poartă Sebastian Mailat, jucător FC Botoșani

Louis Munteanu a ratat șansa de a da golul victoriei

La patru minute după golul egalizator al lui Sebastian Mailat, de 3-3, Louis Munteanu a avut șansa de a înscrie golul victoriei.

Atacantul dorit de Rennes a scăpat din marcaj și, rămas singur cu portarul, a decis să îi paseze în fața porții lui Bosec.

Croatul, aflat în dreptul barei drepte a porții lui Giannis Anestis, a șutat pe colțul scurt, dar goalkeeper-ul grec a reușit să apere.

