Louis Munteanu (23 de ani) își dorește să plece din Gruia în această vară, iar CFR Cluj vrea să obțină o sumă importantă în schimbul golgheterului său.

Transferul lui Arnaud Kalimunedo (23 de ani) la Nottingham Forest îi deschide atacantului român calea spre Ligue 1.

Crescut de PSG, Kalimuendo a trecut și pe la Lens, iar în 2022 a fost cumpărat de Rennes pentru 20 de milioane de euro, echipă pentru care a bifat 40 de goluri și 14 pase decisive în 112 meciuri.

Louis Munteanu, mai aproape de Rennes? Kalimuendo pleacă la Nottingham

Acum, Rennes a acceptat o ofertă de 30 de milioane de euro de la Nottingham Forest pentru atacantul francez care mai avea contract până în 2027, scrie L'Equipe.

Plecarea lui Kalimuendo în Premier League reprezentină o veste bună pentru Louis Munteanu: Rennes are nevoie de un atacant, iar acum dispune și de resursele necesare pentru a negocia cu CFR Cluj.

La finalul lunii iulie, presa din Franța anunța că echipa din Ligue 1 a făcut o ofertă de 12 milioane de euro pentru atacantul român. Ioan Varga, patronul formației din Gruia, vrea să obțină 18 milioane de euro în schimbul starului său.

5 milioane de euro este cota de piață a lui Louis Munteanu, potrivit Transfermarkt

Louis Munteanu a ajuns la CFR Cluj în urmă cu un an, fiind transferat de la Fiorentina pentru 2,3 milioane de euro.

Sezonul trecut, el s-a impus rapid ca principal marcator al echipei, cu 25 de goluri în 41 de partide disputate în toate competițiile, dintre care 23 au fost înscrise în Superligă.

În acest sezon, atacantul a marcat un singur gol în 7 partide. Atacantul ar fi acuzat o problemă medicală și nu a fost inclus în lotul deplasat în Portugalia pentru returul „dublei” cu Braga.

