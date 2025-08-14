Drum liber spre Rennes? Transferul de 30 de milioane de euro îl aduce pe român mai aproape de Ligue 1
Louis Munteanu, Arnaud Kalimuendo (Sport Pictures, IMAGO / fotomontaj GOLAZO.ro)
Superliga

Drum liber spre Rennes? Transferul de 30 de milioane de euro îl aduce pe român mai aproape de Ligue 1

alt-text Silviu Dumitru
alt-text Publicat: 14.08.2025, ora 19:00
alt-text Actualizat: 14.08.2025, ora 19:50
  • Louis Munteanu (23 de ani) își dorește să plece din Gruia în această vară, iar CFR Cluj vrea să obțină o sumă importantă în schimbul golgheterului său.
  • Transferul lui Arnaud Kalimunedo (23 de ani) la Nottingham Forest îi deschide atacantului român calea spre Ligue 1.

Crescut de PSG, Kalimuendo a trecut și pe la Lens, iar în 2022 a fost cumpărat de Rennes pentru 20 de milioane de euro, echipă pentru care a bifat 40 de goluri și 14 pase decisive în 112 meciuri.

A plecat de la FCSB Andrei Gheorghiță a părăsit-o pe campioană și va evolua pentru o rivală din play-off
Citește și
A plecat de la FCSB Andrei Gheorghiță a părăsit-o pe campioană și va evolua pentru o rivală din play-off
Citește mai mult
A plecat de la FCSB Andrei Gheorghiță a părăsit-o pe campioană și va evolua pentru o rivală din play-off

Louis Munteanu, mai aproape de Rennes? Kalimuendo pleacă la Nottingham

Acum, Rennes a acceptat o ofertă de 30 de milioane de euro de la Nottingham Forest pentru atacantul francez care mai avea contract până în 2027, scrie L'Equipe.

Plecarea lui Kalimuendo în Premier League reprezentină o veste bună pentru Louis Munteanu: Rennes are nevoie de un atacant, iar acum dispune și de resursele necesare pentru a negocia cu CFR Cluj.

La finalul lunii iulie, presa din Franța anunța că echipa din Ligue 1 a făcut o ofertă de 12 milioane de euro pentru atacantul român. Ioan Varga, patronul formației din Gruia, vrea să obțină 18 milioane de euro în schimbul starului său.

5 milioane de euro
este cota de piață a lui Louis Munteanu, potrivit Transfermarkt

Louis Munteanu a ajuns la CFR Cluj în urmă cu un an, fiind transferat de la Fiorentina pentru 2,3 milioane de euro.

Sezonul trecut, el s-a impus rapid ca principal marcator al echipei, cu 25 de goluri în 41 de partide disputate în toate competițiile, dintre care 23 au fost înscrise în Superligă.

În acest sezon, atacantul a marcat un singur gol în 7 partide. Atacantul ar fi acuzat o problemă medicală și nu a fost inclus în lotul deplasat în Portugalia pentru returul „dublei” cu Braga.

Citește și

Dobre nu pleacă Rapid anunță că vedeta din Giulești nu e de vânzare: „Acest lucru cântărește enorm”
Superliga
18:44
Dobre nu pleacă Rapid anunță că vedeta din Giulești nu e de vânzare: „Acest lucru cântărește enorm”
Citește mai mult
Dobre nu pleacă Rapid anunță că vedeta din Giulești nu e de vânzare: „Acest lucru cântărește enorm”
Cum se va redenumi Arena Națională? Anunțul primarului Bucureștiului: „Se practică în toată lumea”
Superliga
16:44
Cum se va redenumi Arena Națională? Anunțul primarului Bucureștiului: „Se practică în toată lumea”
Citește mai mult
Cum se va redenumi Arena Națională? Anunțul primarului Bucureștiului: „Se practică în toată lumea”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Pachetul 2 fiscal: Ideea din SUA aplicată în România pentru taxarea multinaționalelor
Pachetul 2 fiscal: Ideea din SUA aplicată în România pentru taxarea multinaționalelor
Pachetul 2 fiscal: Ideea din SUA aplicată în România pentru taxarea multinaționalelor
CFR Cluj rennes transfer nottingham louis munteanu arnaud kalimuendo
Știrile zilei din sport
R&#259;zvan Marin, primul gol la AEK Atena Rom&acirc;nul a contribuit la calificarea echipei sale &icirc;n play-off-ul Conference League
Conference League
10:15
Răzvan Marin, primul gol la AEK Atena Românul a contribuit la calificarea echipei sale în play-off-ul Conference League
Citește mai mult
R&#259;zvan Marin, primul gol la AEK Atena Rom&acirc;nul a contribuit la calificarea echipei sale &icirc;n play-off-ul Conference League
Aberdeen nu-i sperie Juc&#259;torii de la FCSB sunt optimi&#537;ti c&#259; pot ajunge &icirc;n faza principal&#259; a Europa League: &nbsp;&bdquo;Drum accesibil. Nu vom avea probleme&rdquo;
Europa League
09:45
Aberdeen nu-i sperie Jucătorii de la FCSB sunt optimiști că pot ajunge în faza principală a Europa League: „Drum accesibil. Nu vom avea probleme”
Citește mai mult
Aberdeen nu-i sperie Juc&#259;torii de la FCSB sunt optimi&#537;ti c&#259; pot ajunge &icirc;n faza principal&#259; a Europa League: &nbsp;&bdquo;Drum accesibil. Nu vom avea probleme&rdquo;
Și-au aflat adversarele FCSB, CFR și U Craiova știu cu cine vor juca în play-off-ul din Europa și Conference League
Europa League
14.08
Și-au aflat adversarele FCSB, CFR și U Craiova știu cu cine vor juca în play-off-ul din Europa și Conference League
Citește mai mult
Și-au aflat adversarele FCSB, CFR și U Craiova știu cu cine vor juca în play-off-ul din Europa și Conference League
Voyo a clacat! Drita - FCSB e în direct la TV, după ce aplicația Pro TV a picat înainte de meci: „Atac cibernetic!” + Fanii au luat foc
Europa League
14.08
Voyo a clacat! Drita - FCSB e în direct la TV, după ce aplicația Pro TV a picat înainte de meci: „Atac cibernetic!” + Fanii au luat foc
Citește mai mult
Voyo a clacat! Drita - FCSB e în direct la TV, după ce aplicația Pro TV a picat înainte de meci: „Atac cibernetic!” + Fanii au luat foc
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
11:32
Stranierii convocați de Lucescu Selecționerul a anunțat lista preliminară pentru amicalul România - Canada și pentru partida din preliminariile CM 2026, Cipru - România
Stranierii convocați de Lucescu Selecționerul a anunțat lista preliminară pentru amicalul România - Canada și pentru partida din preliminariile CM 2026,  Cipru - România
11:18
Istvan Kovacs, la Rapid - FCSB Kyros Vassaras trimite cel mai bun arbitru la derby-ul etapei #6 din Superliga
Istvan Kovacs, la Rapid - FCSB  Kyros Vassaras trimite cel mai bun arbitru la derby-ul etapei #6 din Superliga
11:00
Oltenii s-au temut de ce e mai rău Sorin Cârțu, despre calificarea dramatică a Craiovei în play-off-ul Conference League: „Șansa a fost de partea noastră”
Oltenii s-au temut de ce e mai rău Sorin Cârțu, despre calificarea dramatică a Craiovei în play-off-ul Conference League: „Șansa a fost de partea noastră”
10:30
Coubiș, dorit la Cluj Căpitanul echipei de tineret a lui AC Milan, în Superliga? + Ce alte echipe îl mai vor
Coubiș, dorit la Cluj Căpitanul echipei de tineret a lui AC Milan, în Superliga? + Ce alte echipe îl mai vor
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Markovic, alter ego-ul lui Zicu?

Cristian Geambașu: Markovic, alter ego-ul lui Zicu?

Cristian Geambașu: Markovic, alter <span>ego-ul</span> lui Zicu?
Groapa de bani a Capitalei

Radu Naum: Groapa de bani a Capitalei

Radu Naum: Groapa de bani a Capitalei
Președintele șantajist trebuie să plece!

Dan Udrea: Președintele șantajist trebuie să plece!

Dan Udrea: Președintele șantajist trebuie să plece!
Nu, nu, nu! Da, da, da!

Cristian Geambașu: Nu, nu, nu! Da, da, da!

Cristian Geambașu: Nu, nu, nu! Da, da, da!
Căderea în gol

Radu Naum: Căderea în gol

Radu Naum: Căderea în gol
Cum să facă ordine cei care primesc ordine?

Cristian Geambașu: Cum să facă ordine cei care primesc ordine?

Cristian Geambașu: Cum să facă ordine cei care primesc ordine?
L-am îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el

Dan Udrea: L-am îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el

Dan Udrea: <span>L-am</span> îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el
Școala căderii la Louis Munteanu

Silviu Tudor Samuilă: Școala căderii la Louis Munteanu

Silviu Tudor Samuilă: Școala căderii la Louis Munteanu
Antrenor mare, comportament mic!

Dan Udrea: Antrenor mare, comportament mic!

Dan Udrea: Antrenor mare, comportament mic!
Edjouma, mutare de pocher?

Cristian Geambașu: Edjouma, mutare de pocher?

Cristian Geambașu: Edjouma, mutare de pocher?
Mai avem valoare de Europa?

Dan Udrea: Mai avem valoare de Europa?

Dan Udrea: Mai avem valoare de Europa?
Îi vedeți pe frații Kovacs?

Cristian Geambașu: Îi vedeți pe frații Kovacs?

Cristian Geambașu: Îi vedeți pe frații Kovacs?
Omul din tribună

Radu Naum: Omul din tribună

Radu Naum: Omul din tribună
Ipocrizia din cazul David Popovici

Dan Udrea: Ipocrizia din cazul David Popovici

Dan Udrea: Ipocrizia din cazul David Popovici
Copil necopil de mingi

Cristian Geambașu: Copil necopil de mingi

Cristian Geambașu: Copil necopil de mingi
Mai există adversari care să ne convină?

Cristian Geambașu: Mai există adversari care să ne convină?

Cristian Geambașu: Mai există adversari care să ne convină?
Cel mai slab FCSB din ultimii ani!

Dan Udrea: Cel mai slab FCSB din ultimii ani!

Dan Udrea: Cel mai slab FCSB din ultimii ani!
Stoinov, eroul discret al derby-ului

Cristian Geambașu: Stoinov, eroul discret al derby-ului

Cristian Geambașu: Stoinov, eroul discret al <span>derby-ului</span>
Fotbalul lor, peste fotbalul nostru

Silviu Tudor Samuilă: Fotbalul lor, peste fotbalul nostru

Silviu Tudor Samuilă: Fotbalul lor, peste fotbalul nostru
David Popovici și „toată lumea”

Cristian Geambașu: David Popovici și „toată lumea”

Cristian Geambașu: David Popovici și „toată lumea”
Top stiri din sport
„Dacă îl aveam, jucam play-off-ul UCL” Remarcații lui MM Stoica după ce FCSB și-a asigurat calificarea în grupele europene: „Țin să subliniez asta!”
Europa League
00:24
„Dacă îl aveam, jucam play-off-ul UCL” Remarcații lui MM Stoica după ce FCSB și-a asigurat calificarea în grupele europene: „Țin să subliniez asta!”
Citește mai mult
„Dacă îl aveam, jucam play-off-ul UCL” Remarcații lui MM Stoica după ce FCSB și-a asigurat calificarea în grupele europene: „Țin să subliniez asta!”
„Nimic, nimic! E o rușine!” FOTO. Penalty uluitor primit de Braga cu CFR! Petrescu a luat foc pe bancă, Balaj a ieșit la atac
Europa League
14.08
„Nimic, nimic! E o rușine!” FOTO. Penalty uluitor primit de Braga cu CFR! Petrescu a luat foc pe bancă, Balaj a ieșit la atac
Citește mai mult
„Nimic, nimic! E o rușine!” FOTO. Penalty uluitor primit de Braga cu CFR! Petrescu a luat foc pe bancă, Balaj a ieșit la atac
FCSB, în play-off-ul Europa League Campioana României înscrie  trei goluri și în Kosovo și o elimină pe Drita
Europa League
14.08
FCSB, în play-off-ul Europa League Campioana României înscrie trei goluri și în Kosovo și o elimină pe Drita
Citește mai mult
FCSB, în play-off-ul Europa League Campioana României înscrie  trei goluri și în Kosovo și o elimină pe Drita
Braga - CFR Cluj 2-0 Zalazar oprește aventura ardelenilor în Europa League! Echipa lui Petrescu va continua în Conference
Europa League
14.08
Braga - CFR Cluj 2-0 Zalazar oprește aventura ardelenilor în Europa League! Echipa lui Petrescu va continua în Conference
Citește mai mult
Braga - CFR Cluj 2-0 Zalazar oprește aventura ardelenilor în Europa League! Echipa lui Petrescu va continua în Conference

Echipe/Competiții

fcsb 97 CFR Cluj 36 dinamo bucuresti 14 rapid 30 Universitatea Craiova 27 petrolul ploiesti 7 Poli Iasi 2 uta arad 10 farul constanta 6

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 Gino Iorgulescu europa league fcsb conference league dan sucu
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Sondaj
15.08

E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong » Ce spune specialistul

Dinamo - FCSB. A fost acordat corect primul penalty pentru „câini”?

Da %
Nu %
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share