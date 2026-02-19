Fiu de politician la CFR Cine este tatăl lui Nicolae Sula, noul jucător al clujenilor: „Rodul anilor de muncă și disciplină”

Atacantul moldovean Nicolae Sula (19 ani) a semnat cu CFR Cluj, echipă patronată de Ioan Varga (67 de ani), în urmă cu o săptămână.

(19 ani) a semnat cu CFR Cluj, echipă patronată de Ioan Varga (67 de ani), în urmă cu o săptămână. Tânărul fotbalist este fiul unui politician și om de afaceri din Republica Moldova.

Nicolae Sula este fiul lui Ion Sula, fost ministru al Agriculturii și Industriei Alimentare din Republica Moldova în perioada februarie 2015 - ianuarie 2016, în Guvernul condus de premierul Chiril Gaburici.

În prezent, este prim-vicepreședinte al Partidului Social Democrat European, o formațiune pro-europeană aflată în opoziție față de guvernul condus de Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), partidul Maiei Sandu.

Fiul lui Ion Sula și-a început cariera la Zimbru Chișinău, continuând apoi în Slovacia la Dunajska Streda, unde nu a reușit să debuteze pentru echipa mare.

„CFR-iști, un nou tânăr de perspectivă se alătură clubului nostru! Începând de astăzi, Nicolae Sula este noul nostru atacant!

Îi urăm mult succes în tricoul alb-vișiniu și cât mai multe reușite alături de CFR Cluj!”, a notat CFR, pe rețelele de socializare.

Cariera politică a tatălui său a fost marcată de diverse controverse.

În 2020, Ion Sula, atunci director al Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), a fost acuzat de Consiliul Concurenței din Moldova că ar fi restrâns importul de cartofi din Belarus, conform moldovacurata.md.

78,8 milioane de lei moldovenești (aproximativ 4 milioane de euro) atât a fost estimat prejudiciul provocat, potrivit Consiliului Concurenței din Moldova. Inițial, instanța a clasat cazul, însă recursul a arătat că decizia nu respecta standardele unui proces echitabil. Procesul s-a stins ulterior prin prescripție

În 2024, în campania electorală pentru președinție, au circulat zvonuri că ar fi primit mită pentru desemnarea unui candidat PSDE, dar acuzațiile nu s-au confirmat.

Ion Sula a declarat în 2024 un total de 21 de terenuri și un depozit agricol. Veniturile sale provin atât din indemnizații publice, cât și din activități private, iar deține un BMW evaluat la 420.000 de lei moldovenești.

Politicianul, economist de profesie și doctorand la Universitatea Agrară, a susținut Pactul „Pentru Europa” și referendumul privind integrarea europeană.

Ion Sula i-a transmis un mesaj fotbalistului pe pagina sa personală de Facebook.

Dragul nostru Nicolae, ai transformat un vis în realitate. Semnarea contractului profesionist cu CFR Cluj este rodul anilor de muncă și disciplină. Ca părinți, îți mulțumim pentru ambiția și caracterul tău. Te susținem și îți dorim succese în continuare! Ion Sula

