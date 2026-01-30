„Nu mai au voie să fie blocați mental”  MM Stoica și-a lăudat jucătorii după egalul cu Fenerbahce, apoi i-a avertizat: „Altă soluție nu există!” +58 foto
Mihai Stoica FOTO: Sport Pictures
Europa League

„Nu mai au voie să fie blocați mental" MM Stoica și-a lăudat jucătorii după egalul cu Fenerbahce, apoi i-a avertizat: „Altă soluție nu există!"

Ștefan Ogrezeanu
Publicat: 30.01.2026, ora 01:02
Actualizat: 30.01.2026, ora 01:12
  • FCSB - FENERBAHCE 1-1. Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a vorbit la finalul partidei de pe Arena Națională.

Deși a obținut un punct, aventura europeană a campioanei României se termină în în această seară. FCSB a încheiat pe locul #27 grupa principală din Europa League, la două puncte de locurile care duceau în play-off-ul competiției.

FCSB - FENERBAHCE. Mihai Stoica: „A fost cel mai bun meci al nostru”

„Era greu de crezut că un portar de talia lui Ederson va trage de timp. Asta înseamnă că a simțit ceva, oricum a fost cel mai bun jucător al lor.

Cred cu convingere că este cea mai bună evoluție din Europa a echipei noastre, de la returul cu PAOK, din sezonul trecut.

Am obținut un punct fără Bîrligea, fără Tănase, cu Ngezana care a spus că încearcă să joace pentru că se simțea foarte obosit psihic, fără bancă, dar cu o dăruire extraordinară și cu câțiva jucători care au spart plafonul”, a decalarat Mihai Stoica, la Prima Sport.

Mihai Stoica: „Noi am fost mai buni”

Oficialul campioanei a continuat să laude evoluția jucătorilor campioanei.

„Am avut ocazii mari, chiar și Politic a ratat. Mă gândeam că probabil vor mai marca ei un gol iar apoi va începe lumea să ne huiduie, dar nu a fost așa.

De regulă, împotriva unei echipe bune, în repriza a doua parca nu intri la fel, dar noi am intra mai bine. În minutul 63 l-am pierdut pe Olaru, care are o lovitură la gleznă, dar sper să nu fie nimic grav.

Pot spune că i-am fost superiori lui Fenerbahce, echipă care a jucat cu toate vedetele ei, jucători foarte buni, dar noi am fost mai buni.

Asta trebuie să înțeleagă băieții și suporterii, că echipa asta are un potențial extraordinar, iar asta trebuie să o arate de acum în campionat”, a mai spus Mihai Stoica.

„După meciul ăsta, nu mai au voie să fie blocați mental”

Stoica i-a avertizat pe jucătorii săi că nu mai au voie să facă pași greșiți dacă vor să salveze sezonul:

„După meciul ăsta, nu mai au voi să mai fie blocați mental. Trebuie să mergem din victorie în victorie pentru ca altă soluție nu există pentru a ajunge în play-off”.

Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB a vorbit și despre conflictul care a avut loc la pauza meciului, pe tunelul de la vestiare:

„Elias vorbea foarte civilizat și a spus că marcatorul golului merita cartonaș galben, iar apoi au fost vociferări. După asta, a venit Fred și l-a bruscat pe Marius Ianuli.

L-a împins și el și de acolo s-a pornit o îmbulzeală, dar totul s-a terminat foarte repede, nu au existat incidente”.

fenerbahce Mihai Stoica europa league fcsb
