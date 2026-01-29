CFR a mai luat un atacant Fotbalistul cu cinci titluri în palmares a ajuns sub comanda lui Daniel Pancu » A fost de două ori golgheter în țara sa

CFR Cluj a anunțat transferul atacantului Luka Zahovic (30 de ani), campion de cinci ori cu Maribor și de două ori golgheter în campionatul Sloveniei.

Clujenii l-au mai adus în această iarnă pe atacantul Alibek Aliev, care a impresionat imediat, suedezul reușind să marcheze în al doilea său meci, 4-1 cu FCSB, după ce a oferit o pasă decisivă la debut.

CFR Cluj l-a transferat pe Luka Zahovic: „Noul nostru atacant”

Acum, CFR Cluj l-a transferat pe Luka Zahovic, atacant sloven care și-a început cariera la Maribor, club unde a avut cele mai mari realizări.

Pentru Maribor, Zahovic a evoluat în 196 de meciuri, a marcat 81 de goluri și a oferit 19 pase decisive, prin care a contribuit la câștigarea a cinci titluri.

„CFR-iști, faceți cunoștință cu noul nostru atacant! Începând de astăzi, Luka Zahovic va îmbrăca tricoul alb-vișiniu!

Îți urăm bun venit, Luka, și cât mai multe realizări alături de CFR Cluj!”, a notat CFR, într-un comunicat.

Cifrele lui Luka Zahovic:

NK Maribor (Slovenia) : 196 meciuri, 81 goluri, 19 pase decisive

: 196 meciuri, 81 goluri, 19 pase decisive Pogon Szczecin (Polonia) : 123 meciuri, 26 goluri, 15 pase decisive

: 123 meciuri, 26 goluri, 15 pase decisive Gornik Zabrze (Polonia) : 41 meciuri, 10 goluri, 5 pase decisive

: 41 meciuri, 10 goluri, 5 pase decisive Verzej (Slovenia) : 9 meciuri, 3 goluri

: 9 meciuri, 3 goluri Heerenveen (Țările de Jos): 8 meciuri

La nivel internațional, Zahovic a bifat 15 selecții pentru Slovenia în care a bifat doar trei pase decisive.

18 goluri a marcat Luka Zahovic în sezoanele 2017-2018 și 2018-2019. În ambele stagiuni a fost golgheterul campionatului Sloveniei

Zahovic a evoluat și postul de extremă sau ca mijlocaș ofensiv, însă majoritatea meciurilor le-a disputat ca atacant central.

Pe această poziție, el va concura pentru un loc în echipă cu Islam Slimani (37 de ani), Alibek Aliev (29 de ani) și Theo Youlou (20 de ani).

FOTO: FCSB - CFR Cluj 4-1

CFR Cluj se află pe locul 9 în Liga 1, cu 32 de puncte acumulate după 23 de etape.

Pentru echipa lui Pancu urmează duelul de mâine cu Metaloglobus, de la ora 17:00. Partida va fi live pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

