Scandal la vestiare  FOTO. FCSB și Fenerbahce, aproape de bătaie la pauză! Totul a plecat de la o replică rasistă

FCSB - FENERBAHCE. Un conflict în toată regula s-a iscat la pauza meciului de pe Arena Națională.

Totul ar fi pornit de la o remarcă rasistă a unei persoane din delegația turcilor îndreptată către un membru din staff-ul FCSB.

FCSB - FENERBAHCE. Scandal la vestiare

La pauza partidei de pe Arena Națională, un adevărat meleu s-a creat între cele două echipe, pe tunelul de la vestiare.

Totul ar fi pornit după ce un membru al delegației din Turcia a strigat „țigane” către un om din staff-ul lui Charalambous. Nervii au cedat imediat, iar între cele două echipe a izbucnit un conflict aprins.

Jucătorii și staff-urile s-au îmbrâncit, fiind opriți cu greu de oamenii de ordine aflați pe tunel. Inclusiv antrenorul lui FCSB, Elias Charalambous, și portarul Ederson au fost implicați în acest scandal.

În cele din urmă, spiritele s-au calmat, iar ambele tabere au intrat la vestiare.

