„Nu mai știm cum e cu fotbalul” Tromso i-a șocat pe jucătorii CFR-ului: „M-am simțit neputincios! Suntem la pământ!”
Conference League

„Nu mai știm cum e cu fotbalul” Tromso i-a șocat pe jucătorii CFR-ului: „M-am simțit neputincios! Suntem la pământ!”

alt-text Publicat: 06.08.2026, ora 21:44
alt-text Actualizat: 06.08.2026, ora 22:36
  • CFR Cluj - Tromso 0-5. Mario Camora (39 de ani) și Alin Fică (25 de ani) au vorbit despre eșecul echivalent cu eliminarea din turul 3 preliminar al Conference League.
  • Manșa retur va avea loc joia viitoare, în Norvegia, de la ora 20:00, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima Sport și Digi Sport.
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Camora, căpitanul ardelenilor, crede că fotbalul românesc trebuie să facă investiții majore la copii și juniori pentru a putea recupera din diferența fața de nivelul fotbalului norvegian.

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„Am luat gol prea ușor la începutul meciului și cred că de aici s-a pierdut încrederea. A fost însă o echipă superioară, nu putem să comentăm mai mult. Măcar să facem o figură mai bună în deplasare. Cred că de la academie, de la juniori și copii, fac totul mai bine decât noi. Condițiile de acolo fac diferența azi. Uitați-vă și la Bodo/Glimt ce a realizat, dintr-un oraș mic.

E deranjant, mai ales că am pierdut așa acasă. Am încercat, dar au fost mai buni. Îmi pare rău pentru suporterii care au fost alături de noi tot meciul. Trebuie să le mulțumim. Din păcate, n-am putut să le oferim o bucurie. Nu mai știm cum e fotbalul”, a spus Mario Camora la Prima Sport.

M-am simțit neputincios, ne-au arătat ce înseamnă să joci fotbal”

Alin Fică a venit apoi la microfon și a avut un discurs la fel de sumbru, felicitându-i pe jucătorii norvegieni pentru succesul categoric.

„Vreau să îmi cer scuze în fața tuturor celor care susțin echipa. Este o seară neagră pentru noi. Se repetă povestea de anul trecut. Felicitări celor de la Tromso, o echipă de copii care azi a arătat ce înseamnă cu adevărat să joci fotbal.

Nu vreau să vorbesc de alte echipe din România. Diferența dintre noi și fotbalul nordic este foarte mare. S-a văzut și anul trecut. E diferență de la cer la pământ. Dacă se repetă ani la rând și la celelalte echipe, înseamnă că suntem la pământ. M-am simțit neputincios în fața acestor copii. Mă bucur că am simțit ce înseamnă fotbalul jucând împotriva lor”, a spus Alin Fică.

În play-off, învingătoarea va da peste Brighton.

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