Dario Bonetti, fost jucător cu peste zece sezoane în Serie A, crede că românul Cristi Chivu a oferit mai „multă personalitate” echipei Parma.

Fostul antrenor al celor de Dinamo este convins că experiența lui Dennis Man din primul sezon de Serie A îl va ajuta pe acesta.

Bonetti spune că Parma nu va mai avea aceleași emoții în stagiunea următoare, pentru că lotul echipei lui Chivu este „de mijlocul clasamentului”.

Roma, Milan, Juventus sunt unele dintre echipele la care a jucat Dario Bonetti. Fostul fotbalist, acum antrenor, a trecut în această calitate și pe la Dinamo și ASA Tg. Mureș.

Bonetti, fără a avea o carieră impresionantă ca tehnician, precum cea de jucător, rămâne un fin cunoscător al fotbalului din „Cizmă”.

Bonetti: „Au fost mai inteligenți cu Chivu”

Italianul a acordat, în exclusivitate pentru GOLAZO.ro, un interviu în care a vorbit despre noutățile pe care le-a adus Cristi Chivu la Parma, atât în plac tactic, cât și psihologic, și despre cum se va descurca Parma în noul sezon, în cazul în care românul nu va pleca la Ajax Amsterdam.

Bună ziua, domnule Bonetti. Care au schimbările esențiale pe care le-a adus Chivu la Parma?

Mie mi s-a părut cel mai important că Parma, de când a preluat-o Chivu, a fost o echipă mai bine așezată în teren pe fază defensivă. Mai compactă, oferind mai puține spații adversarilor. Nu e de mirare, mai ales dacă ne gândim ce mare fundaș a fost Cristi.

Au fost mai importante modificările de natura tactică sau cele de natură psihologică?

Parma este o echipă tânără, cu calități tehnice și fizice. Asta înseamnă și că mulți dintre jucătorii lor nu au experiența unui campionat precum Serie A. Apoi, au avut și mulți accidentați, precum Man și Mihăilă, iar toate aceste lucruri i-au tras în jos. Chivu, din informațiile mele, a lucrat mult cu jucătorii care nu prea au evoluat cu Fabio Pecchia, pentru a le reda încrederea. Cristi știa că o se bazeze pe toți. Exemplul lui Ondrejka e cel mai bun. Juca foarte puțin pe vremea fostului antrenor, dar Chivu a început, încet, încet, să-l folosească mai mult. Rezultatul? În ultimele etape a dat patru goluri.

6 goluri a marcat Parma în ultimele cinci etape de Serie A

Chivu a început să joace, destul de repede în mandatul său de antrenor, cu doi atacanți, Bonny, un vârf retras, mezzo punta, și Pellegrino. Asta a făcut ca Parma pună mai multe probleme în atac. Dar a fost o mutare care a și oferit mai mult curaj jucătorilor lui Chivu?

Sigur că da. Iar Parma a putut să dezvolte atacuri mai rapide, pentru a avut doi jucători de care s-a putu folosi în ofensivă. Bonny duce bine balonul în avanposturi, are o tehnică bună, iar Pellegrino se luptă mult cu fundașii adverși. Echipa a gestionat mai inteligent, cu Chivu, partidele. A identificat și valorificat momentele de defensivă și pe cele în care putea, și trebuia, să atace.

Are Parma un lot care să-i permită să rămână și în următorul sezon în Serie A?

Eu cred că și în acest sezon Parma a avut un lot care să-i permită să termine pe la mijlocul clasamentului. Probabil că vor veni și câteva achiziții. Chivu le-a creat condiții jucătorilor Parmei să se exprime mai aproape de valoarea lor și asta i-a făcut să obțină rezultatele necesare pentru a se salva de la retrogradare.

Bonetti: „A fost mai simplu”

Apropo de rezultate. Au fost oscilante în ultimele șase etape. Victorii cu Atalanta și Juventus, egaluri cu Napoli, Lazio, înfrângeri cu Empoli și Como. S-a simțit presiunea posibilei retrogradări în Serie B?

Exact. Atunci când ești în partea inferioară a clasamentului, fiecare meci e jucat cu maximă presiune. Dar din aceste rezultate, victorii contra echipelor cu mai multă calitate și înfrângeri în fața celor cu mai puțină, se poate trage și o altă concluzie. Pentru Parma a fost mai simplu să joace împotriva echipelor care au vrut să controleze jocul. Pentru că, inevitabil, acestea au lăsat mai multe spații goale în apărare și au apărut oportunitățile.

Iar cu echipele egale sau mai slabe, cel puțin pe hârtie, Parma a vrut să conducă jocul.

Da, ei au dorit să-și impună fotbalul lor, dar asta nu e întotdeauna și cel mai eficient mod de a juca. Deoarece în atac trebuie să ai o organizare mai sofisticată, mai amplă, cu mare atenție în timpul tranzițiilor de la faza ofensivă la cea defensivă. Asta implică o mai mare risipă de energie mentală și fizică, care uneori duce la comiterea de erori decisive. Iar Parma încă nu e foarte bine pregătită din acest punct de vedere, al controlării unei partide.

Dennis Man, care a avut un început foarte bun de sezon, a fost în evidentă scădere de formă după ce transferul său la Fiorentina nu s-a realizat. Chivu este cunoscut ca un tip foarte exigent. Va reuși să-l readucă la o formă bună pe român în sezonul viitor?

Man are certe calități tehnice. Dar, și din cauza acestor accidentări, și-a pierdut încrederea puțin. Apoi au venit și câteva ratări în ultimele partide, iar asta sigur nu a ajutat să-și refacă moralul. Dar când va fi apt 100% din punct de vedere fizic, nu am niciun dubiu că va fi și mai puternic. Iar asta pentru că va avea experiența unui sezon întreg de Serie A în spate. Iar Chivu sigur îl va ajuta să redevină jucătorul din debutul acestui an competițional. Trebuie ca și Man să vrea să se ajute.

Mircea Lucescu îmi spunea că Fabio Pecchia este un antrenor excelent pentru echipe de Serie B care vor să promoveze, dar că în Serie A îți trebuie și alte calități. Are Cristi Chivu calitățile necesare pentru a fi un antrenor de succes în prima ligă din Italia?

Pecchia e încă un antrenor tânăr (n.r. 51 de ani), așa că vom vedea, dacă va avea ocazia, în timp ce fel de antrenor va fi. Iar acest lucru e valabil și pentru Chivu... Fotbalul e simplu, are câteva reguli de bază, dar și complex în același timp.



Cei mai buni antrenori din lume au o caracteristică comună. Oportunitatea și capacitatea de a alege, sau construi, grupuri solide de jucători cu calitate. Dacă nu se întâmplă asta într-un club organizat bine, totul devine complicat. Vezi Milan sau Juventus în acest sezon. Primii au terminat pe 8, iar Juve a prins greu locul 4 și un loc de Liga Campionilor.



Am văzut atâtea exemple de echipe puternice, grupuri unite, câștigând campionate cu antrenori normali, medii, și tehnicieni excelenți pierzând pe mâna unor jucători fără calitate. Pentru a evalua munca unui antrenor trebuie timp și oportunități unde acesta se poate exprima.