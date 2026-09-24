Revine Eriksen? De ce e un semn că danezul și-ar putea relua cariera după ce s-a prăbușit pe teren în iunie

- Christian Eriksen, 34 de ani, și-a reziliat contractul cu Wolfsburg, dar presa daneză crede că această decizie ar avea în spate dorința de a continua cariera după al doilea atac cardiac suferit pe teren.
Christian Eriksen a fost o dată la granița dintre viață și moarte pe teren. A doua oară, l-a salvat stimulatorul cardiac. A supraviețuit celor două momente de coșmar.
Cele două căderi ale lui Eriksen
Pe 12 iunie 2021, în timpul meciului Danemarca - Finlanda, la Euro, playmakerul danez s-a prăbușit în iarbă după un stop cardiac. A fost salvat, dar nu s-a retras, reluându-și cariera.
A mai jucat la Brentford, Manchester United și Wolfsburg.
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Pe 7 iunie 2026, tot la națională, a căzut iar pe gazon, într-un amical contra Ucrainei, și stimulatorul cardiac i-a făcut inima să bată din nou.
Eriksen: „Este important să fiu aproape de familia mea, în Danemarca”
Atunci s-a oprit. Definitiv? Compatrioții lui cred că dorește să revină din nou.
Eriksen a anunțat miercuri că a reziliat contractul cu Wolfsburg, care urma să expire în 2027.
„În acest moment este important să fiu aproape de familia mea, în Danemarca. Mă bucur că am reușit să găsim o soluție împreună”, a declarat Christian Eriksen pentru site-ul clubului german.
„Aș dori să le mulțumesc tuturor celor care m-au susținut în perioada petrecută la Wolfsburg. A fost o mare plăcere să joc pentru voi și voi privi în urmă la această perioadă cu mare bucurie”.
Mesaj despre Eriksen: „Nu-ți reziliezi contractul dacă plănuiești să pui capăt carierei în curând”
Jurnalistul danez Lasse Voge, de la cotidianul BT, crede că e un semn al posibilei întoarceri în fotbal.
„Dacă ar fi să interpretez evoluțiile de astăzi, posibilitatea să-l vedem din nou pe Eriksen pe teren a crescut cu câteva procente. Pentru că nu mai trebuie să-ți reziliezi contractul dacă plănuiești să pui capăt carierei în curând”, a afirmat acesta.
A completat: „Știu, de asemenea, că s-a recuperat foarte serios, ceea ce vorbește încă o dată în favoarea unei reluări a carierei”.