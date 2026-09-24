Revine Eriksen? De ce e un semn că danezul și-ar putea relua cariera după ce s-a prăbușit pe teren în iunie +48 foto
Ultimul meci al lui Eriksen la națională, pe 7 iunie 2026, un amical Danemarca - Ucraina. Foto: Imago
Campionate

Revine Eriksen? De ce e un semn că danezul și-ar putea relua cariera după ce s-a prăbușit pe teren în iunie

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 24.09.2026, ora 17:23
alt-text Actualizat: 24.09.2026, ora 17:23
  • Christian Eriksen, 34 de ani, și-a reziliat contractul cu Wolfsburg, dar presa daneză crede că această decizie ar avea în spate dorința de a continua cariera după al doilea atac cardiac suferit pe teren. 
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Christian Eriksen a fost o dată la granița dintre viață și moarte pe teren. A doua oară, l-a salvat stimulatorul cardiac. A supraviețuit celor două momente de coșmar.

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Cele două căderi ale lui Eriksen

Pe 12 iunie 2021, în timpul meciului Danemarca - Finlanda, la Euro, playmakerul danez s-a prăbușit în iarbă după un stop cardiac. A fost salvat, dar nu s-a retras, reluându-și cariera.

A mai jucat la Brentford, Manchester United și Wolfsburg.

Christian Eriksen s-a prăbușit pe gazon la Danemarca - Ucraina. Foto - captură Prima Sport (19).jpg
Christian Eriksen s-a prăbușit pe gazon la Danemarca - Ucraina. Foto - captură Prima Sport (19).jpg

Galerie foto (48 imagini)

Christian Eriksen s-a prăbușit pe gazon la Danemarca - Ucraina. Foto - captură Prima Sport (1).jpg Christian Eriksen s-a prăbușit pe gazon la Danemarca - Ucraina. Foto - captură Prima Sport (4).jpg Christian Eriksen s-a prăbușit pe gazon la Danemarca - Ucraina. Foto - captură Prima Sport (5).jpg Christian Eriksen s-a prăbușit pe gazon la Danemarca - Ucraina. Foto - captură Prima Sport (6).jpg Christian Eriksen s-a prăbușit pe gazon la Danemarca - Ucraina. Foto - captură Prima Sport (7).jpg
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Pe 7 iunie 2026, tot la națională, a căzut iar pe gazon, într-un amical contra Ucrainei, și stimulatorul cardiac i-a făcut inima să bată din nou.

151 de selecții
are Christian Eriksen la națională: 46 de goluri, 35 de assisturi

Eriksen: „Este important să fiu aproape de familia mea, în Danemarca”

Atunci s-a oprit. Definitiv? Compatrioții lui cred că dorește să revină din nou.

Eriksen a anunțat miercuri că a reziliat contractul cu Wolfsburg, care urma să expire în 2027.

„În acest moment este important să fiu aproape de familia mea, în Danemarca. Mă bucur că am reușit să găsim o soluție împreună”, a declarat Christian Eriksen pentru site-ul clubului german.

„Aș dori să le mulțumesc tuturor celor care m-au susținut în perioada petrecută la Wolfsburg. A fost o mare plăcere să joc pentru voi și voi privi în urmă la această perioadă cu mare bucurie”.

34 de meciuri
a jucat Eriksen la Wolfsburg: trei goluri, nouă pase decisive

Mesaj despre Eriksen: „Nu-ți reziliezi contractul dacă plănuiești să pui capăt carierei în curând”

Jurnalistul danez Lasse Voge, de la cotidianul BT, crede că e un semn al posibilei întoarceri în fotbal.

„Dacă ar fi să interpretez evoluțiile de astăzi, posibilitatea să-l vedem din nou pe Eriksen pe teren a crescut cu câteva procente. Pentru că nu mai trebuie să-ți reziliezi contractul dacă plănuiești să pui capăt carierei în curând”, a afirmat acesta.

A completat: „Știu, de asemenea, că s-a recuperat foarte serios, ceea ce vorbește încă o dată în favoarea unei reluări a carierei”.

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