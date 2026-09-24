Revine Eriksen? De ce e un semn că danezul și-ar putea relua cariera după ce s-a prăbușit pe teren în iunie

Christian Eriksen, 34 de ani, și-a reziliat contractul cu Wolfsburg, dar presa daneză crede că această decizie ar avea în spate dorința de a continua cariera după al doilea atac cardiac suferit pe teren.

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Christian Eriksen a fost o dată la granița dintre viață și moarte pe teren. A doua oară, l-a salvat stimulatorul cardiac. A supraviețuit celor două momente de coșmar.

Cele două căderi ale lui Eriksen

Pe 12 iunie 2021, în timpul meciului Danemarca - Finlanda, la Euro, playmakerul danez s-a prăbușit în iarbă după un stop cardiac. A fost salvat, dar nu s-a retras, reluându-și cariera.

A mai jucat la Brentford, Manchester United și Wolfsburg.

Pe 7 iunie 2026, tot la națională, a căzut iar pe gazon, într-un amical contra Ucrainei, și stimulatorul cardiac i-a făcut inima să bată din nou.

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Eriksen: „Este important să fiu aproape de familia mea, în Danemarca”

Atunci s-a oprit. Definitiv? Compatrioții lui cred că dorește să revină din nou.

Eriksen a anunțat miercuri că a reziliat contractul cu Wolfsburg, care urma să expire în 2027.

„În acest moment este important să fiu aproape de familia mea, în Danemarca. Mă bucur că am reușit să găsim o soluție împreună”, a declarat Christian Eriksen pentru site-ul clubului german.

Christian Eriksen verlässt den VfL. 🤝



Der VfL und Christian haben sich einvernehmlich auf eine vorzeitige Vertragsauflösung verständigt. Für ihn ist es aktuell wichtig, näher bei seiner Familie in Dänemark zu sein.



Danke für deine Zeit in Grün-Weiß und alles Gute, Christian!… pic.twitter.com/Gz4suYOz27 — VfL Wolfsburg (@VfL_Wolfsburg) September 23, 2026

„Aș dori să le mulțumesc tuturor celor care m-au susținut în perioada petrecută la Wolfsburg. A fost o mare plăcere să joc pentru voi și voi privi în urmă la această perioadă cu mare bucurie”.

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Mesaj despre Eriksen: „ Nu-ți reziliezi contractul dacă plănuiești să pui capăt carierei în curând”

Jurnalistul danez Lasse Voge, de la cotidianul BT, crede că e un semn al posibilei întoarceri în fotbal.

„Dacă ar fi să interpretez evoluțiile de astăzi, posibilitatea să-l vedem din nou pe Eriksen pe teren a crescut cu câteva procente. Pentru că nu mai trebuie să-ți reziliezi contractul dacă plănuiești să pui capăt carierei în curând”, a afirmat acesta.

A completat: „Știu, de asemenea, că s-a recuperat foarte serios, ceea ce vorbește încă o dată în favoarea unei reluări a carierei”.

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