Reverență în fața lui Hagi Graham Potter, cucerit de „Rege”: „Wow! A fost imens” + mesaj pentru Băluță: „Ne temeam pentru el”

Graham Potter, selecționerul Suediei, a vorbit înaintea duelului cu România despre confruntarea cu naționala pregătită de Gheorghe Hagi, dar și despre unul dintre jucătorii pe care îi cunoaște foarte bine din perioada Brighton. E vorba despre Tudor Băluță.

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Tehnicianul suedezilor a avut numai cuvinte de laudă la adresa lui Hagi, pe care îl urmărea încă din copilărie, dar a insistat că Suedia nu privește spre trecut și nici spre celebrul duel de la WC 1994.

Graham Potter: „Hagi a fost un jucător incredibil. Wow, imens!”

Obiectivul pentru meciul de mâine este unul singur: victoria.

„Hagi a fost un jucător mult mai bun decât mine. Are experiență și asta este important. Știu că a reușit să creeze o strategie pentru dezvoltarea jucătorilor, eu nu sunt un specialist în asta.

Îl știu de când eram copil, mă uitam la el. A fost un jucător incredibil. Wow, imens! Am un mare respect pentru el și pentru faptul că dă înapoi fotbalului atât de multe. Este antrenor, iar asta este deosebit!”.

Suedia nu se uită la imaginile din 1994

Întrebat dacă a folosit imagini de la celebrul sfert de finală Suedia - România de la Campionatul Mondial din 1994 pentru a-și motiva jucătorii, Potter a exclus această variantă.

„Nu folosesc imagini din 1994 pentru a pregăti acest meci. Știm istoria, o respectăm și cam atât. Acum ne aflăm la începutul unei campanii și ne concentrăm pe ceea ce avem de făcut pentru a construi această echipă. Focusul nostru este pe meciul de mâine cu România!”

„Să semnez pentru egal? Nu, nicidecum!”

Selecționerul Suediei nu s-ar mulțumi nici cu o remiză. Potter spune însă că experiențele recente ale naționalei sale reprezintă un avertisment și cere echilibru înaintea confruntării cu România.

„Dacă aș semna pentru un egal? Nu, nicidecum! Ne uităm doar spre victorie. Dar așa a fost și în calificările pentru Mondial, când trebuia să câștigăm și n-am făcut-o.

Trebuie să fim umili, să ne respectăm planul, să ne respectăm adversarul, dar să dăm totul pentru a câștiga”.

Potter, revedere cu Tudor Băluță: „Ne îngrijoram pentru cariera lui”

Potter îl cunoaște pe Tudor Băluță din perioada în care cei doi s-au aflat la Brighton. Internaționalul român ajunsese în Anglia în 2019, însă nu a reușit să se impună în Premier League.

Selecționerul Suediei și-a amintit inclusiv de perioada extrem de dificilă traversată atunci de mijlocașul român.

„Pe Tudor Băluță mi-l amintesc de la Brighton. Sunt bucuros să-l văd. Din păcate, la Brighton a avut o perioadă groaznică. Chiar ne îngrijoram în privința a ceea ce se va întâmpla cu el, cu cariera lui. Dacă va mai putea continua”.

Imagini de la antrenamentul oficial al Suediei, înaintea meciului cu România din Liga Națiunilor

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