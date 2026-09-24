Omul lui Varga, dat afară  de la CFR Noua conducere a clubului după intrarea în insolvență. Cine a preluat frâiele
Marian Băgăcean (Foto: Facebook)
Superliga

Omul lui Varga, dat afară de la CFR Noua conducere a clubului după intrarea în insolvență. Cine a preluat frâiele

alt-text Viorel Tudorache
alt-text Publicat: 24.09.2026, ora 16:54
alt-text Actualizat: 24.09.2026, ora 16:55
  • Prima Adunare Generală a Acționarilor după intrarea CFR Cluj în insolvență a adus schimbări importante în structura administrativă a clubului.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Insolvența a produs și o schimbare importantă în structura administrativă a CFR Cluj. Vasile-Marian Băgăcean, directorul general și reprezentantul legal al clubului la momentul intrării în insolvență, a fost scos din structura societății.

Reghecampf, prezentat oficial! VIDEO. Noul antrenor al FCSB: „Nu am cum să-i pun asemenea condiții lui Becali”
Citește și
Reghecampf, prezentat oficial! VIDEO. Noul antrenor al FCSB: „Nu am cum să-i pun asemenea condiții lui Becali”
Citește mai mult
Reghecampf, prezentat oficial! VIDEO. Noul antrenor al FCSB: „Nu am cum să-i pun asemenea condiții lui Becali”

Schimbări la CFR Cluj după intrarea în insolvență: Marian Băgăcean, out

Ieșirea lui Băgăcean vine la doar câteva zile după intrarea oficială a clubului în insolvență. Pe 20 august, Tribunalul Specializat Cluj a admis cererea CFR și a deschis procedura generală.

Cererea fusese formulată de club prin Băgăcean Vasile-Marian, în calitate de director general și reprezentant legal.

Potrivit raportului administratorului judiciar RTZ, Adunarea Generală a Acționarilor din 31 august a aprobat „descărcarea de gestiune” a lui Băgăcean și radierea acestuia din evidențele Oficiului Registrului Comerțului.

Băgăcean, interfața lui Ioan Varga

Decizia marchează ieșirea din organigrama clubului din Gruia a unuia dintre oamenii care au ocupat funcții-cheie în ultimii ani.

Băgăcean a devenit cunoscut în fotbal în 2017, când a preluat 62% dintre acțiunile CFR Cluj de la Arpad Paszkany, într-o tranzacție estimată la aproximativ un milion de euro. La acel moment era prezentat drept auditor financiar și om de afaceri clujean.

Ulterior, presa l-a catalogat drept „interfața lui Ioan Varga” și că, oficial, deținea 62% dintre acțiunile clubului și finanțase CFR prin împrumuturi.

Ultima operațiune financiară a lui Marian Băgăcean la CFR Cluj

Poziția lui s-a consolidat în timp. În decembrie 2025, Băgăcean era menționat în documentele societății drept acționar majoritar și director, iar o creanță de 16 milioane de lei (3,2 milioane de euro) pe care o deținea asupra CFR a fost convertită în acțiuni.

Operațiunea a majorat capitalul social al clubului, iar Băgăcean a primit 160 de milioane de acțiuni noi. Prin această mișcare, CFR Cluj a mai redus din gradul de îndatorare.

Ștefan Gadola, demisie validată

Acționarii au validat, în aceeași ședință, și situația lui Ștefan Gadola. Aceștia au aprobat actele întreprinse de fostul administrator până la data demisiei sale, 9 iunie 2026, și i-au acordat descărcarea de gestiune.

Gadola era unul dintre acționarii istorici ai clubului și unul dintre oamenii care au rămas în structura CFR după schimbările de proprietate din ultimul deceniu.

Marian Copilu, administrator special

În locul acestei formule, în cadrul insolvenței, acționarii l-au desemnat pe Marian Copilu administrator special, cu mandatul de a reprezenta CFR Cluj în procedura aflată pe rolul Tribunalului Specializat Cluj.

Numirea lui nu este întâmplătoare. Marian Copilu este un om cu o istorie importantă în conducerea CFR Cluj și a revenit în prim-planul clubului după declanșarea insolvenței.

Varga rămâne administrator al societății

Schimbările nu înseamnă însă dispariția lui Ioan Varga din structura formală a societății.

Potrivit datelor din Registrul Comerțului prezentate de Termene.ro, Ioan Varga și Răzvan Constantin Teișanu figurează în continuare ca administratori ai CFR 1907 Cluj SA, cu mandate până în decembrie 2029.

Datoriile declarate de CFR Cluj la 31 iulie erau de 37,5 milioane de euro

Potrivit datelor prezentate de CFR Cluj în fața instanței, la 31 iulie 2026, societatea avea datorii totale de 197.087.878,44 lei, echivalentul a 37,5 milioane de euro!

Cea mai mare parte, 135.672.362,74 lei, aproximativ 25,8 milioane de euro, reprezintă datorii pe termen scurt.

Structura datoriilor prezentată tribunalului:

  • 170.157.591,50 lei (32.400.000 €) - obligații față de furnizori și alți creditori;
  • 10.351.328,86 lei (1.970.000 €) - datorii către jucători;
  • 16.231.197,08 lei (3.090.000 €) - datorii către bugetul de stat;
  • 347.761 lei ( 66.000 €) - datorii către salariați.

În schimb, lichiditățile disponibile ale clubului erau de numai 1.537.187,03 lei, circa 293.000 de euro.

CFR a raportat, de asemenea, o pierdere operațională de 17.937.692,30 lei, aproximativ 3,42 milioane de euro, ceea ce înseamnă că veniturile din activitatea curentă nu au acoperit cheltuielile operaționale.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

DEZVĂLUIRI. Prietenii lui Călin Georgescu. Cine e omul de afaceri numit și introdus pentru a acoperi datoria de 1,1 milioane euro: „Acum aud prima oară că apar în dosar” 
DEZVĂLUIRI. Prietenii lui Călin Georgescu. Cine e omul de afaceri numit și introdus pentru a acoperi datoria de 1,1 milioane euro: „Acum aud prima oară că apar în dosar” 
DEZVĂLUIRI. Prietenii lui Călin Georgescu. Cine e omul de afaceri numit și introdus pentru a acoperi datoria de 1,1 milioane euro: „Acum aud prima oară că apar în dosar” 
CFR Cluj insolventa ioan varga stefan gadola marian bagacean
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
13:39
Hagi pune la punct ultimele detalii VIDEO. Cum se pregătesc „tricolorii” pentru Suedia: „Face asta pentru a dezechilibra sistemul lor”
Hagi pune la punct ultimele detalii VIDEO. Cum se pregătesc „tricolorii” pentru Suedia: „Face asta pentru a dezechilibra sistemul lor”
13:45
Susține criminali de război! FOTO. Muriqi, mesaj după gol pentru cei 4 lideri kosovari ai Armatei de Eliberare condamnați pentru 96 de crime
Susține criminali de război! FOTO. Muriqi, mesaj după gol pentru cei 4 lideri kosovari ai Armatei de Eliberare condamnați pentru 96 de crime
13:29
„Cine se cred ăștia doi?” Fostul portar al Spaniei îi pune la zid pe Yamal și Mbappe după declarațiile despre Balonul de Aur
„Cine se cred ăștia doi?”  Fostul portar al Spaniei îi pune la zid pe Yamal și Mbappe după declarațiile despre Balonul de Aur
12:26
Vor pleca de la Rapid Daniel Pancu anunță trei despărțiri la finalul sezonului: „Nu putem să îi mai păstrăm”
Vor pleca de la Rapid Daniel Pancu anunță trei despărțiri la finalul sezonului: „Nu putem să îi mai păstrăm”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Ianis și Hagi

Radu Naum: Ianis și Hagi

Radu Naum: Ianis și Hagi
Și secretara lui Vassaras viciază meciuri în Liga 1

Dan Udrea: Și secretara lui Vassaras viciază meciuri în Liga 1

Dan Udrea: Și secretara lui Vassaras viciază meciuri în Liga 1
Cartonașul negru

Cătălin Tolontan: Cartonașul negru

Cătălin Tolontan: Cartonașul negru
Școala veche a lui Armstrong

Silviu Tudor Samuilă: Școala veche a lui Armstrong

Silviu Tudor Samuilă: Școala veche a lui Armstrong
Consiliul Local Dinamo

Ioana Mihalcea: Consiliul Local Dinamo

Ioana Mihalcea: Consiliul Local Dinamo
Cine l-a lăsat pe Becali să ajungă până aici?

Dan Udrea: Cine l-a lăsat pe Becali să ajungă până aici?

Dan Udrea: Cine <span>l-a</span> lăsat pe Becali să ajungă până aici?
Naționala în pustiu

Radu Naum: Naționala în pustiu

Radu Naum: Naționala în pustiu
Prăpastia

Silviu Tudor Samuilă: Prăpastia

Silviu Tudor Samuilă: Prăpastia
Hagi n-are dreptul să ne ceară acest lucru

Dan Udrea: Hagi n-are dreptul să ne ceară acest lucru

Dan Udrea: Hagi <span>n-are</span> dreptul să ne ceară acest lucru
Avocatul pisicii cu 9 vieți

Cristian Geambașu: Avocatul pisicii cu 9 vieți

Cristian Geambașu: Avocatul pisicii cu 9 vieți
În ziua în care violența a rupt cordonul, fotbalul a redat speranță Bucureștiului

Dan Udrea: În ziua în care violența a rupt cordonul, fotbalul a redat speranță Bucureștiului

Dan Udrea: În ziua în care violența a rupt cordonul, fotbalul a redat speranță Bucureștiului
Ieftinirea Petrolului

Radu Naum: Ieftinirea Petrolului

Radu Naum: Ieftinirea Petrolului
Ego cu ecuson FIFA!

Vlad Nedelea: Ego cu ecuson FIFA!

Vlad Nedelea: Ego cu ecuson FIFA!
Semnificația victoriei lui Ben Shelton

Cristian Geambașu: Semnificația victoriei lui Ben Shelton

Cristian Geambașu: Semnificația victoriei lui Ben Shelton
Cealaltă Simona

Radu Naum: Cealaltă Simona

Radu Naum: Cealaltă Simona
Cazul Radu Drăgușin

Cristian Geambașu: Cazul Radu Drăgușin

Cristian Geambașu: Cazul Radu Drăgușin
Un mercato de coșmar

Silviu Tudor Samuilă: Un mercato de coșmar

Silviu Tudor Samuilă: Un mercato de coșmar
Scânteia Istvan Kovacs

Cristian Geambașu: Scânteia Istvan Kovacs

Cristian Geambașu: Scânteia Istvan Kovacs
Drăguș sub ochii lui Hagi

Cristian Geambașu: Drăguș sub ochii lui Hagi

Cristian Geambașu: Drăguș sub ochii lui Hagi
Ce mai poate salva FCSB?

Cătălin Țepelin: Ce mai poate salva FCSB?

Cătălin Țepelin: Ce mai poate salva FCSB?
Top stiri
Lovitură grea pentru FCSB!  Roș-albaștrii au primit interdicție la transferuri din partea FIFA » Care este cauza
Superliga
09:25
Lovitură grea pentru FCSB! Roș-albaștrii au primit interdicție la transferuri din partea FIFA » Care este cauza
Citește mai mult
Lovitură grea pentru FCSB!  Roș-albaștrii au primit interdicție la transferuri din partea FIFA » Care este cauza
Chinezii nu renunță la Stanciu!  Decizie în privința jucătorului dorit de FCSB și U Cluj: „Asta ar vrea să facă”. Ce a discutat românul cu medicul lui Dalian
Stranieri
10:06
Chinezii nu renunță la Stanciu! Decizie în privința jucătorului dorit de FCSB și U Cluj: „Asta ar vrea să facă”. Ce a discutat românul cu medicul lui Dalian
Citește mai mult
Chinezii nu renunță la Stanciu!  Decizie în privința jucătorului dorit de FCSB și U Cluj: „Asta ar vrea să facă”. Ce a discutat românul cu medicul lui Dalian
&Icirc;l mai recunoști? El e omul care a făcut toată Rom&acirc;nia să pl&acirc;ngă. &bdquo;Acel moment mi-a schimbat viața&rdquo;
Special
10:00
Îl mai recunoști? El e omul care a făcut toată România să plângă. „Acel moment mi-a schimbat viața”
Citește mai mult
&Icirc;l mai recunoști? El e omul care a făcut toată Rom&acirc;nia să pl&acirc;ngă. &bdquo;Acel moment mi-a schimbat viața&rdquo;
FOTO | Muntele din București, sanctuarul alpiniștilor din oraș. Cine a adus la Trapezului aventura de pe creste
B365
24.09
FOTO | Muntele din București, sanctuarul alpiniștilor din oraș. Cine a adus la Trapezului aventura de pe creste
Citește mai mult
FOTO | Muntele din București, sanctuarul alpiniștilor din oraș. Cine a adus la Trapezului aventura de pe creste

Echipe/Competiții

fcsb 71 CFR Cluj 2 dinamo bucuresti 19 rapid 17 Universitatea Craiova 18 petrolul ploiesti Poli Iasi uta arad 4 farul constanta 19

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova fcsb superliga
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Special
16.09

Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: „Ați văzut cum m-am ridicat?”

Citește mai mult
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share