Găsit mort într-o pădure  Decesul unui fost jucător italian, învăluit în mister » Mesajele fostelor echipe

Christian Jidayi, fost fundaș dreapta italian, a decedat la vârsta de 38 de ani, trupul lui fiind găsit într-o pădure.

Christian Jidayi și-a dedicat 11 ani din viață fotbalului profesionist, timp în care a evoluat în ligile inferioare din Italia.

Un fost fotbalist, găsit mort într-o pădure

Fostul fundaș italian Christian Jidayi a fost găsit fără suflare într-o pădure din apropiere de Ravenna, după ce ar fi dispărut brusc, anunță thesun.co.uk.

Jidayi s-a retras din activitate în 2017, apoi a fost antrenorul secund al naționalei din San Marino, până în 2019, atunci când a fost și antrenor principal pentru un meci.

În luna iulie a anului trecut, acesta a fost angajat în Poliția Provincială din Ravenna. Jidayi a fost dat dispărut după ce nu s-a prezentat la serviciu, marți.

Colegii săi au contactat imediat familia. În aceeași zi, polițiștii i-au găsit trupul într-o pădure, după ce i-au localizat telefonul mobil.

Încă nu se știe cauza decesului, iar autoritățile au deschis o anchetă.

Mesajele transmise de fostele sale echipe

Forli, echipă pentru care Christian Jidayi a bifat 49 de apariții, și-a exprimat regretul pentru decesul fostului jucător.

„Transmitem sincere condoleanțe familiei și celor apropiați în aceste momente de mare durere”.

Și Cesena a publicat un mesaj emoționant:

„Cesena FC transmite cele mai profunde condoleanțe familiei Jidayi pentru trecerea în neființă a lui Christian, care a crescut în academia de tineret Cavalluccio și a debutat în Serie B cu clubul în sezonul 2007/2008.

În acest moment de profundă tristețe, Cesena FC dorește să își exprime condoleanțele sincere întregii familii Jidayi”, a spus clubul italian.

5 meciuri a jucat Christian Jidayi pentru Cesena

Christian Jidayi și-a început cariera în 2005, atunci când a semnat cu echipa U19 a celor de la Cesena. În 2009, acesta a fost transferat la Novara, acolo unde a evoluat în Cupa Italiei.

Jidayi și-a petrecut restul carierei evoluând pentru diverse echipe din Serie B și Serie C, precum Bassano, Aurora Pro Patria sau Mantova.

