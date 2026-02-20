Eduard Novak, atac la Julia Sauter Fostul ministru al Sportului, indignat:  „Se vinde un loc 17 ca rezultatul lui Popovici! Rușine!”
Eduard Novak/ Foto: Facebook @Eduard Novak
Jocurile Olimpice

Eduard Novak, atac la Julia Sauter Fostul ministru al Sportului, indignat: „Se vinde un loc 17 ca rezultatul lui Popovici! Rușine!”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 20.02.2026, ora 16:28
alt-text Actualizat: 20.02.2026, ora 16:30
  • Eduard Novak (49 de ani), fostul ministru al Sportului, a avut o reacție dură cu privire la rezultatul reușit de Julia Sauter (28 de ani).
  • Reprezentanta României la patinaj artistic a obținut locul 17 în finala de la Jocurile Olimpice de iarnă 2026. 

Sauter a obținut una dintre cele mai bune clasări din istoria României la JO de iarnă, însă Eduard Novak s-a declarat indignat de atenția acordată patinatoarei.

Eduard Novak: „Am ajuns foarte rău”

Fostul ministru al Sportului a catalogat în termeni duri entuziasmul de după prestația de la patinaj artistic:

„Dacă am ajuns să ne bucurăm pentru locul 17 obținut de o nemțoaică care reprezintă România înseamnă ca am ajuns foarte rău!!!”, se arată în prima postare a lui Eduard Novak de pe pagina personală de Facebook.

Ulterior, Novak a revenit cu o nouă postare în care a făcut o paralelă între rezultatul obținut de Julia Sauter și performanțele lui David Popovici (21 de ani).

În 2025, înotătorul român a devenit dublu campion mondial la 100 și 200 metri liber, la Campionatele Mondiale de la Singapore.

„Continui!! Trăiesc ceea mai mare umilință la adresa sportului de performanță românesc!!Se vinde un loc 17 ca rezultatul lui Popovici! Rușine!!

Eduard Novak, criticat pentru postările făcute

Urmăritorii lui Eduard Novak nu au rămas datori și au criticat postările făcute de acesta la adresa Juliei Sauter.

  • „Cu tot respectul pentru ce ați realizat în sport, ar trebui să ne bucurăm indiferent de etnia unui sportiv care a ales să reprezinte România, mai ales că a făcut eforturi foarte mari și a fost susținută doar de un club sportiv din țara noastră. Este cetățean român”
  • „Dacă tăceai, filozof rămâneai. Și chiar e păcat erai un politician în care aveam speranțe și despre care credeam că ești mai bun de atât. Ai fost ministrul Sportului, ai văzut în ce condiții se antrenează sportivii noștri.Acest loc 17 este cea mai bună clasare din istoria României la această probă. Iar locul 5 la bob este o performanță uriașă, având în vedere că nu există infrastructură adecvată în România pentru antrenament. Crezi că francezilor le pasă, atunci când câștigă Campionatul Mondial la fotbal, dacă jucătorii lor sunt 100% francezi?”
  • „Dumneavoastră vorbiți care ați fost ministrul Sportului,nici măcar nu avem o federație de patinaj și multe altele. Dacă comenta altcineva mai zicem, dar chiar dumneavoastră...”
  • „Nu cred ca o asemea postare e făcută de un fost ministru al Sportului!”

Portdrapelul României la Milano-Cortina

Julia Sauter este născută în Germania, la Weingarten, și a ales să reprezinte România începând cu 2012.

A adunat 9 titluri naționale și a reușit să obțină 3 clasări în top 10 la Europene.

În octombrie 2025 a obținut cetățenia română și a fost portdrapelul României la deschiderea acestei ediții a Jocurilor Olimpice.

Rezultatele României la patinaj artistic la Jocurile Olimpice

  • Zoltan Kelemen - locul 23 (2014)
  • Zoltan Kelemen - locul 29 (2010)
  • Gheorghe Chiper - locul 14 (2006)
  • Roxana Luca - locul 26 (2006)
  • Gheorghe Chiper - locul 23 (2002)
  • Roxana Luca - locul 23 (2002)
  • Cornel Gheorghe - locul 21 (1998)
  • Cornel Gheorghe - locul 14 (1994)
  • Marius Negrea - locul 19 (1994)
  • Marius Negrea - locul 27 (1992)
  • Gheorghe Fazekas - locul 17 (1972)
  • Beatrice Huștiu - locul 29 (1968)
  • Roman Turușanco - locul 19 (1936)
  • Irina Timcic/Alfred Eisenbeisser-Ferraru - locul 13 (1936)

Jocurile Olimpice Eduard Novak julia sauter milano cortina
