Montella, mesaj pentru Il Luce: „Îl iubesc!” Selecționerul Turciei se gândește la Mircea Lucescu: „Sper să-și recapete sănătatea” +7 foto
Vicenzo Montella/ Foto: IMAGO
Nationala

Montella, mesaj pentru Il Luce: „Îl iubesc!” Selecționerul Turciei se gândește la Mircea Lucescu: „Sper să-și recapete sănătatea”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 20.02.2026, ora 16:13
  • Vincenzo Montella (51 de ani), selecționerul Turciei, a avut un mesaj pentru Mircea Lucescu (80 de ani) înaintea barajului pentru calificarea la CM 2026.
  • Barajul Turcia - România se va juca pe 26 martie, de la ora 19:00, și va fi transmis în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima TV.

Prezența lui Mircea Lucescu pe banca naționalei României la meciul care va avea loc la Istanbul este pusă sub semnul întrebării.

Se amână anunțul FRF menține suspansul în privința lui Mircea Lucescu » Selecționerul și-a prelungit șederea în Belgia
Citește și
Se amână anunțul FRF menține suspansul în privința lui Mircea Lucescu » Selecționerul și-a prelungit șederea în Belgia
Citește mai mult
Se amână anunțul FRF menține suspansul în privința lui Mircea Lucescu » Selecționerul și-a prelungit șederea în Belgia

Vicenzo Montella, mesaj pentru Mircea Lucescu: „Sper să-și recapete sănătatea”

Selecționerul Turciei, Vicenzo Montella, a aflat despre problemele de sănătate cu care se confruntă „Il Luce” și a ținut să-i transmită acestuia un mesaj:

„Vreau să-i transmit cele mai bune urări lui Mircea Lucescu. Sper să-și recapete sănătatea. Avem o relație foarte specială.

Este un antrenor pe care îl iubesc și îl respect foarte mult. Este un antrenor care a lăsat aici amintiri frumoase. Sper să-și recapete sănătatea.

Vom juca împotriva unei echipe talentate. Trebuie să fim 100% pregătiți până în martie.

Vom fi în măsură să facem tot posibilul în fiecare situație. Ne vom gândi la adversar, dar în primul rând trebuie să ne gândim la noi înșine. Ne vom pregăti pentru meci în cel mai bun mod posibil.

Vrem să facem tot posibilul și să ne îndreptăm încrezători spre obiectivul nostru”, a declarat Vincenzo Montella, citat de sabah.com.tr.

Mircea Lucescu a plecat pe 16 februarie în Belgia pentru un al doilea consult medical, dorind o a doua opinie asupra situației sale. Potrivit informațiilor GOLAZO.ro, selecționerul și-a prelungit șederea în Belgia și revine în țară astăzi.

În acest moment, Federația așteaptă concluziile finale ale consultului din Belgia și evaluarea completă a stării de sănătate a lui Mircea Lucescu.

FRF a anunțat astăzi: „Vom publica un comunicat în acest weekend”.

FOTO. Stadionul pe care se joacă barajul cu Turcia

Galerie foto (7 imagini)

Stadionul Beșiktaș Park (FOTO: Silviu Dumitru / GOLAZO.ro) Stadionul Beșiktaș Park (FOTO: Silviu Dumitru / GOLAZO.ro) Stadionul Beșiktaș Park (FOTO: Silviu Dumitru / GOLAZO.ro) Stadionul Beșiktaș Park (FOTO: Silviu Dumitru / GOLAZO.ro) Magazinul lui Beșiktaș (FOTO: Silviu Dumitru / GOLAZO.ro)
+7 Foto
labels.photo-gallery

În cazul unui succes în fața formației antrenate de Vincenzo Montella, „tricolorii” vor da peste învingătoarea din meciul Slovacia - Kosovo, pe 31 martie.

Vicenzo Montella: „Obiectivul nostru principal este Cupa Mondială”

Cu antrenorul italian la cârmă, Turcia a reușit să promoveze în Liga A din Nations League, unde va da peste Țara Galilor, Cehia și Grecia.

Montella a vorbit despre grupa echipei sale, însă a transmis că obiectivul principal al naționalei din Ţara Semilunei rămâne calificarea la Cupa Mondială.

„Deși pare o grupă dificilă, pare așa doar pentru că am atins nivelul pe care îl merităm. Atribui acest lucru performanței jucătorilor noștri. După eforturile lor, vom concura pentru prima dată în Grupa A. Prin urmare, suntem mândri și vom face tot ce putem.

În acest moment, ne concentrăm pe meciurile din play-off-ul din martie. Așadar, obiectivul nostru principal este Cupa Mondială”, a spus Montella.

2002
este anul în care Turcia a participat la Cupa Mondială. Atunci, reușea să obțină locul 3 după ce învingea Coreea de Sud în finala mică, scor 3-2

Programul complet al barajului european pentru CM 2026

Ruta A

  • Italia - Irlanda de Nord
  • Țara Galilor - Bosnia (învingătoarea va găzdui finala)

Ruta B

  • Ucraina - Suedia (învingătoarea va găzdui finala)
  • Polonia - Albania

Ruta C

  • Turcia - Romania
  • Slovacia - Kosovo (învingătoarea va găzdui finala)

Ruta D

  • Danemarca - Macedonia de Nord
  • Cehia - Irlanda (învingătoarea va găzdui finala)

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

VIDEO Cum va arăta și când va fi gata primul nod rutier pe trei niveluri din România
VIDEO Cum va arăta și când va fi gata primul nod rutier pe trei niveluri din România
VIDEO Cum va arăta și când va fi gata primul nod rutier pe trei niveluri din România
turcia mircea lucescu baraj cupa mondiala romania vicenzo montella
Știrile zilei din sport
Ironiile continuă  FOTO  Replica fanilor Rapidului după clipul controversat al lui Dinamo + ce a postat clubul: „Cerul e prea sus să audă lătratul câinilor”
Superliga
15:37
Ironiile continuă FOTO Replica fanilor Rapidului după clipul controversat al lui Dinamo + ce a postat clubul: „Cerul e prea sus să audă lătratul câinilor”
Citește mai mult
Ironiile continuă  FOTO  Replica fanilor Rapidului după clipul controversat al lui Dinamo + ce a postat clubul: „Cerul e prea sus să audă lătratul câinilor”
Îngrozitor! FOTO. Accident terifiant la Jocurile Olimpice. Patinatoare lovită la ochi cu lama. Primele vești după operație
Jocurile Olimpice
15:06
Îngrozitor! FOTO. Accident terifiant la Jocurile Olimpice. Patinatoare lovită la ochi cu lama. Primele vești după operație
Citește mai mult
Îngrozitor! FOTO. Accident terifiant la Jocurile Olimpice. Patinatoare lovită la ochi cu lama. Primele vești după operație
Melodia a costat 5.000€ Patinatoarea Julia Sauter a trecut printr-un moment delicat înainte de executarea programului liber de la JO. Implicarea Madonnei în probele de patinaj
Jocurile Olimpice
16:13
Melodia a costat 5.000€ Patinatoarea Julia Sauter a trecut printr-un moment delicat înainte de executarea programului liber de la JO. Implicarea Madonnei în probele de patinaj
Citește mai mult
Melodia a costat 5.000€ Patinatoarea Julia Sauter a trecut printr-un moment delicat înainte de executarea programului liber de la JO. Implicarea Madonnei în probele de patinaj
Mircea Lucescu rămâne! Anunț oficial FRF: „Va conduce România la meciurile decisive din play-off”
Nationala
12:19
Mircea Lucescu rămâne! Anunț oficial FRF: „Va conduce România la meciurile decisive din play-off”
Citește mai mult
Mircea Lucescu rămâne! Anunț oficial FRF: „Va conduce România la meciurile decisive din play-off”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
20:31
Continuă coșmarul pentru Dinamo VIDEO. „Câinii” pierd un nou derby cu Rapid și rămân fără victorie în fața rivalei de mai bine de 10 ani
Continuă coșmarul pentru Dinamo VIDEO. „Câinii” pierd un nou derby cu Rapid și rămân fără victorie în fața rivalei  de mai bine de 10 ani
22:01
Izbit cu un bulgăre-proiectil! Aioani, ținta ultrașilor lui Dinamo. L-au lovit în cap. Joc oprit și iar rasism
Izbit cu un bulgăre-proiectil! Aioani, ținta ultrașilor lui Dinamo. L-au lovit în cap. Joc oprit și iar rasism
22:13
Real, înfrângere surprinzătoare „Galacticii” riscă să piardă primul loc în La Liga, după eșecul cu Osasuna
Real, înfrângere surprinzătoare „Galacticii” riscă să piardă primul loc în La Liga, după eșecul cu Osasuna 
21:29
Paraschiv și Moruțan s-au remarcat, în sfârșit! Seara lor. Seara premierelor la Rapid. Vârful, primul gol. Mijlocașul, primul assist
Paraschiv și Moruțan s-au remarcat, în sfârșit! Seara lor. Seara premierelor la Rapid. Vârful, primul gol. Mijlocașul, primul assist
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Ce lecție am primit!

Cătălin Tolontan: Ce lecție am primit!

Cătălin Tolontan: Ce lecție am primit!
Petrică și o „scandare istorică”

Cristian Geambașu: Petrică și o „scandare istorică”

Cristian Geambașu: Petrică și o „scandare istorică”
Se pune de un blat?

Dan Udrea: Se pune de un blat?

Dan Udrea: Se pune de un blat?
Omul care aplaudă

Ioana Mihalcea: Omul care aplaudă

Ioana Mihalcea: Omul care aplaudă
Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo

Cătălin Tolontan: Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo

Cătălin Tolontan: Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo
Vina lui Vini

Radu Naum: Vina lui Vini

Radu Naum: Vina lui Vini
Cum îl oprim pe Vinicius?

Silviu Tudor Samuilă: Cum îl oprim pe Vinicius?

Silviu Tudor Samuilă: Cum îl oprim pe Vinicius?
Pighine, Kyros! Ne-am lămurit și cu Hațegan…

Vlad Nedelea: Pighine, Kyros! Ne-am lămurit și cu Hațegan…

Vlad Nedelea: Pighine, Kyros! <span>Ne-am</span> lămurit și cu Hațegan…
Este Pușcaș bun pentru Dinamo?

Cristian Geambașu: Este Pușcaș bun pentru Dinamo?

Cristian Geambașu: Este Pușcaș bun pentru Dinamo?
Hațegan, demisia!

Dan Udrea: Hațegan, demisia!

Dan Udrea: Hațegan, demisia!
Al Naibii Hamlawi!

Cristian Geambașu: Al Naibii Hamlawi!

Cristian Geambașu: Al Naibii Hamlawi!
Nevoia de răspunsuri

Silviu Tudor Samuilă: Nevoia de răspunsuri

Silviu Tudor Samuilă: Nevoia de răspunsuri
Iepurele și bomba dezamorsată

Dan Udrea: Iepurele și bomba dezamorsată

Dan Udrea: Iepurele și bomba dezamorsată
Un tricou problematic

Cristian Geambașu: Un tricou problematic

Cristian Geambașu: Un tricou problematic
Ce vrea Zelenski, să-i dea Olimpiada arme?

Cătălin Tolontan: Ce vrea Zelenski, să-i dea Olimpiada arme?

Cătălin Tolontan: Ce vrea Zelenski, <span>să-i</span> dea Olimpiada arme?
Coventrizarea sportului

Radu Naum: Coventrizarea sportului

Radu Naum: Coventrizarea sportului
Lucescu și Hagi în Capela Sixtină

Dan Udrea: Lucescu și Hagi în Capela Sixtină

Dan Udrea: Lucescu și Hagi în Capela Sixtină
FCSB, adio cupă, dar avertisment pentru Craiova

Cristian Geambașu: FCSB, adio cupă, dar avertisment pentru Craiova

Cristian Geambașu: FCSB, adio cupă, dar avertisment pentru Craiova
Lindsey Vonn, trufia de a nu renunța

Cristian Geambașu: Lindsey Vonn, trufia de a nu renunța

Cristian Geambașu: Lindsey Vonn, trufia de a nu renunța
Reacția lui Lindsey Vonn și de ce zăpada artificială e periculoasă pentru noi toți

Cătălin Tolontan: Reacția lui Lindsey Vonn și de ce zăpada artificială e periculoasă pentru noi toți

Cătălin Tolontan: Reacția lui Lindsey Vonn și de ce zăpada artificială e periculoasă pentru noi toți
Top stiri din sport
Condiții inumane de joc  FOTO. Trei meciuri din Liga 2 se dispută pe terenuri complet  acoperite de zăpadă
Liga 2
12:10
Condiții inumane de joc FOTO. Trei meciuri din Liga 2 se dispută pe terenuri complet acoperite de zăpadă
Citește mai mult
Condiții inumane de joc  FOTO. Trei meciuri din Liga 2 se dispută pe terenuri complet  acoperite de zăpadă
„De vulturii din Giulești n-am auzit” Dezbatere în direct, după clipul postat de Dinamo: „Nicolescu era foarte deranjat de manifestările lui Petre, acum n-are nicio reacție”
Superliga
00:14
„De vulturii din Giulești n-am auzit” Dezbatere în direct, după clipul postat de Dinamo: „Nicolescu era foarte deranjat de manifestările lui Petre, acum n-are nicio reacție”
Citește mai mult
„De vulturii din Giulești n-am auzit” Dezbatere în direct, după clipul postat de Dinamo: „Nicolescu era foarte deranjat de manifestările lui Petre, acum n-are nicio reacție”
Formă excelentă înainte de baraj Mihăilă a marcat cu Kocaelispor și a ajuns la trei reușite în ultimele cinci meciuri
Superliga
20.02
Formă excelentă înainte de baraj Mihăilă a marcat cu Kocaelispor și a ajuns la trei reușite în ultimele cinci meciuri
Citește mai mult
Formă excelentă înainte de baraj Mihăilă a marcat cu Kocaelispor și a ajuns la trei reușite în ultimele cinci meciuri
Etapa și scandalul FOTO: UTA Arad a cerut penalty în finalul meciului cu Oțelul Galați, după un duel Iacob - Roman: „M-a secerat!”
Superliga
20.02
Etapa și scandalul FOTO: UTA Arad a cerut penalty în finalul meciului cu Oțelul Galați, după un duel Iacob - Roman: „M-a secerat!”
Citește mai mult
Etapa și scandalul FOTO: UTA Arad a cerut penalty în finalul meciului cu Oțelul Galați, după un duel Iacob - Roman: „M-a secerat!”

Echipe/Competiții

fcsb 45 CFR Cluj 28 dinamo bucuresti 42 rapid 33 Universitatea Craiova 30 petrolul ploiesti 10 Poli Iasi uta arad 10 farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Liga Campionilor Universitatea Craiova Jocurile Olimpice liga 1 Cristi Chivu fcsb
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
21.02

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share