Montella, mesaj pentru Il Luce: „Îl iubesc!” Selecționerul Turciei se gândește la Mircea Lucescu: „Sper să-și recapete sănătatea”

Vincenzo Montella (51 de ani), selecționerul Turciei, a avut un mesaj pentru Mircea Lucescu (80 de ani) înaintea barajului pentru calificarea la CM 2026.

Prezența lui Mircea Lucescu pe banca naționalei României la meciul care va avea loc la Istanbul este pusă sub semnul întrebării.

Vicenzo Montella, mesaj pentru Mircea Lucescu: „Sper să-și recapete sănătatea”

Selecționerul Turciei, Vicenzo Montella, a aflat despre problemele de sănătate cu care se confruntă „Il Luce” și a ținut să-i transmită acestuia un mesaj:

„Vreau să-i transmit cele mai bune urări lui Mircea Lucescu. Sper să-și recapete sănătatea. Avem o relație foarte specială.

Este un antrenor pe care îl iubesc și îl respect foarte mult. Este un antrenor care a lăsat aici amintiri frumoase. Sper să-și recapete sănătatea.

Vom juca împotriva unei echipe talentate. Trebuie să fim 100% pregătiți până în martie.

Vom fi în măsură să facem tot posibilul în fiecare situație. Ne vom gândi la adversar, dar în primul rând trebuie să ne gândim la noi înșine. Ne vom pregăti pentru meci în cel mai bun mod posibil.

Vrem să facem tot posibilul și să ne îndreptăm încrezători spre obiectivul nostru”, a declarat Vincenzo Montella, citat de sabah.com.tr.

Mircea Lucescu a plecat pe 16 februarie în Belgia pentru un al doilea consult medical, dorind o a doua opinie asupra situației sale. Potrivit informațiilor GOLAZO.ro, selecționerul și-a prelungit șederea în Belgia și revine în țară astăzi.

În acest moment, Federația așteaptă concluziile finale ale consultului din Belgia și evaluarea completă a stării de sănătate a lui Mircea Lucescu.

FRF a anunțat astăzi: „Vom publica un comunicat în acest weekend”.

FOTO. Stadionul pe care se joacă barajul cu Turcia

În cazul unui succes în fața formației antrenate de Vincenzo Montella, „tricolorii” vor da peste învingătoarea din meciul Slovacia - Kosovo, pe 31 martie.

Vicenzo Montella: „Obiectivul nostru principal este Cupa Mondială”

Cu antrenorul italian la cârmă, Turcia a reușit să promoveze în Liga A din Nations League, unde va da peste Țara Galilor, Cehia și Grecia.

Montella a vorbit despre grupa echipei sale, însă a transmis că obiectivul principal al naționalei din Ţara Semilunei rămâne calificarea la Cupa Mondială.

„Deși pare o grupă dificilă, pare așa doar pentru că am atins nivelul pe care îl merităm. Atribui acest lucru performanței jucătorilor noștri. După eforturile lor, vom concura pentru prima dată în Grupa A. Prin urmare, suntem mândri și vom face tot ce putem.

În acest moment, ne concentrăm pe meciurile din play-off-ul din martie. Așadar, obiectivul nostru principal este Cupa Mondială” , a spus Montella.

2002 este anul în care Turcia a participat la Cupa Mondială. Atunci, reușea să obțină locul 3 după ce învingea Coreea de Sud în finala mică, scor 3-2

Programul complet al barajului european pentru CM 2026

Ruta A

Italia - Irlanda de Nord

Țara Galilor - Bosnia (învingătoarea va găzdui finala)

Ruta B

Ucraina - Suedia (învingătoarea va găzdui finala)

Polonia - Albania

Ruta C

Turcia - Romania

Slovacia - Kosovo (învingătoarea va găzdui finala)

Ruta D

Danemarca - Macedonia de Nord

Cehia - Irlanda (învingătoarea va găzdui finala)

