În Ghencea e cel mai scump din București Topul chiriilor celor 4 arene din Capitală. Pe „Steaua”, preț de 4 ori mai mare decât pe Giulești!

Superliga

alt-text Dan Udrea
alt-text Publicat: 20.02.2026, ora 15:48
alt-text Actualizat: 20.02.2026, ora 15:50
  • Radu Miruță, ministrul Apărării Naționale, a acuzat că prețul chiriei în Ghencea a fost stabilit în mod intenționat foarte ridicat pentru ca nimeni să-și dorească să joace acolo.
  • Strict raportat la chirie, fără plata utilităților și altor cheltuieli de organizare, stadionul Steaua costă aproape cât sunt la un loc Arena Națională și arena unde joacă Rapid.

Dezvăluirile făcute de ministrul Apărării Naționale, referitoare la neregulile descoperite de auditul și investigațiile Corpului de Control la CSA Steaua, continuă să provoace valuri.

Radu Miruță, invitat miercuri la Antena 3, a spus, referitor la stadionul din Ghencea: „«De câte ori s-a închiriat stadionul?». «Păi, nu prea s-a închiriat». «Păi, cât costă?». Deci, Arena Națională, când se închiriază, costă 35.000 de euro. Ei puseseră taxă pe Stadionul Ghencea de 45.000 de euro. Mai mic stadionul, dar cu 10.000 de euro mai scump pentru a nu veni nimeni să-l închirieze. Un bun pentru care Ministerul Apărării plătește nu produce când ar putea să producă, aici avem o problemă pe care eu încerc să o rezolv”.

95 de milioane de euro
a costat stadionul Steaua, finanțarea fiind asigurată de Compania Națională de Investiții, practic, bani de la bugetul de stat

Afirmațiile lui Miruță au acoperire în realitate. FCSB a achitat chirie, pentru un singur meci disputat în Ghencea, suma de care vorbește cel care conduce azi MApN: adică 45.000 de euro.

În schimb, pe Arena Națională, deși tarifele de închiriere diferă, o medie duce la un nivel de 35.000 de euro per meci.

Capacitatea pe cel mai mare stadion al țării e de 55.000 de locuri, aproape dublu față de Steaua, care are puțin peste 30.000.

26.500 de euro
a fost chiria pe care FRF a plătit-o către CSA Steaua pentru a disputa pe stadionul din Ghencea meciul amical cu Grecia, din martie 2022

În schimb, pe celelalte două stadioane din București, construite și ele în același timp cu cel din Ghencea și care au făcut parte din proiectele de investiții privind organizarea Euro 2020, prețul chiriei e incomparabil mai mic decât cel stabilit pentru „Steaua”.

De exemplu, în Giulești, conform a ceea ce susținea Dan Șucu, patronul Rapidului, strict chiria e 12.000 de euro. De aproape 4 ori sub nivelul din Ghencea.

Pe Arcul de Triumf, prețul e la mai mai puțin de jumătate, însă ambele arene au o capacitate mult inferioară celei deținute de Armată: pe Giulești sunt 14.000 de locuri, iar pe Arc doar 8.200.

Chiria pe cele 4 stadioane din București, pentru un singur meci

STADIONPREȚ
Steaua 45.000
Arena Națională35.000
Arcul de Triumf22.000
Rapid12.000

Toate sunt deținute de stat sau autoritatea locală

Cele 4 stadioane au ca proprietar și administrator fie statul român, prin structura lui centrală, fie autoritatea locală, prin intermediul Primăriei.

  • Steaua - Ministerul Apărării Naționale
  • Arena Națională - Primăria București
  • Arcul de Triumf - Agenția Națională pentru Sport
  • Rapid - Ministerul Transporturilor

În 2023 și 2024, stadionul Steaua a făcut profit

Cifrele financiare oficiale, făcute publice de MApN, pentru anii precedenți, arată că stadionul din Ghencea a realizat profit în doi dintre primii 4 ani de funcționare, după ce a fost inaugurat.

Pentru 2025 încă nu există date oficiale, însă a fost un an în care FCSB a disputat acolo 3 meciuri, iar FRF a organizat Supercupa României tot în Ghencea.

Cheltuielile și veniturile MApN cu stadionul Steaua

AN CHELTUIELI / VENITURI REZULTAT FINANCIAR
2021 350.000 / 235.000 -115.000
2022 1.450.000 / 265.000 -1.185.000
2023 400.000 / 650.000 +250.000
2024 355.000 / 835.000 +480.000

GHENCEA stadionul arcul de triumf giulesti arena nationala
