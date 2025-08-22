PAOK, pas greșit în Europa League  Răzvan Lucescu, după înfrângerea suferită în Croația: „Am luat decizii proaste”
Răzvan Lucescu FOTO: IMAGO
PAOK, pas greșit în Europa League Răzvan Lucescu, după înfrângerea suferită în Croația: „Am luat decizii proaste”

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 22.08.2025, ora 14:34
  • PAOK Salonic, echipa antrenată de Răzvan Lucescu (56 de ani), a pierdut prima manșă a „dublei” cu Rijeka, din play-off-ul Europa League.

PAOK s-a deplasat în Croația, acolo unde a întâlnit-o pe Rijeka, formație antrenată de Radomir Djalovic, fostul fotbalist al celor de la Rapid București.

PAOK, pas greșit în Europa

Gazdele au deschis scorul pe finalul primei reprize, în minutul 39, grație golului marcat de Luka Menalo. Formația lui Lucescu a încercat să revină, însă fără succes.

În repriza secundă, deși a creat mai multe atacuri periculoase, la capitolul șuturilor pe poartă tot Rijeka a dominat, scorul fiind 7-5, fără să se marcheze însă. Astfel, Rijeka și-a adjudecat victoria și va pleca cu prima șansă la returul de săptămâna viitoare.

Înfrângerea cu Rijeka este prima din acest sezon pentru PAOK. Formația din Grecia a mai jucat doar două meciuri oficiale, „dubla” câștigată în fața celor de la Wolfsberger în Europa League, scor 1-0 la general.

Răzvan Lucescu, după înfrângerea cu Rijeka: „Am luat decizii proaste”

După meci, Răzvan Lucescu s-a declarat nemulțumit de cum a arătat echipa sa și a vorbit despre ce va urma la returul de pe stadionul „Toumba”.

„Toate meciurile sunt importante și, începând cu cel împotriva lui AEL, mă aștept la o reacție dinamică, ca stadionul să fie plin și să ne împingă. Să avem încredere în noi înșine pentru a schimba situația.

Am luat și decizii proaste. Am avut câteva situații bune, dar ultima pasă n-a fost ok. Rijeka a preluat conducerea cu această victorie. Trebuie să luptăm la retur, acolo se decide totul.

Al doilea meci va fi cu siguranță diferit. Am observat o lipsă de încredere, poate că nu eram complet pregătiți mental să jucăm într-o astfel de atmosferă, dar acesta ar putea fi un sentiment fals. Dar săptămâna viitoare, jucând pe Toumba, ne vom atinge obiectivul”, a declarat Răzvan Lucescu, conform digisport.ro.

