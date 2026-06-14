Cinci meciuri de urmărit în faza grupelor la Cupa Mondială 2026

În luna iunie se joacă toate meciurile din faza grupelor la Mondial. Ne așteaptă multe confruntări tari, dar și altele dezechilibrate.

Totuși, vor fi și câteva meciuri între două naționale de calibru la ore accesibile publicului din România.

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Câteva dintre cele mai interesante partide din grupe sunt: Anglia – Croația, Brazilia – Maroc, Norvegia – Franța, Spania – Uruguay și Columbia – Portugalia. Bookmakerii au pregătit deja cotele pre-meci, iar opțiunile sunt diverse pentru fiecare duel în parte de la Mondialul găzduit de SUA, Mexic și Canada.

Principalele cinci meciuri de urmărit în faza grupelor CM 2026

Campionatul Mondial, fiind găzduit în SUA, Mexic și Canada, va propune multe meciuri și la ore mai greu accesibile publicului din România. Totuși, au fost programate și câteva derby-uri la ore foarte bune, cum ar fi 22:00 sau 23:00.

Anglia – Croația și Norvegia – Franța sunt cele două meciuri care vor începe înainte de miezul nopții, la 23:00, respectiv 22:00, în zilele lor de disputare. Celelalte trei recomandări – Brazilia vs Maroc, Spania vs Uruguay și Columbia vs Portugalia se vor juca târziu în noapte.

Brazilia – Maroc, un prim derby în grupa C

Prima confruntare de interes în ordine cronologică este între Brazilia și Maroc. Cele două naționale fac parte din grupa C la Cupa Mondială. Meciul se va disputa pe 14 iunie, la ora 01:00 (ora României). Brazilia este favorită certă, cu o cotă de 1.60 pe platforma de pariuri sportive TopBet. Maroc, în cazul unei victorii, primește o cotă de 5.66, iar la egal cota este 3.75.

Anglia – Croația, cel mai important duel din grupa L

Avem un derby european încă din faza grupelor. Anglia – Croația este duelul care deschide grupa L de la acest Mondial. Confruntarea este programată să înceapă pe 17 iunie, la ora 23:00.

La casele de pariuri, Anglia este cotată cu prima șansă la victorie. Englezii au cotă 1.70 pentru victorie. Croația primește o cotă mare, de 4.75, pentru a câștiga, în timp ce la egal cota este de 3.66.

Norvegia – Franța, duelul atacanților din grupa I

Grupa I este considerată de mulți specialiști ca fiind și cea mai echilibrată. Norvegia – Franța este derby-ul care se va juca în etapa a treia. Probabil va fi și decisiv în a stabili câștigătoarea. Partida se va disputa pe 26 iunie, la ora 22:00.

Duelul dintre Mbappe, pe de o parte și Haaland, pe de altă parte, este mult așteptat de fanii fotbalului. Franța primește cota 1.81 pentru victorie, Norvegia 4.25, iar la egal cota devine 3.50.

Spania – Uruguay, partida pentru supremație în grupa H

Grupa H pare destul de dezechilibrată, cel puțin la prima vedere. Spania – Uruguay, care se va juca în ultima etapă din faza grupelor, pare să dea și câștigătoarea acestei grupei. Confruntarea urmează să se joace pe 27 iunie, la ora 03:00 (ora României).

În acest moment cotele pre-meci sunt în favoarea europenilor. Spania primește o cotă de 1.62 pentru un eventual succes, iar Uruguay 5.33. Un rezultat de egalitate este cotat cu 3.88.

Columbia – Portugalia, meciul vedetă din grupa K

O altă grupă interesantă de la Cupa Mondială este K. Aici, pare că meciul vedetă se va consuma în ultima etapă din faza grupelor: Columbia – Portugalia. Partida este programată să înceapă pe 28 iunie, la ora 02:30 (ora României).

Portugalia este ușor favorită la victorie, având o cotă de 2.16. Columbia primește 3.33 pentru un eventual succes, iar la egal avem o cotă de 3.25.