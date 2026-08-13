„Bă, ce ordine e asta?” David Popovici, moment amuzant înainte de semifinala de la 200m liber + Mesaj după cursă: „Nu știu să înot lent” +31 foto
David Popovici. Foto: Raed Krishan / GOLAZO.ro
Înot

„Bă, ce ordine e asta?” David Popovici, moment amuzant înainte de semifinala de la 200m liber + Mesaj după cursă: „Nu știu să înot lent”

alt-text Ionuț Cojocaru , Raed Krishan (foto)
alt-text Publicat: 13.08.2026, ora 20:33
alt-text Actualizat: 13.08.2026, ora 20:34
  • David Popovici (21 de ani) a vorbit după calificarea în finala probei de 200 de metri liber de la Campionatele Europene de Natație de la Paris.
  • Cursa pentru medalii va putea fi urmărită vineri, de la ora 19:36, pe TVR 1 și TVR Sport, iar pe GOLAZO.ro găsiți informații în timp real.
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Românul a câștigat prima semifinală cu timpul de 1:44.56, cel mai bun dintre cei opt finaliști, și va porni vineri de pe culoarul 4.

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David Popovici: „Nu prea știu să înot încet”

Popovici a explicat că s-a simțit mult mai bine decât în seriile de dimineață, când se calificase în semifinale cu 1:46.06.

„M-am simțit mult mai bine decât de dimineață, pentru că așa știu să înot. Mai încet, știu că sună un pic dubios sau ciudat, dar nu prea știu să înot încet. Și așa că am fost mult mai în elementul meu acum.

Și mi-a și asigurat culoarul preferat pentru finală”, a spus Popovici.

David Popovici a fost cel mai rapid în semifinalele probei de 200 metri liber, la Europene de la Paris (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro)
David Popovici a fost cel mai rapid în semifinalele probei de 200 metri liber, la Europene de la Paris (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro)

Galerie foto (31 imagini)

David Popovici a fost cel mai rapid în semifinalele probei de 200 metri liber, la Europene de la Paris (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro) David Popovici a fost cel mai rapid în semifinalele probei de 200 metri liber, la Europene de la Paris (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro) David Popovici a fost cel mai rapid în semifinalele probei de 200 metri liber, la Europene de la Paris (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro) David Popovici a fost cel mai rapid în semifinalele probei de 200 metri liber, la Europene de la Paris (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro) David Popovici a fost cel mai rapid în semifinalele probei de 200 metri liber, la Europene de la Paris (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro)
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Campionul olimpic a explicat și strategia pe care a avut-o în semifinală.

„Primii doi din oricare semifinală se califică automat, chiar dacă mergi cu trei minute mai încet decât ar trebui. Cumva, îmi convine că pot să îmi iau ca singur reper să câștig sau să fiu al doilea și sunt automat calificat.

Mă rog, și urmărind obiectivul ăsta, am înotat mai tare decât la Jocuri”, a mai spus acesta.

Finaliștii probei de 200 metri liber:

  • David Popovici (România) 1:44.56
  • Lukas Martens (Germania) 1:44.79
  • James Guy (Marea Britanie) 1:45.14
  • Carlos D'Ambrosio (Italia) 1:45.38
  • Christian Giefing (Austria) 1:45.47
  • JacK McMillan (Marea Britanie) 1:45.55
  • Tomas Navikonis (Lituania) 1:45.63
  • Lucas Henveaux (Belgia) 1:45.72

Popovici s-a încurcat înainte de start: „Bă, ce ordine e asta?”

Românul a povestit și un moment amuzant petrecut înaintea cursei, când s-a îndreptat instinctiv spre culoarul 4, deși fusese repartizat pe culoarul 5.

„Da, sunt obișnuit cu culoarul 4. Din instinct m-am dus acolo. Am uitat că m-am calificat și eram pe 5.

După aia, când am văzut că nu sunt pe culoarul 4, am zis: «A, OK, sunt pe 5», și m-am dus către 3. Și am zis: «Bă, ce ordine e asta? Sunt inversate». Mă gândeam la probă, la ce am de făcut”, a mai spus Popovici.

46:56
a fost timpul cu care David Popovici a câștigat miercuri aurul la 100 de metri liber

David Popovici: „O să fie frumos, poate la fel de strâns ca la 100 de metri”

Popovici se așteaptă la o finală echilibrată și i-a enumerat printre adversarii periculoși:

„Tare, rapidă. Sunt eu, neamțul, austriacul, belgianul, englezul. Toți sunt capabili. Deci o să fie frumos, poate la fel de strâns ca la 100 de metri.”

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