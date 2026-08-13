U Craiova, încasări imense Cât încasează oltenii după calificarea în play-off-ul Europa League  și cât pot câștiga în continuare +12 foto
U Craiova. Sursa: Fotomontaj GOLAZO.ro
Europa League

U Craiova, încasări imense Cât încasează oltenii după calificarea în play-off-ul Europa League și cât pot câștiga în continuare

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 13.08.2026, ora 23:44
alt-text Actualizat: 13.08.2026, ora 23:44
  • Universitatea Craiova și-a asigurat prezența în faza principală a unei competiții europene după calificarea în play-off-ul Europa League.
  • Calificarea are și o miză financiară importantă.
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Oltenii vor întâlni Ararat-Armenia, iar rezultatul „dublei” va decide dacă echipa lui Filipe Coelho va continua în Europa League sau în Conference League.

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U Craiova și-a asigurat deja aproape 4 milioane de euro

Chiar și în scenariul în care pierde play-off-ul Europa League, Universitatea Craiova va continua în faza ligii din Conference League, unde bonusul de participare este de 3,17 milioane de euro.

Pentru parcursul din preliminarii, Craiova primește câte 175.000 de euro pentru fiecare tur disputat. După primele trei tururi, suma ajunge la 525.000 de euro.

Dacă vor fi eliminați de Ararat-Armenia în play-off-ul Europa League, oltenii vor mai încasa încă 175.000 de euro pentru această rundă, la care se adaugă cele 3,17 milioane de euro pentru participarea în faza ligii din Conference League.

U Craiova - KuPS FOTO Sport Pictures
U Craiova - KuPS FOTO Sport Pictures

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În acest scenariu, Universitatea Craiova ar ajunge la aproximativ 3,87 milioane de euro garantate din partea UEFA, fără a lua în calcul încasările din bilete, drepturi TV sau alte bonusuri, scrie gsp.ro.

Dacă trece de Ararat-Armenia și se califică în faza ligii din Europa League, bonusul de participare este de 4,31 milioane de euro.

4,83 milioane de euro
ar urma să încaseze Universitatea Craiova dacă se califică în faza ligii din Europa League

Cât valorează rezultatele în faza ligii

  • Europa League: victorie - 450.000 de euro
  • Europa League: egal - 150.000 de euro
  • Conference League: victorie - 400.000 de euro
  • Conference League: egal - 133.000 de euro

Bonusurile cresc considerabil pe măsură ce echipele avansează în fazele eliminatorii. Calificarea în sferturile Europa League valorează 2,5 milioane de euro, în timp ce în Conference League aduce 1,3 milioane.

O calificare în finală este recompensată cu 7 milioane de euro în Europa League și 4 milioane în Conference League, iar câștigarea trofeului aduce un bonus suplimentar de 6, respectiv 3 milioane de euro.

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