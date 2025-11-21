Turcia - România, meciul de baraj programat pe 26 martie 2026, va avea o miză imensă. Și o audiență pe măsură!

Ieri s-a stabilit televiziunea care va transmite partida. Detalii, mai jos.

Naționala României trebuie să câștige două meciuri pentru a ajunge la Campionatul Mondial din 2026.

Mai întâi jucăm cu Turcia, pe 26 martie, la ora 19:00, în deplasare. Dacă batem, pe 31 martie vom juca, tot în deplasare, cu câștigătoarea semifinalei Slovacia - Kosovo.

Cine va transmite aceste două meciuri?

Partidele echipei naționalei au fost împărțite, în ultimii 5 ani, între Antena 1 și Prima TV. Conform contractului de drepturi TV semnat cu FIFA sau UEFA, ele difuzau meciurile alternativ.

În preliminariile recent încheiate, Antena a ales prima, iar Prima TV a transmis ce a rămas după ce postul partener și-a făcut propriile selecții.

Antena 1 vs Prima TV: cine transmite Turcia - România

Cum meciurile de baraj erau și ele incluse în pachetul de drepturi TV, voci din piață vorbeau despre faptul că tot Antena 1 avea întâietate.

De fapt, sursele GOLAZO.ro au transmis că, de data aceasta, Prima TV are dreptul de a alege. Și a făcut-o deja! Așadar, Turcia - România va fi transmis de Prima TV.

Oricare ar fi fost opțiunea, ea are și un grad de risc.

Al doilea meci din primăvară revine Antenei 1, ceea ce poate însemna fie o finală de foc pentru accesul la Mondial, adică un meci cu o audiență și mai mare, fie un amical inutil cu pierzătoarea celeilalte semifinale, Slovacia - Kosovo.

Programul complet al barajului european pentru CM 2026

Ruta A

Italia - Irlanda de Nord

Țara Galilor - Bosnia (învingătoarea va găzdui finala)

Ruta B

Ucraina - Suedia (învingătoarea va găzdui finala)

Polonia - Albania

Ruta C

Turcia - Romania

Slovacia - Kosovo (învingătoarea va găzdui finala)

Ruta D

Danemarca - Macedonia de Nord

Cehia - Irlanda (învingătoarea va găzdui finala)

Campionatul Mondial din SUA, Canada și Mexic va avea loc anul viitor, între 11 iunie și 19 iulie. Meciurile de baraj se vor disputa pe 26 și 31 martie.

