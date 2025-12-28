Îl apără pe Louis Munteanu Opinie contracurent în privința gestului făcut de atacant: „Mie îmi place! Nu cred că a gândit altceva”

Mihai Stoica (60 de ani) a venit cu un punct de vedere diferit legat de scandalul în care Louis Munteanu este implicat de câteva zile.

La un meci demonstrativ într-o sală din Vaslui, atacantul de la CFR Cluj a fost surprins în timp ce era îmbrăcat în tricoul FCSB.

După imaginile apărute în urmă cu câteva zile, Louis Munteanu a venit sâmbătă cu explicații, susținând că era vorba de tricoul lui Mihai Popescu de la FCSB, care îi este prieten și pe care a vrut să-l susțină având în vedere accidentarea dură cu care se confruntă fundașul.

Mihai Stoica, despre poza cu Louis Munteanu în tricoul FCSB: „Eu cred că spune adevărul”

Întrebat cum vede situația, după ce inclusiv patronul CFR-ului, Ioan Varga, a răbufnit, Mihai Stoica a transmis:

„Diametral opus. În primul rând, ca să avem toate datele, trebuie să vedem și pozele de la spate. Să vedem dacă e tricoul lui Mihai Popescu. Mie îmi place faptul că el, chiar dacă a schimbat tricoul cu Mihai Popescu, l-a păstrat pe ăsta. Și l-a luat și la sală să joace în el.

Eu, prima dată, mă gândeam că trebuie să fie tricoul lui Perianu, că și Perianu era lângă Borza și Aioani. Aia e trupa lor. Sunt prieteni.

El a îmbrăcat și tricoul Rapidului. L-am văzut eu. Există fotografie cu el. E o fotografie, nu știu dacă o avem. Cred că e un tricou negru, al lui Aioani, e un tricou de portar. Deci, eu nu cred că a gândit altceva. Eu chiar cred că spune adevărul cu tricoul lui Mihai Popescu.

Acum, că asta explică și altceva. Țineți minte că a fost un meci în care el a dat două goluri. Bine, a dat de multe ori două goluri cu noi... Am făcut 2-2 acolo și a zis după meci: «Sunt puțin mai deștept decât fundașii lor centrali».

A zis-o așa, a zis-o cumva provocator, dar acum chiar cred că a zis-o în glumă, pentru că am vorbit și cu Mihai Popescu după aia, că erau prieteni. Adică știu și de la Mihai Popescu că erau prieteni”, a declarat Mihai Stoica, la Prima Sport.

Nu cred că s-a gândit la repercusiuni. Și cred că dăm prea mare importanță. Dar bine, nu sunt meciuri, nu sunt subiecte. Dacă a îmbrăcat și tricoul Rapidului, hai să facem o mare discuție și de ce a îmbrăcat tricoul Rapidului Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB

Conform regulamentului intern al clubului, jucătorul în vârstă de 23 de ani riscă o amendă de aproximativ 2.100 euro, echivalentul a 10% din salariul lunar, pentru că s-a îmbrăcat în echipamentul rivale din Superliga.

Conducerea celor de la CFR Cluj a anunțat că fotbalistul va fi transferat doar în străinătate, în cazul în care va primi o ofertă suficient de bună, în timp ce Gigi Becali a afirmat că va încerca din nou să obțină semnătura vârfului.

