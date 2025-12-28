Dinamo, ca Allianz Arena Detaliul noului stadion al „câinilor”: „Orice scris și orice imagine”

Noul stadion Dinamo ar urma să beneficieze de o fațadă decorativă asemănătoare celei de pe „Allianz Arena”, casa lui Bayern Munchen.

Concret, noua arenă din „Ștefan cel Mare” va putea fi iluminată în orice culoare, cu orice imagini și scris se va dori, atunci când va va fi vorba despre un eveniment important.

Noul stadion al lui Dinamo, ca Allianz Arena: „Orice scris și orice imagine”

„Fațada decorativă exterioară va îngloba un sistem de iluminare totală tip led, model Allianz Arena din Munchen, va putea fi iluminată în orice culoare, cu orice imagine și scris se dorește”, informează pagina „Noul Stadion Dinamo”

Fațada decorativă a stadionului „Allianz Arena”, noaptea/ Foto: IMAGO

19 ianuarie 2026, ziua în care vor începe lucrările la noul stadion Dinamo

După ce săptămâna trecută Consiliul Local al Sectorului 2 a aprobat cofinanțarea construirii noii arene Dinamo, CNI a anunțat în urmă cu câteva zile că lucrările pentru noul stadion din „Ștefan cel Mare” vor începe pe 19 ianuarie.

„Este oficial! Dinamo se reconstruiește. După ani de așteptare, speranță și luptă, visul devine realitate. Compania Națională de Investiții a emis ordinul de începere a lucrărilor pentru noul Stadion Dinamo – un simbol al renașterii, al ambiției și al viitorului sportului românesc.

Din 19 ianuarie 2026 , șantierul va prinde viață, iar fiecare zi de lucru va însemna un pas mai aproape de o arenă modernă, demnă de performanță, de suporteri și de tradiția lui Dinamo.

Construcția va fi realizată de o asociere puternică, cu expertiză de top: BOG’Art (lider), ACI Cluj SA, Dico & Țigănas Birou de Proiectare și UTI Construction and Facility Management SRL. Un proiect pe măsura istoriei și spiritului dinamovist.

Noul stadion nu este doar beton și oțel. Este promisiunea revenirii, este locul unde generațiile se vor uni, unde culorile alb-roșii vor vibra din nou la cel mai înalt nivel. Este casa în care Dinamo va lupta, va renaște și va visa din nou măreț”, a transmis Compania Națională de Investiții.

Ce facilități va avea noul stadion Dinamo

Noua arena de la CS Dinamo, clubul MAI, va putea fi închiriată și de FC Dinamo - echipa din Liga 1. Ea va avea dotări ultramoderne, fiind la cele mai înalte standarde UEFA.

Stadionul va fi dotat cu:

spații încăpătoare pentru echipe, cu patru vestiare, două săli de încălzire, spații pentru staff-ul tehnic, oficiali și organizatori

o boxă generoasă pentru presă

spații pentru spectatorii cu dizabilități

spații pentru publicul VIP, incluzând 12 loje, spațiu de ospitalitate de minimum 400 mp, separeuri și restaurant

propria parcare pentru publicul VIP, cu până la 200 locuri

tribune acoperite integral.

117.000.000 de euro ar urma să coste noul stadion Dinamo

