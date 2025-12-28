Dinamo, ca Allianz Arena Detaliul noului stadion al „câinilor”: „Orice scris și orice imagine”  +8 foto
Stadion Dinamo/ Foto: Facebook @Primăria Sectorului 2
Superliga

Dinamo, ca Allianz Arena Detaliul noului stadion al „câinilor”: „Orice scris și orice imagine”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 28.12.2025, ora 18:51
  • Noul stadion Dinamo ar urma să beneficieze de o fațadă decorativă asemănătoare celei de pe „Allianz Arena”, casa lui Bayern Munchen.

Concret, noua arenă din „Ștefan cel Mare” va putea fi iluminată în orice culoare, cu orice imagini și scris se va dori, atunci când va va fi vorba despre un eveniment important.

Alibec, dorit cu insistență Revelația sezonului din Liga 1 crede că îi poate revitaliza cariera: „L-aș pune pe picioare instantaneu”
Citește și
Alibec, dorit cu insistență Revelația sezonului din Liga 1 crede că îi poate revitaliza cariera: „L-aș pune pe picioare instantaneu”
Citește mai mult
Alibec, dorit cu insistență Revelația sezonului din Liga 1 crede că îi poate revitaliza cariera: „L-aș pune pe picioare instantaneu”

Noul stadion al lui Dinamo, ca Allianz Arena: „Orice scris și orice imagine”

„Fațada decorativă exterioară va îngloba un sistem de iluminare totală tip led, model Allianz Arena din Munchen, va putea fi iluminată în orice culoare, cu orice imagine și scris se dorește”, informează pagina „Noul Stadion Dinamo”

Fațada decorativă a stadionului „Allianz Arena”, noaptea/ Foto: IMAGO Fațada decorativă a stadionului „Allianz Arena”, noaptea/ Foto: IMAGO
Fațada decorativă a stadionului „Allianz Arena”, noaptea/ Foto: IMAGO

19 ianuarie 2026, ziua în care vor începe lucrările la noul stadion Dinamo

După ce săptămâna trecută Consiliul Local al Sectorului 2 a aprobat cofinanțarea construirii noii arene Dinamo, CNI a anunțat în urmă cu câteva zile că lucrările pentru noul stadion din „Ștefan cel Mare” vor începe pe 19 ianuarie.

„Este oficial! Dinamo se reconstruiește. După ani de așteptare, speranță și luptă, visul devine realitate. Compania Națională de Investiții a emis ordinul de începere a lucrărilor pentru noul Stadion Dinamo – un simbol al renașterii, al ambiției și al viitorului sportului românesc.

Din 19 ianuarie 2026, șantierul va prinde viață, iar fiecare zi de lucru va însemna un pas mai aproape de o arenă modernă, demnă de performanță, de suporteri și de tradiția lui Dinamo.

Construcția va fi realizată de o asociere puternică, cu expertiză de top: BOG’Art (lider), ACI Cluj SA, Dico & Țigănas Birou de Proiectare și UTI Construction and Facility Management SRL. Un proiect pe măsura istoriei și spiritului dinamovist.

Noul stadion nu este doar beton și oțel. Este promisiunea revenirii, este locul unde generațiile se vor uni, unde culorile alb-roșii vor vibra din nou la cel mai înalt nivel. Este casa în care Dinamo va lupta, va renaște și va visa din nou măreț”, a transmis Compania Națională de Investiții.

Stadion Dinamo - macheta noua actualizata 11 decembrie 2025. FOTO FB Primaria S2
Stadion Dinamo - macheta noua actualizata 11 decembrie 2025. FOTO FB Primaria S2

Galerie foto (8 imagini)

Stadion Dinamo - macheta noua actualizata 11 decembrie 2025. FOTO FB Primaria S2 Stadion Dinamo - macheta noua actualizata 11 decembrie 2025. FOTO FB Primaria S2 Stadion Dinamo - macheta noua actualizata 11 decembrie 2025. FOTO FB Primaria S2 Stadion Dinamo - macheta noua actualizata 11 decembrie 2025. FOTO FB Primaria S2 Stadion Dinamo - macheta noua actualizata 11 decembrie 2025. FOTO FB Primaria S2
+8 Foto
labels.photo-gallery

Ce facilități va avea noul stadion Dinamo

Noua arena de la CS Dinamo, clubul MAI, va putea fi închiriată și de FC Dinamo - echipa din Liga 1. Ea va avea dotări ultramoderne, fiind la cele mai înalte standarde UEFA.

Stadionul va fi dotat cu:

  • spații încăpătoare pentru echipe, cu patru vestiare, două săli de încălzire, spații pentru staff-ul tehnic, oficiali și organizatori
  • o boxă generoasă pentru presă
  • spații pentru spectatorii cu dizabilități
  • spații pentru publicul VIP, incluzând 12 loje, spațiu de ospitalitate de minimum 400 mp, separeuri și restaurant
  • propria parcare pentru publicul VIP, cu până la 200 locuri
  • tribune acoperite integral.
117.000.000 de euro
ar urma să coste noul stadion Dinamo

Citește și

„Clubul trebuie să intervină” Pancu a răbufnit după ce l-a văzut pe Louis Munteanu! Nu tricoul FCSB l-a deranjat: „Nu ai voie să faci asta”
Superliga
17:33
„Clubul trebuie să intervină” Pancu a răbufnit după ce l-a văzut pe Louis Munteanu! Nu tricoul FCSB l-a deranjat: „Nu ai voie să faci asta”
Citește mai mult
„Clubul trebuie să intervină” Pancu a răbufnit după ce l-a văzut pe Louis Munteanu! Nu tricoul FCSB l-a deranjat: „Nu ai voie să faci asta”
Aurel Țicleanu, în conflict cu statul Fostul fotbalist al Craiovei a dat în judecată Casa de Pensii » Ce a transmis instanța
Diverse
16:59
Aurel Țicleanu, în conflict cu statul Fostul fotbalist al Craiovei a dat în judecată Casa de Pensii » Ce a transmis instanța
Citește mai mult
Aurel Țicleanu, în conflict cu statul Fostul fotbalist al Craiovei a dat în judecată Casa de Pensii » Ce a transmis instanța

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

A treia tentativă. După ce duminică judecătorii numiți de PSD au părăsit ședința, CCR încearcă din nou azi să dea o decizie pe legea privind pensiile speciale ale magistraților
A treia tentativă. După ce duminică judecătorii numiți de PSD au părăsit ședința, CCR încearcă din nou azi să dea o decizie pe legea privind pensiile speciale ale magistraților
A treia tentativă. După ce duminică judecătorii numiți de PSD au părăsit ședința, CCR încearcă din nou azi să dea o decizie pe legea privind pensiile speciale ale magistraților
bayern munchen Allianz Arena stadion dinamo superliga
Știrile zilei din sport
De ce a plecat Boloni de la națională Tehnicianul a dezvăluit de ce a ales Sporting în locul României: „Mă doare când sunt numit «trădător»”
Nationala
11:24
De ce a plecat Boloni de la națională Tehnicianul a dezvăluit de ce a ales Sporting în locul României: „Mă doare când sunt numit «trădător»”
Citește mai mult
De ce a plecat Boloni de la națională Tehnicianul a dezvăluit de ce a ales Sporting în locul României: „Mă doare când sunt numit «trădător»”
Șocurile lui Olăroiu Cele două meciuri care l-au traumatizat pe antrenorul român: „Durerea e imensă”
Campionate
11:11
Șocurile lui Olăroiu Cele două meciuri care l-au traumatizat pe antrenorul român: „Durerea e imensă”
Citește mai mult
Șocurile lui Olăroiu Cele două meciuri care l-au traumatizat pe antrenorul român: „Durerea e imensă”
„Inzaghi avea titularii lui” Jucătorul lui Chivu își atacă fostul antrenor: „Eram a treia variantă!” » Laude pentru român
Campionate
10:37
„Inzaghi avea titularii lui” Jucătorul lui Chivu își atacă fostul antrenor: „Eram a treia variantă!” » Laude pentru român
Citește mai mult
„Inzaghi avea titularii lui” Jucătorul lui Chivu își atacă fostul antrenor: „Eram a treia variantă!” » Laude pentru român
Scandalul „40% români” continuă Eduard Novak, mesaj pentru contestatarii legii care a înfuriat Liga 1: „Nu uitați că trăiți în România”
Superliga
10:27
Scandalul „40% români” continuă Eduard Novak, mesaj pentru contestatarii legii care a înfuriat Liga 1: „Nu uitați că trăiți în România”
Citește mai mult
Scandalul „40% români” continuă Eduard Novak, mesaj pentru contestatarii legii care a înfuriat Liga 1: „Nu uitați că trăiți în România”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
16:21
Ce pregătește FCSB în 2026 Cum arată cele două echipe ale campioanei pentru partea a doua a sezonului. Probleme mari la meciurile din ianuarie
Ce pregătește FCSB în 2026 Cum arată cele două echipe ale campioanei pentru partea a doua a sezonului. Probleme mari la meciurile din ianuarie
17:08
„Avem șanse foarte mari!” David Miculescu știe de ce au nevoie „tricolorii” pentru a învinge Turcia: „E visul oricărui jucător”
„Avem șanse foarte mari!” David Miculescu știe de ce au nevoie „tricolorii” pentru a învinge Turcia: „E visul oricărui jucător”
17:00
Anthony Joshua, accident rutier! Boxerul a fost transportat la spital după o coliziune soldată cu doi morți » Care e starea lui
Anthony Joshua, accident rutier! Boxerul a fost transportat la spital după o coliziune soldată cu doi morți  » Care e starea lui
16:34
Critici dure după „Bătălia sexelor” Meciul dintre Aryna Sabalenka și Nick Kyrgios a stârnit controverse în lumea tenisului: „Circ de neprivit!”
Critici dure după „Bătălia sexelor” Meciul dintre Aryna Sabalenka și Nick Kyrgios a stârnit controverse în lumea tenisului: „Circ de neprivit!”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Bătălia e ruptă din Rai în Dubai

Cristian Geambașu: Bătălia e ruptă din Rai în Dubai

Cristian Geambașu: Bătălia e ruptă din Rai în Dubai
Radu Paraschivescu, linșat în „piața publică” pentru că ne învață să vorbim corect

Dan Udrea: Radu Paraschivescu, linșat în „piața publică” pentru că ne învață să vorbim corect

Dan Udrea: Radu Paraschivescu, linșat în „piața publică” pentru că ne învață să vorbim corect
Cazul Istvan

Radu Naum: Cazul Istvan

Radu Naum: Cazul Istvan
Ionel Stoica, chiar el

Cătălin Tolontan: Ionel Stoica, chiar el

Cătălin Tolontan: Ionel Stoica, chiar el
FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?

Cristian Geambașu: FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?

Cristian Geambașu: FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?
Atena, după Middlesbrough

Silviu Tudor Samuilă: Atena, după Middlesbrough

Silviu Tudor Samuilă: Atena, după Middlesbrough
Închideți ochii și aplaudați!

Radu Naum: Închideți ochii și aplaudați!

Radu Naum: Închideți ochii și aplaudați!
Despărțirea

Cristian Geambașu: Despărțirea

Cristian Geambașu: Despărțirea
O țară, scuze, bolnavă la cap!

Dan Udrea: O țară, scuze, bolnavă la cap!

Dan Udrea: O țară, scuze, bolnavă la cap!
Pe cine mai ridiculizează Rațiu?

Cristian Geambașu: Pe cine mai ridiculizează Rațiu?

Cristian Geambașu: Pe cine mai ridiculizează Rațiu?
Suporterii lui Dinamo vor să știe

Ioana Mihalcea: Suporterii lui Dinamo vor să știe

Ioana Mihalcea: Suporterii lui Dinamo vor să știe
Vindecare posibilă

Dan Udrea: Vindecare posibilă

Dan Udrea: Vindecare posibilă
Proști contra deștepți

Radu Naum: Proști contra deștepți

Radu Naum: Proști contra deștepți
Teza lui Teja

Cristian Geambașu: Teza lui Teja

Cristian Geambașu: Teza lui Teja
Tomiță, dă-o naibii de școală!

Cristian Geambașu: Tomiță, dă-o naibii de școală!

Cristian Geambașu: Tomiță, <span>dă-o</span> naibii de școală!
Fotbalul regăsit

Cristian Geambașu: Fotbalul regăsit

Cristian Geambașu: Fotbalul regăsit
Fără spectatori

Cătălin Tolontan: Fără spectatori

Cătălin Tolontan: Fără spectatori
Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă
Obiectiv îndeplinit, mediocritate!

Cristian Geambașu: Obiectiv îndeplinit, mediocritate!

Cristian Geambașu: Obiectiv îndeplinit, mediocritate!
Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef
Top stiri din sport
Ce l-a marcat pe primarul din New York Cum a descoperit democratul Zohran Mamdani naționala de fotbal care i-a definit copilăria
Campionate
10:09
Ce l-a marcat pe primarul din New York Cum a descoperit democratul Zohran Mamdani naționala de fotbal care i-a definit copilăria
Citește mai mult
Ce l-a marcat pe primarul din New York Cum a descoperit democratul Zohran Mamdani naționala de fotbal care i-a definit copilăria
Chivu îi dă replica Antrenorul lui Inter, mesaj dur pentru marele rival din Serie A: „Nu mă interesează ce spune”
Campionate
09:53
Chivu îi dă replica Antrenorul lui Inter, mesaj dur pentru marele rival din Serie A: „Nu mă interesează ce spune”
Citește mai mult
Chivu îi dă replica Antrenorul lui Inter, mesaj dur pentru marele rival din Serie A: „Nu mă interesează ce spune”
Drăgușin revine în Serie A? Presa din Italia anunță că românul și-a dat acordul! Clubul la care ar putea ajunge
Stranieri
09:42
Drăgușin revine în Serie A? Presa din Italia anunță că românul și-a dat acordul! Clubul la care ar putea ajunge
Citește mai mult
Drăgușin revine în Serie A? Presa din Italia anunță că românul și-a dat acordul! Clubul la care ar putea ajunge
Record de 111 ani, egalat! Secretul lui Aston Villa, revelația Premier League, care îi bate pe toți de 57 de zile: „Geniu tactic”
Campionate
08:58
Record de 111 ani, egalat! Secretul lui Aston Villa, revelația Premier League, care îi bate pe toți de 57 de zile: „Geniu tactic”
Citește mai mult
Record de 111 ani, egalat! Secretul lui Aston Villa, revelația Premier League, care îi bate pe toți de 57 de zile: „Geniu tactic”

Echipe/Competiții

fcsb 48 CFR Cluj 21 dinamo bucuresti 15 rapid 15 Universitatea Craiova 11 petrolul ploiesti 3 Poli Iasi uta arad farul constanta 1

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti liga 1 europa league fcsb radu dragusin louis munteanu
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
29.12

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share