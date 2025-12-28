Osimhen, celebrare controversată FOTO: Cum a ales starul Nigeriei să sărbătorească golul de la Cupa Africii » Arbitrul l-a sancționat +11 foto
Foto: Getty Images
Osimhen, celebrare controversată FOTO: Cum a ales starul Nigeriei să sărbătorească golul de la Cupa Africii » Arbitrul l-a sancționat

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 28.12.2025, ora 11:10
alt-text Actualizat: 28.12.2025, ora 11:11
  • Nigeria - Tunisia 3-2. Victor Osimhen (26 de ani) a fost sancționat cu un cartonaș galben pentru modul în care a sărbătorit golul din minutul 44.
  • Vârful lui Galatasaray e aproape să doboare un record. Detalii, în rândurile de mai jos.

În urma victoriei la limită de sâmbătă, Nigeria a devenit a doua națională care s-a calificat în optimile Cupei Africii cu o etapă înainte de încheierea grupelor.

Egipt a fost prima selecționată care a reușit această performanță, după victoria cu Africa de Sud, 1-0.

Decizie clară la Rayo Clubul spaniol i-a stabilit viitorul lui  Andrei Rațiu, după ce cota de piață a românului a explodat
Decizie clară la Rayo Clubul spaniol i-a stabilit viitorul lui Andrei Rațiu, după ce cota de piață a românului a explodat
Decizie clară la Rayo Clubul spaniol i-a stabilit viitorul lui  Andrei Rațiu, după ce cota de piață a românului a explodat

FOTO. Victor Osimhen, celebrare provocatoare în Nigeria - Tunisia 3-2

În minutul 44 al partidei de sâmbătă, Victor Osimhen a deschis scorul după o lovitură de cap trimisă perfect la colțul scurt, din centrarea lui Ademola Lookman.

Atacantul nigerian a ales să sărbătorească într-un mod neobișnuit. Osimhen a părut vizibil deranjat de o persoană aflată la marginea terenului și a arătat insistent cu degetul spre ea.

Jurnaliștii de la Marca susțin că vârful lui Galatasaray ar fi indicat spre arbitrul asistent, în timp ce ESPN relatează că ținta nigerianului ar fi fost o persoană aflată pe banca Tunisiei.

Acesta a fost foarte nervos după înscrierea golului și a fost potolit cu greu de colegii săi. Ca urmare a gestului său, Osimhen a fost avertizat de arbitrul Boubou Traore cu un cartonaș galben.

Gestul făcut de Victor Osimhen după ce a marcat în partida dintre Nigeria și Tunisia, 3-2. Foto: Captură X/beIN SPORTS USA
Gestul făcut de Victor Osimhen după ce a marcat în partida dintre Nigeria și Tunisia, 3-2. Foto: Captură X/beIN SPORTS USA

Galerie foto (11 imagini)

Gestul făcut de Victor Osimhen după ce a marcat în partida dintre Nigeria și Tunisia, 3-2. Foto: Captură X/beIN SPORTS USA Gestul făcut de Victor Osimhen după ce a marcat în partida dintre Nigeria și Tunisia, 3-2. Foto: Captură X/beIN SPORTS USA Gestul făcut de Victor Osimhen după ce a marcat în partida dintre Nigeria și Tunisia, 3-2. Foto: Captură X/beIN SPORTS USA Gestul făcut de Victor Osimhen după ce a marcat în partida dintre Nigeria și Tunisia, 3-2. Foto: Captură X/beIN SPORTS USA Gestul făcut de Victor Osimhen după ce a marcat în partida dintre Nigeria și Tunisia, 3-2. Foto: Captură X/beIN SPORTS USA
+11 Foto
Imediat după pauză, Ndidi ('50) a dus scorul la 2-0 pentru Nigeria, iar Lookman ('67) și-a trecut și el numele pe lista marcatorilor.

Meciul părea că se îndreaptă spre o victorie categorică a Nigeriei, scorul fiind deja 3-0, însă lucrurile nu au stat așa! Tunisia nu a renunțat și a redus din diferență prin Talbi ('74) și Ali Abdi ('87, penalty). A sperat până la final, însă golul egalizator nu a mai venit.

În ultima etapă a grupelor, Nigeria va întâlni Uganda, naționala din lotul căreia face parte Baba Alhassan, mijlocașul de la FCSB. Meciul va avea loc pe 30 decembrie.

Cupa Africii, clasamentul grupei C

Loc/EchipăGolaverajPuncte
1. Nigeria5-36
2. Tunisia5-43
3. Tanzania2-31
4. Uganda2-41
  • Primele două clasate din fiecare grupă și cele mai multe 4 echipe de pe locul 3 se califică în optimi
  • La egalitate de puncte, departajarea se face în funcție de rezultatele din meciurile directe

Osimhen, aproape să doboare un nou record

După golul marcat sâmbătă, Victor Osimhen a ajuns la 32 de reușite pentru naționala țării sale.

Atacantul lui Galatasaray mai are nevoie de doar 6 goluri pentru a deveni cel mai bun marcator din istoria Nigeriei, conform pulsesports.ng.

În acest moment, recordul este deținut de Rashidi Yekini, care a înscris de 37 de ori în tricoul Nigeriei. Acesta a decedat în 2012, la vârsta de 48 de ani.

48 de selecții
are Victor Osimhen pentru Nigeria. Pe lângă cele 32 de goluri, a livrat și 13 pase decisive

Premiile de la Cupa Africii pe Națiuni 2025

Confederația africană (CAF) a anunțat un fond total de premii de 32 de milioane de dolari, record la CAN.

Câștigătoarea titlului continental va primi 10 milioane, cu 3 milioane mai mult decât Coasta de Fildeș (2023) și cu 5 peste Senegal (2021).

  • Campioana: 7 milioane de dolari
  • Finalista: 4 milioane de dolari
  • Semifinale: 2,5 milioane de dolari
  • „Sferturi”: 1,3 milioane de dolari
  • „Optimi”: 800.000 de dolari
  • Locul 3 în grupă: 700.000 de dolari
  • Locul 4 în grupă: 500.000 de dolari

Îl apără pe Louis Munteanu Opinie contracurent în privința gestului făcut de atacant: „Mie îmi place! Nu cred că a gândit altceva"
10:25
Îl apără pe Louis Munteanu Opinie contracurent în privința gestului făcut de atacant: „Mie îmi place! Nu cred că a gândit altceva"
Îl apără pe Louis Munteanu Opinie contracurent în privința gestului făcut de atacant: „Mie îmi place! Nu cred că a gândit altceva"
Doliu în cricket Antrenorul secund a murit în timp ce echipele erau la încălzire
09:35
Doliu în cricket Antrenorul secund a murit în timp ce echipele erau la încălzire
Doliu în cricket Antrenorul secund a murit în timp ce echipele erau la încălzire

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

A treia tentativă. După ce duminică judecătorii numiți de PSD au părăsit ședința, CCR încearcă din nou azi să dea o decizie pe legea privind pensiile speciale ale magistraților
A treia tentativă. După ce duminică judecătorii numiți de PSD au părăsit ședința, CCR încearcă din nou azi să dea o decizie pe legea privind pensiile speciale ale magistraților
A treia tentativă. După ce duminică judecătorii numiți de PSD au părăsit ședința, CCR încearcă din nou azi să dea o decizie pe legea privind pensiile speciale ale magistraților
Cupa Africii nigeria tunisia Victor Osimhen celebrare
De ce a plecat Boloni de la națională Tehnicianul a dezvăluit de ce a ales Sporting în locul României: „Mă doare când sunt numit «trădător»"
11:24
De ce a plecat Boloni de la națională Tehnicianul a dezvăluit de ce a ales Sporting în locul României: „Mă doare când sunt numit «trădător»"
De ce a plecat Boloni de la națională Tehnicianul a dezvăluit de ce a ales Sporting în locul României: „Mă doare când sunt numit «trădător»"
Șocurile lui Olăroiu Cele două meciuri care l-au traumatizat pe antrenorul român: „Durerea e imensă"
11:11
Șocurile lui Olăroiu Cele două meciuri care l-au traumatizat pe antrenorul român: „Durerea e imensă"
Șocurile lui Olăroiu Cele două meciuri care l-au traumatizat pe antrenorul român: „Durerea e imensă"
„Inzaghi avea titularii lui" Jucătorul lui Chivu își atacă fostul antrenor: „Eram a treia variantă!" » Laude pentru român
10:37
„Inzaghi avea titularii lui" Jucătorul lui Chivu își atacă fostul antrenor: „Eram a treia variantă!" » Laude pentru român
„Inzaghi avea titularii lui" Jucătorul lui Chivu își atacă fostul antrenor: „Eram a treia variantă!" » Laude pentru român
Scandalul „40% români" continuă Eduard Novak, mesaj pentru contestatarii legii care a înfuriat Liga 1: „Nu uitați că trăiți în România"
10:27
Scandalul „40% români" continuă Eduard Novak, mesaj pentru contestatarii legii care a înfuriat Liga 1: „Nu uitați că trăiți în România"
Scandalul „40% români" continuă Eduard Novak, mesaj pentru contestatarii legii care a înfuriat Liga 1: „Nu uitați că trăiți în România"
Știri ultima oră
16:21
Ce pregătește FCSB în 2026 Cum arată cele două echipe ale campioanei pentru partea a doua a sezonului. Probleme mari la meciurile din ianuarie
Ce pregătește FCSB în 2026 Cum arată cele două echipe ale campioanei pentru partea a doua a sezonului. Probleme mari la meciurile din ianuarie
17:08
„Avem șanse foarte mari!” David Miculescu știe de ce au nevoie „tricolorii” pentru a învinge Turcia: „E visul oricărui jucător”
„Avem șanse foarte mari!” David Miculescu știe de ce au nevoie „tricolorii” pentru a învinge Turcia: „E visul oricărui jucător”
17:00
Anthony Joshua, accident rutier! Boxerul a fost transportat la spital după o coliziune soldată cu doi morți » Care e starea lui
Anthony Joshua, accident rutier! Boxerul a fost transportat la spital după o coliziune soldată cu doi morți  » Care e starea lui
16:34
Critici dure după „Bătălia sexelor” Meciul dintre Aryna Sabalenka și Nick Kyrgios a stârnit controverse în lumea tenisului: „Circ de neprivit!”
Critici dure după „Bătălia sexelor” Meciul dintre Aryna Sabalenka și Nick Kyrgios a stârnit controverse în lumea tenisului: „Circ de neprivit!”
Mai multe știri de ultimă oră

Ce l-a marcat pe primarul din New York Cum a descoperit democratul Zohran Mamdani naționala de fotbal care i-a definit copilăria
10:09
Ce l-a marcat pe primarul din New York Cum a descoperit democratul Zohran Mamdani naționala de fotbal care i-a definit copilăria
Ce l-a marcat pe primarul din New York Cum a descoperit democratul Zohran Mamdani naționala de fotbal care i-a definit copilăria
09:53
Chivu îi dă replica Antrenorul lui Inter, mesaj dur pentru marele rival din Serie A: „Nu mă interesează ce spune"
Chivu îi dă replica Antrenorul lui Inter, mesaj dur pentru marele rival din Serie A: „Nu mă interesează ce spune"
Drăgușin revine în Serie A? Presa din Italia anunță că românul și-a dat acordul! Clubul la care ar putea ajunge
09:42
Drăgușin revine în Serie A? Presa din Italia anunță că românul și-a dat acordul! Clubul la care ar putea ajunge
Drăgușin revine în Serie A? Presa din Italia anunță că românul și-a dat acordul! Clubul la care ar putea ajunge
08:58
Record de 111 ani, egalat! Secretul lui Aston Villa, revelația Premier League, care îi bate pe toți de 57 de zile: „Geniu tactic"
Record de 111 ani, egalat! Secretul lui Aston Villa, revelația Premier League, care îi bate pe toți de 57 de zile: „Geniu tactic"

