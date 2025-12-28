Osimhen, celebrare controversată FOTO: Cum a ales starul Nigeriei să sărbătorească golul de la Cupa Africii » Arbitrul l-a sancționat

Nigeria - Tunisia 3-2. Victor Osimhen (26 de ani) a fost sancționat cu un cartonaș galben pentru modul în care a sărbătorit golul din minutul 44.

Vârful lui Galatasaray e aproape să doboare un record. Detalii, în rândurile de mai jos.

În urma victoriei la limită de sâmbătă, Nigeria a devenit a doua națională care s-a calificat în optimile Cupei Africii cu o etapă înainte de încheierea grupelor.

Egipt a fost prima selecționată care a reușit această performanță, după victoria cu Africa de Sud, 1-0.

FOTO. Victor Osimhen, celebrare provocatoare în Nigeria - Tunisia 3-2

În minutul 44 al partidei de sâmbătă, Victor Osimhen a deschis scorul după o lovitură de cap trimisă perfect la colțul scurt, din centrarea lui Ademola Lookman.

Atacantul nigerian a ales să sărbătorească într-un mod neobișnuit. Osimhen a părut vizibil deranjat de o persoană aflată la marginea terenului și a arătat insistent cu degetul spre ea.

Jurnaliștii de la Marca susțin că vârful lui Galatasaray ar fi indicat spre arbitrul asistent, în timp ce ESPN relatează că ținta nigerianului ar fi fost o persoană aflată pe banca Tunisiei.

Acesta a fost foarte nervos după înscrierea golului și a fost potolit cu greu de colegii săi. Ca urmare a gestului său, Osimhen a fost avertizat de arbitrul Boubou Traore cu un cartonaș galben.

Imediat după pauză, Ndidi ('50) a dus scorul la 2-0 pentru Nigeria, iar Lookman ('67) și-a trecut și el numele pe lista marcatorilor.

Meciul părea că se îndreaptă spre o victorie categorică a Nigeriei, scorul fiind deja 3-0, însă lucrurile nu au stat așa! Tunisia nu a renunțat și a redus din diferență prin Talbi ('74) și Ali Abdi ('87, penalty). A sperat până la final, însă golul egalizator nu a mai venit.

În ultima etapă a grupelor, Nigeria va întâlni Uganda, naționala din lotul căreia face parte Baba Alhassan, mijlocașul de la FCSB. Meciul va avea loc pe 30 decembrie.

Cupa Africii, clasamentul grupei C

Loc/Echipă Golaveraj Puncte 1. Nigeria 5-3 6 2. Tunisia 5-4 3 3. Tanzania 2-3 1 4. Uganda 2-4 1

Primele două clasate din fiecare grupă și cele mai multe 4 echipe de pe locul 3 se califică în optimi

La egalitate de puncte, departajarea se face în funcție de rezultatele din meciurile directe

Osimhen, aproape să doboare un nou record

După golul marcat sâmbătă, Victor Osimhen a ajuns la 32 de reușite pentru naționala țării sale.

Atacantul lui Galatasaray mai are nevoie de doar 6 goluri pentru a deveni cel mai bun marcator din istoria Nigeriei, conform pulsesports.ng.

În acest moment, recordul este deținut de Rashidi Yekini, care a înscris de 37 de ori în tricoul Nigeriei. Acesta a decedat în 2012, la vârsta de 48 de ani.

48 de selecții are Victor Osimhen pentru Nigeria. Pe lângă cele 32 de goluri, a livrat și 13 pase decisive

Premiile de la Cupa Africii pe Națiuni 2025

Confederația africană (CAF) a anunțat un fond total de premii de 32 de milioane de dolari, record la CAN.

Câștigătoarea titlului continental va primi 10 milioane, cu 3 milioane mai mult decât Coasta de Fildeș (2023) și cu 5 peste Senegal (2021).

Campioana: 7 milioane de dolari

7 milioane de dolari Finalista: 4 milioane de dolari

4 milioane de dolari Semifinale: 2,5 milioane de dolari

2,5 milioane de dolari „Sferturi”: 1,3 milioane de dolari

1,3 milioane de dolari „Optimi”: 800.000 de dolari

800.000 de dolari Locul 3 în grupă: 700.000 de dolari

700.000 de dolari Locul 4 în grupă: 500.000 de dolari

