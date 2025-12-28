Alibec, dorit cu insistență Revelația sezonului din Liga 1 crede că îi poate revitaliza cariera: „L-aș pune pe picioare instantaneu”

Denis Alibec (34 de ani), atacantul lui FCSB, este dorit cu insistență de Valeriu Iftime, patronul de la FC Botoșani.

Finanțatorul echipei moldave crede că îl poate readuce în formă bună pe „tricolor”.

Denis Alibec a ajuns la FCSB în vara acestui an, însă evoluțiile sale au fost sub așteptări, iar campioana României dorește să se despartă de atacant.

Denis Alibec este dorit cu insistență la FC Botoșani: „Ar fi numărul 1”

După ce a primit undă verde să plece de la FCSB, Denis Alibec nu a rămas fără oferte.

Finanțatorul celor de la FC Botoșani crede că „tricolorul” își poate revitaliza cariera sub comanda lui Leo Grozavu.

„O să vorbesc zilele următoare cu Leo Grozavu, nu am apucat încă. Să vedem dacă lui Alibec i-ar conveni 6 luni la Botoșani. L-aș pune pe picioare instantaneu. Redevine cel mai bun fotbalist din România dacă vine la noi. Totuși, totul depinde de fotbalist”, a spus Valeriu Iftime, potrivit digisport.ro.

Patronul revelației din Liga 1 îl consideră un jucător de mare valoare pe Denis Alibec și ar accepta și o venire a vârfului sub formă de împrumut:

„Ăsta nu e un fotbalist să stea pe dreapta, nu există! Nu există, credeți-mă! Nu este o scuză pentru nimeni ca Alibec să nu joace. Totul depinde de încrederea pe care i-o dai, să-i spui că este cel mai bun. Dacă ar vrea să vină la Botoșani, Alibec ar fi numărul 1. Împrumut, ce vrea el.

Nu e Alibec pe teren, toată lumea pierde, să știți! Nu e sănătos pentru cei care iubesc fotbalul. Un talent rar. O să ne pară rău dacă nu joacă acum, are și el o vârstă”.

1 gol și 2 pase decisive a reușit Denis Alibec în 13 meciuri

Atacantul s-ar mai afla și în vizorul celor de la Rapid, dar și al fostei sale echipe, Farul Constanța.

500.000 de euro este cota de piață a lui Denis Alibec, conform transfermarkt.com

Valeriu Iftime a pregătit și varianta de rezervă: „Este un atacant bun pentru noi”

Pe lângă atacantul de la FCSB, Valeriu Iftime și-a exprimat interesul și pentru Vladislav Blănuță, vârful celor de la Dinamo Kiev.

„Uite, chiar și Blănuță, cel care a fost la FCU, este un atacant bun pentru noi. La FCU și la U Cluj el a jucat foarte bine, iar mie îmi place Blănuță”, a spus finanțatorul lui FC Botoșani, arată prosport.ro.

Vladislav Blănuță a avut o jumătate de sezon de coșmar în capitala Ucrainei. După ce a intrat în dizgrația fanilor, pentru postările pro-ruse pe care le-a distribuit pe rețelele de socializare, atacantul a avut prestații dezamăgitoare.

Vârful nu a mai evoluat la Dinamo Kiev de aproape 2 luni. Pe 9 noiembrie a apărut ultima dată pe teren, la 0-1 cu LNZ, în liga Ucrainei.

De când a fost demis Oleksandr Shovkovskyi și a venit noul antrenor, Igor Kostyuk, Blănuță a lipsit în patru dueluri la rând. De două ori a fost rezervă, după aceea tehnicianul nici nu l-a mai inclus în lot.

303 minute a jucat Vladislav Blănuță în 10 meciuri pentru Dinamo Kiev în toate competițiile

