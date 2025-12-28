„Nu am cum să uit” Daniel Pancu, șocat de ce a găsit în vestiarul lui CFR Cluj: „Îmi pare rău că nu am făcut o poză” +10 foto
Daniel Pancu FOTO: SportPictures
Superliga

„Nu am cum să uit” Daniel Pancu, șocat de ce a găsit în vestiarul lui CFR Cluj: „Îmi pare rău că nu am făcut o poză”

alt-text Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 28.12.2025, ora 19:38
  • Daniel Pancu (48 de ani), antrenorul celor de la CFR Cluj, a rememorat atmosfera apăsătoare din vestiarul echipei, după ce a ajuns în Gruia.
  • Tehnicianul crede că parcursul ardelenilor putea fi dezastruos.

Daniel Pancu a fost instalat în funcția de antrenor al celor de la CFR Cluj, după ce Andrea Mandorlini a fost demis.

Antrenorul italian a fost înlăturat când echipa din Gruia traversa o situație critică. „Feroviarii” se aflau pe locul 13, cu 15 puncte acumulate în clasamentul Ligii 1.

Daniel Pancu, șocat de atmosfera din vestiarul lui CFR Cluj: „Nu am cum să uit”

La finalul anului 2025, Daniel Pancu a reamintit situația echipei din momentul în care a preluat banca tehnică. El crede că rezultatele ardelenilor puteau chiar fi mai slabe decât au fost.

CFR putea ajunge şi mai rău. Au fost multe voci care spuneau că mai jos de atât nu se poate, dar vreau să-ţi spun că, la cum am găsit vestiarul, se putea şi mai rău de atât. Sunt convins de acest lucru”, a spus antrenorul clujenilor, pentru Prima Sport.

Fostul selecționer al naționalei de tineret a mers în vestiarul echipei după partida cu Dinamo de pe Arena Națională, 1-2, și a descoperit că efectivul ce câștigase Cupa României în sezonul trecut era în picaj mental.

„Mulţi spuneau că e în avantajul meu, că este o echipă căzută, dar imaginea din vestiar de după meciul cu Dinamo nu am cum să o uit.

Era atâta deznădejde într-un grup. Îmi pare rău că nu am făcut o poză, dar ar fi fost cinic să facem una şi să o mai şi publicăm”, a continuat Daniel Pancu.

Daniel Pancu: „S-au întâmplat lucruri inexplicabile”

Cu Daniel Pancu pe bancă, CFR Cluj a început să obțină rezultate mai bune, fapt ce dă încredere pentru a doua parte a sezonului.

Totuși, obiectivul clubului este departe de realizare și antrenorul nu a găsit o explicație pentru căderea de formă a echipei.

„Radiografia este bună în momentul de faţă. Sperăm să o menţinem aşa, pentru că s-au făcut puncte şi s-a îmbunătăţit şi jocul. Nu foarte mult, dar s-a îmbunătăţit.

Din păcate pentru noi, obiectivul de la începutul sezonului, pentru că CFR este o echipă obişnuită cu aerul tare, cu primele trei poziţii, a fost afectat.

S-au întâmplat lucruri inexplicabile pentru o echipă care câştiga Cupa României şi termina pe locul 2, ca în doar trei luni să ajungă la retrogradare”, a mai spus Daniel Pancu.

  • În cele 7 meciuri de când Pancu a preluat echipa, CFR Cluj a câștigat 4 dueluri, a înregistrat 2 rezultate de egalitate și a pierdut un meci.
2.17 puncte per meci
este media lui Daniel Pancu pe banca celor de la CFR Cluj
