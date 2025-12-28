„Toți care susțin Rusia, excluși!” Shevchenko, vocea sportului ucrainean contra războiului. Protest legat de Jocurile Olimpice
Antrenament în vreme de război în regiunea Kharkiv Foto: Imago
„Toți care susțin Rusia, excluși!" Shevchenko, vocea sportului ucrainean contra războiului. Protest legat de Jocurile Olimpice

Publicat: 28.12.2025, ora 15:15
Actualizat: 28.12.2025, ora 15:18
  • Andriy Shevchenko, 49 de ani, internațional, selecționer și, acum, președinte al federației ucrainene de fotbal, e supărat după ce Tribunalul de Arbitraj al Sportului a permis participarea sportivilor ruși și bieloruși la Jocurile Olimpice de Iarnă.

Încă două luni și sunt deja patru ani de când a început războiul în Ucraina. Negocierile continuă, dar acordul nu pare atât de aproape.

Rusia rămâne la fel de amenințătoare în declarații și atacuri asupra țării invadate.

Andriy Shevchenko este una dintre vocile puternice ale sportului împotriva conflictului care-i afectează compatrioții. 

Shevchenko a contestat deciziile TAS și CIO legate de Rusia și Belarus

Internațional (1995-2012), selecționer (2016-2021) și președinte al federației de fotbal de la Kiev, din 25 ianuarie 2024, fostul mare atacant al Milanului reacționează la orice decizie legată de Ucraina.

Shevchenko a înscris 48 de goluri în 111 selecții și a fost 52 de meciuri selecționer la naționala Ucrainei. Foto: Imago Shevchenko a înscris 48 de goluri în 111 selecții și a fost 52 de meciuri selecționer la naționala Ucrainei. Foto: Imago
Shevchenko a înscris 48 de goluri în 111 selecții și a fost 52 de meciuri selecționer la naționala Ucrainei. Foto: Imago

Și ultima hotărâre a Tribunalului de Arbitraj al Sportului are o puternică legătură cu țara sa.

TAS a permis în decembrie ca sportivii ruși și bieloruși să participe cu statut neutru la Jocurile Olimpice de Iarnă de la Milano-Cortina d’Ampezzo (6-22 februarie).

Flacăra Jocurilor Olimpice. Foto: Imago Flacăra Jocurilor Olimpice. Foto: Imago
Flacăra Jocurilor Olimpice. Foto: Imago

Tot în această lună, Comitetul Internațional Olimpic (CIO) a ridicat restricțiile privind organizarea de competiții internaționale pe teritoriul Belarusului, aliatul Rusiei în conflictul armat.

Două decizii care l-au înfuriat pe Shevchenko, protestând într-un interviu pentru cotidianul suedez Dagens Nyheter.

Toate țările care susțin Rusia ar trebui excluse cât timp războiul continuă. Trebuie să exercităm simultan presiuni din toate părțile Andrei Shevchenko, președintele federației ucrainene de fotbal

Shevchenko: „Casa unuia dintre jucători a fost bombardată”

Sheva a reamintit prin ce trece naționala galben-albastră la fiecare cantonament, la fiecare meci.

„Uneori, jucătorii nu dorm noaptea. În timpul pregătirilor pentru o partidă, casa unuia dintre băieți a fost bombardată.

Din fericire, toată lumea a supraviețuit. Ne confruntăm zilnic cu așa ceva”, a declarat Shevchenko.

Acest război nu a cruțat niciun sportiv. A pătruns în fiecare casă, în fiecare familie Andrei Shevchenko, președintele federației ucrainene de fotbal

