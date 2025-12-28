Așteaptă oferta de la FCSB Jucătorul din Liga 1 propus la campioana României nu dă înapoi: „Pot face față”
Diego Zivulic/ Foto: sportpictures.eu
Superliga

Așteaptă oferta de la FCSB Jucătorul din Liga 1 propus la campioana României nu dă înapoi: „Pot face față”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 28.12.2025, ora 19:40
  • Diego Zivulic (33 de ani), fundașul celor de la Oțelul Galați, a oferit o primă reacție după ce a fost propus la FCSB.

FCSB se comportă cu probleme în compartimentul defensiv, după accidentările lui Mihai Popescu și Joyskim Dawa.

Dorel Mutică (52 de ani), fostul stoper al roș-albaștrilor, le-a sugerat acestora să-l transfere pe Diego Zivulic, jucător de bază la Oțelul Galați.

Diego Zivulic: „Trebuie să fii puternic mental ca să joci la FCSB”

Întrebat despre posibilitatea unui transfer la campioana României, croatul a declarat că ar putea face față la echipa patronată de Gigi Becali, dar în acest moment se simte bine la Oțelul.

„Nici nu știu cum să comentez, dacă ar veni o ofertă de la o echipă mai mare. Știu că la FCSB e o altfel de situație, că trebuie să fii puternic mental ca să reușești.

Eu sunt puternic și fizic, și mental, am trecut prin multe momente grele, prin accidentări, pot să fac față oriunde.

Normal că fiecare își dorește să ajungă mai sus, dar deocamdată eu mă simt foarte bine la Oțelul.

Mă înțeleg foarte bine cu Laszlo Balint, care e un antrenor foarte bun, inteligent, determinat. În plus, atmosfera la noi este foarte bună.

Și am ajuns la nivelul în care chiar mă bucur de fotbal și vreau să joc cât mai mult, să-mi ajut echipa. Dacă vor fi oferte de mai sus, OK, vedem.

Dacă nu, mergem mai departe. Fiindcă Oțelul e ca acasă deja pentru mine”, a declarat Diego Zivulic, conform gsp.ro

250.000 de euro
este cota lui Diego Zivulic, conform transfermarkt.ro

Zivulic a ajuns gratis la Oțelul în toamna anului 2023, după despărțirea de NK Tabor Sezana, formație ce evoluează în Liga 2 din Slovenia.

23 de meciuri
a bifat în acest sezon Diego Zivulic

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

A treia tentativă. După ce duminică judecătorii numiți de PSD au părăsit ședința, CCR încearcă din nou azi să dea o decizie pe legea privind pensiile speciale ale magistraților
A treia tentativă. După ce duminică judecătorii numiți de PSD au părăsit ședința, CCR încearcă din nou azi să dea o decizie pe legea privind pensiile speciale ale magistraților
A treia tentativă. După ce duminică judecătorii numiți de PSD au părăsit ședința, CCR încearcă din nou azi să dea o decizie pe legea privind pensiile speciale ale magistraților
otelul galati transfer fcsb superliga Diego Živulić
