„Clubul trebuie să intervină” Pancu a răbufnit după ce l-a văzut pe Louis Munteanu! Nu tricoul FCSB l-a deranjat: „Nu ai voie să faci asta”

Daniel Pancu (48 de ani), antrenorul celor de la CFR Cluj, a vorbit despre scandalul în care a fost implicat Louis Munteanu (23 de ani).

În urmă cu câteva zile, Louis Munteanu a profitat de pauza competițională pentru a juca un meci în sală, la Vaslui. A apărut în tricoul celor de la FCSB și a fost criticat de conducerea clubului.

Daniel Pancu, despre Louis Munteanu în tricoul FCSB: „Nu m-a deranjat”

Deși gestul a fost intens comentat în spațiul public, antrenorul ardelenilor, Daniel Pancu, a avut o reacție surprinzătoare.

„Jucătorii rari au comportament diferit de al celorlalţi, atât pe teren, când e jocul blocat şi inventează o pasă sau un gol la care nu se aşteaptă nimeni, cât şi în afara terenului.

Pe mine nu m-a deranjat, îţi spun sincer, faptul că a îmbrăcat tricoul FCSB-ului, că putea să-l îmbrace şi pe al Rapidului, doar pe al lui U Cluj în mod normal cred că era mai greu să-l îmbrace.

El a şi argumentat că e un prieten vechi care este într-o situaîie foarte grea, Mihai Popescu, un coleg de-ai lui, deci nu condamn gestul de a îmbrăca un tricou, chiar dacă nu e normal”, a declarat Pancu, potrivit as.ro.

Daniel Pancu: „Ce cauţi să joci fotbal pe parchet, în vacanţă?”

Tehnicianul CFR-ului a declarat că nu tricoul purtat de jucător l-a deranjat, ci un alt aspect, mult mai important din punctul său de vedere. Și confirmă dezvăluirile făcute de GOLAZO.ro: fotbaliștii grupării din Gruia nu au voie să participe la astfel de evenimente organizate de primării.

„Eu sunt revoltat de altă situaţie. Noi nu avem voie, ca jucători profesionişti, să jucăm fotbal pe parchet la sală. Din ce am văzut eu în pozele alea se joacă la sală, la Sala Sporturilor din Vaslui, aici e o problemă la care trebuie să intervină clubul. Clubul aici trebuia să intervină. Ce cauţi să joci fotbal pe parchet, în vacanţă?

Când fiecare jucător are programul de vacanţă, are un antrenament la două zile, dar nu scrie nicăieri fotbal pe parchet. Acolo nici măcar minge nu au. Sunt antrenamente care să ne menţină într-o stare bună pentru că intrăm direct.

Avem de pe 3 ianuarie, sunt 15 zile, două săptămâni şi jucăm cu Oţelul. Ei trebuie să îşi menţină condiţia fizică în alt mod, nu la fotbal pe parchet”, a mai spus Pancu.

Nu am discutat deloc cu el, nici cu clubul nu am discutat pe aspectul ăsta, pentru că e perioada asta, e sâmbătă, duminică, sunt sărbătorile, dar asta cu tricoul a fost un gest minor pentru mine. Dar faptul că joci, te poţi accidenta oricând şi aici clubul ar trebui să intervină. Daniel Pancu, antrenor CFR Cluj

După întreg scandalul provocat de Munteanu în care a purtat tricoul de la FCSB, tânărul atacant a apărut din nou în tricoul altei echipe: de această dată e vorba de CSM Vaslui, formație din Liga 3. Și a jucat, din nou, pe parchet!

Ce urmează pentru Louis Munteanu la CFR Cluj

Ardelenii ocupă locul 11 în Superliga, cu 26 de puncte după 21 de meciuri jucate.

Formația clujeană va juca din nou în campionat pe 18 ianuarie, într-o partidă cu Oțelul Galați.

