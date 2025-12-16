Ce se întâmplă cu Arena Națională? Noul primar al Capitalei, despre starea avansată de degradare a celui mai mare stadion din țară: „Asta trebuie să facem”

Ciprian Ciucu, noul primar al Capitalei, și Ionuţ Stroe, fost ministru al Sportului, au vorbit despre starea avansată de degradare a Arenei Naționale.

Inaugurată în anul 2011, bijuteria de 55.000 de locuri are nevoie urgentă de reparații, după ce se confruntă cu mai multe probleme:

infiltrațiile masive au dus la desprinderea unor bucăți din tavanul lojilor

scaunele din zona VIP sunt aproape toate rupte

acoperişului retractabil este în continuare nefuncțional

Ciprian Ciucu: „O problemă istorică”

Noul edil al Capitalei a vorbit despre problema acoperișului, care a costat 20 de milioane de euro.

Acesta nu a mai fost folosit din decembrie 2020, atunci când sistemul electromecanic special al acestuia s-a blocat.

„Este o problemă veche, o problemă istorică. Va fi greu ca să fie pe plus, în sensul să aducă profit”, a spus Ciprian Ciucu, la Antena 1.

Ionuț Stroe și-a expus și el părerea: „Este poate cea mai vizibilă problemă a acestui stadion care, din păcate, a existat încă din momentul inaugurării.

Îmi aduc aminte că ani de zile acest acoperiş, care practic face diferenţa în comparație cu celelalte stadioane, nu a fost niciodată funcţional”.

FOTO. Problemele de la Arena Națională înainte de FCSB - Dinamo 0-0

Ciprian Ciucu: „Va trebui să găsim un management performant”

Primăria Capitalei continuă să aloce sume considerabile pentru mentenanța Arenei Naționale, cel mai mare stadion al României.

Doar în anul 2025, fondurile destinate întreținerii, reparațiilor și utilităților se ridică la 19.318.591 lei, adică aproximativ 3,9 milioane de euro.

Cu toate acestea, Primăria Capitalei nu a ieșit în niciun an pe plus.

Potrivit sursei menționate, în acest an primăria a încasat 8 milioane de lei și a cheltuit 19 pentru Arena Națională.

Ciprian Ciucu și Ionuț Stroe au venit cu soluții pentru ca acest lucru să se schimbe.

„Va trebui să găsim un management performant, să vedem în ce formă. O companie municipală, dar una dedicată către aşa ceva, sau un operator.

Să vedem, trebuie să găsim o formulă pentru a diminua aceste pierderi, pentru că sunt foarte mari și se acumulează în fiecare an”, a spus primarul Capitalei.

De partea cealaltă, Stroe a declarat: „Trebuie să schimbăm cu totul filosofia de administrare a acestor arene.

În străinătate, ele sunt operate şi administrate de companii specializate în industria de showbiz, evenimente, de activitate sportivă, în niciun caz nu sunt administrate de funcţionari publici”.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport