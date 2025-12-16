Ujpest nu cedează! Maghiarii  au luat decizia în cazul transferului lui Andre Duarte la FCSB și a procesului de la FIFA

Ujpest este pregătită să facă apel la Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS), în cazul în care FIFA respinge reclamația făcută pentru transferul lui Andre Duarte (28 de ani) la FCSB.

Presa din Ungaria scrie că lusitanul nu va putea evolua pentru campioana României până nu se va soluționa cazul, dar președintele FCSB spune că nu va fi nicio problemă

Andre Duarte a semnat cu FCSB, însă debutul său în tricoul campioanei României este amânat de procesul intentat de Ujpest.

Ujpest continuă războiul cu Andre Duarte chiar dacă va câștiga procesul de la FIFA

Clubul din Budapesta nu renunță ușor la fundașul portughez și, în primă instanță, a depus plângere către FIFA.

În cazul în care forul mondial va decide că Andre Duarte și-a reziliat contractul în mod corect, Ujpest este pregătită să apeleze la TAS.

Până în momentul soluționării cazului, lusitanul nu va putea evolua pentru FCSB, scrie presa maghiară.

„Cazul neobișnuit al lui Andre Duarte continuă să fie discutat. Fundașul, care s-a transferat de la Ujpest la FCSB în circumstanțe scandaloase, cu siguranță nu va putea juca pentru noua sa echipă până când părțile nu vor finaliza transferul într-un mod care să mulțumească pe toată lumea.

Aceasta este într-adevăr o problemă. Duarte nu poate juca pentru FCSB fără acordul fostului său club. FCSB trebuie să ajungă la un acord cu Ujpest, care evident va ajunge la Curtea Internațională de Arbitraj Sportiv.

Există și bani de plătit, dar probabil că jucătorul va fi suspendat dacă cluburile nu ajung la un acord", au scris jurnaliștii maghiari de la csakfoci.hu.

Mihai Stoica îi liniștește pe fanii FCSB: „Zero riscuri”

În plin scandal între Andre Duarte și formația din Budapesta, Mihai Stoica a declarat că nu ia în calcul posibilitatea ca portughezul să nu evolueze în tricoul celor de la FCSB.

„Până când va fi o decizie definitivă și vom afla dacă Andre Duarte este dator lui Ujpest, sau Ujpest este dator lui Andre Duarte, el va obține cartea verde temporară, va juca la noi și nu are nicio legătură cu FCSB problema lui cu Ujpest.

Zero riscuri pentru FCSB și zero riscuri ca el să nu capete drept de joc pentru FCSB ”, a spus oficialul celor de la FCSB, conform fanatik.ro.

20.000 de euro per lună ar fi salariul lui Andre Duarte, devenind cel mai bine plătit apărător din lotul celor de la FCSB

Cifrele lui Andre Duarte

FCU Craiova: 45 de meciuri, un gol

Ujpest: 44 de meciuri, un gol, o pasă decisivă

Estrela Amadora: 37 de meciuri, două goluri, o pasă decisivă

NK Osijek: 36 de meciuri, o pasă decisivă

Alverca: 3 meciuri

Andre Duarte a jucat de două ori împotriva celor de la FCSB în sezonul 2022-2023: în etapa #3, când partida s-a terminat 1-1, și în etapa #18, când echipa sa a pierdut cu 2-0.

