„Fiecare mi-a dat 64 de cenți!” Jucătorul care a revoluționat fotbalul în urmă cu 30 de ani se revoltă: „Aș merita Medalia Libertății”

Jean-Marc Bosman, 61 de ani, își cere drepturile după ce a deschis calea jucătorilor europeni spre o mișcare liberă în interiorul UE, odată ce a câștigat procesul său la tribunal, în urmă cu trei decenii.

Ce spune fostul fotbalist belgian, cum trăiește, cât câștigă, care este suma ridicolă cu care l-a ajutat fiecare jucător și ce îi propune președintelui FIFA, Gianni Infantino.

Pe 15 decembrie 1995, după un proces care a durat cinci ani, Jean-Marc Bosman a câștigat. Cazul care i-a purtat numele a transformat fotbalul.

În acea zi, Curtea de Justiție a Uniunii Europene a decis să anuleze interdicția jucătorilor din interiorul UE de a evolua oriunde în acest spațiu continental fără a fi considerați străini.

A permis libera circulație a fotbaliștilor, la fel ca pentru orice lucrător.

Bosman a ajutat fotbalul, dar și-a compromis cariera la 25 de ani

În același timp, cei ajunși la sfârșit de contract nu mai depindeau deloc de cluburile lor, putându-se transfera gratis.

Mijlocașul belgian (cinci ani la Standard Liege, între 1983 și 1988) tocmai se despărțise în 1990 de RFC Liege, care a pretins o sumă echivalentă cu 470.000 de euro, deși acordul încetase în acea vară. De aceea a pornit el acțiunea în justiție.

Jean-Marc Bosman, pe 15 decembrie 1995, încadrat de avocații Jean-Louis Dupont (stânga) și Luc Misson Foto: Imago

Bosman, ex-căpitan al naționalei Belgiei U21, a revoluționat fotbalul, cu ajutorul avocatului Jean-Louis Dupont, dar pe el nu l-a ajutat. Cariera lui s-a oprit atunci, în 1990, la doar 25 de ani. Nimeni nu l-a mai vrut după ce a atacat cluburile în instanță. Când dosarul s-a finalizat, la jumătatea lui decembrie ‘95, avea 31 de ani.

Bosman câștigă 2.000 de euro lunar de la FIFPro

Astăzi, la 61 de ani, trei decenii după hotărârea Curții de Justiție, trăiește dintr-o pensie socială minimă, de 2.000 de euro lunar, acordată de Federația Internațională a Fotbaliștilor Profesioniști (FIFPro). Și sprijinit financiar, rarisim, de unii jucători.

După ce a lansat cartea „Lupta mea pentru libertate”, a fost invitat în decembrie la Paris, la un eveniment organizat de fostul fotbalist fracez Frederic Piquionne.

Unii au venit la mine râzând: «Hei, Jean-Marc, mulțumim pentru toți banii pe care ne-ai ajutat să-i câștigăm!» Jean-Marc Bosman, fost fotbalist belgian

„Eu am fost cumva în arest la domiciliu”

„S-au deschis granițele fotbalului, limita de trei jucători din Uniunea Europeană pe echipă a dispărut.

Înaintea deciziei, fiecare evolua în propria țară. Totul s-a schimbat după aceea, inclusiv perioadele de transferuri.

Pentru toată lumea, pentru toți cei care au beneficiat de ea, cluburi, jucători, FIFA, UEFA, această decizie a fost o binecuvântare. Cu excepția mea”, a spus Bosman în interviul pentru L’Equipe.

Pentru toți ceilalți, cerul este albastru, terenul este verde, fereastra este deschisă. Pentru mine, cerul a fost albastru, terenul verde, fereastra întredeschisă și am fost cumva în arest la domiciliu Jean-Marc Bosman, fost fotbalist belgian

Bosman: „Am primit 64 de cenți de la fiecare jucător”

Se plânge că FIFPro l-a dus cu vorba. „De câțiva ani, îmi tot zice că trebuie făcut ceva în privința pensiei mele, care e în jur de 2.000 de euro pe lună. Am 61 de ani și nu întineresc”.

Își cere drepturile în L’Equipe, fiind într-o situație specială: „Am un copil în întreținere, altul care e cu mine permanent. Am fost operat la coloana cervicală în 2019 și nu mai pot întoarce complet capul.

Jean-Marc Bosman, acum, la 61 de ani Foto: Imago

În 2024, primeam o pensie de 1.750 de euro, dar în noiembrie au stabilit că invaliditatea mea a dispărut”.

A dezvăluit că mama internaționalului francez Adrien Rabiot (mijlocașul lui Milan, ex-PSG, Juventus și Marseille) l-a ajutat cu 20.000 de euro.

În ultimii 30 de ani, o singură dată m-a sunat fostul meu avocat. Plănuia să colecteze bani de la jucători. Mi-a dat un cec de 45.000 de euro. Am făcut rapid un calcul pe toată această perioadă. În afară de Rabiot, 45.000 de euro împărțiți la 70.000 de membri FIFPro reprezintă 64 de cenți pe jucător Jean-Marc Bosman, fost fotbalist belgian

„Ar trebui să-i spună cazului Hollywood Bosman”

A conchis amar: „Nu am fost niciodată invitat de nimeni și totuși Dumnezeu știe cât de mult au beneficiat UEFA, FIFA sau Premier League, de exemplu, de pe urma cazului meu.

Toate cluburile mari ar trebui să fie încântate. Ceea ce le-am oferit este magnific. De la hotărârea Bosman, Real Madrid a câștigat Liga Campionilor de nouă ori. Au fost atât de multe vedete la Real datorită mie încât, dacă i s-ar da al doilea nume, ar trebui să-i spună Hollywood Bosman” .

Are și o idee pentru Gianni Infantino, după ce l-a văzut pe președintele forului mondial oferindu-i Premiul FIFA pentru Pace lui Donald Trump.

„Din moment ce Infantino împarte medalii tuturor, ar trebui să mă sune și să-mi acorde Medalia Libertății. Mi s-ar părea normal, aș merita-o!”.

Vă imaginați, două asemenea premii, Pace pentru Trump și Libertate pentru Bosman, lumea ar fi salvată! Jean-Marc Bosman, fost fotbalist belgian

