„Nu e pregătit fizic” Ciprian Marica, despre preferatul lui de la FCSB și ce a aflat din Turcia

Ciprian Marica (40 de ani) a comentat debutul lui Denis Drăguș (27 de ani) la FCSB și a explicat care e marea problemă a atacantului.

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Transferat recent de FCSB, Drăguș a bifat primele minute pentru echipa antrenată de Marius Baciu.

Atacantul a fost introdus pe teren în minutul 71 al partidei cu Petrolul, scor 2-2, din etapa #9 a Superligii, dar a avut o prestație slabă.

Ciprian Marica, despre Denis Drăguș: „Trebuie să fie conștient”

Ciprian Marica a remarcat și faptul că Denis Drăguș nu este încă pregătit din punct de vedere fizic și mai are nevoie de timp pentru a-și reveni la forma maximă.

„Pe mine de la FCSB mă interesa Drăguș, pentru că simpatizez cu el. Voiam ca el să intre bine în ultimele 20 de minute și să iasă în evidență.

Până la urmă, cu toții vor vorbi despre salariul lui Drăguș, care este unul normal pentru Europa, dar mare pentru noi (n.r. - în România). Nu mi se pare corect pentru el, pentru că se pune o presiune suplimentară din această cauză.

Trebuie să remarcăm că nu este pregătit fizic și are nevoie de timp ca să se acomodeze și cel mai probabil o să i se dea timp.

Trebuie să fie conștient că poate nu se va integra în jocul echipei și nu va reuși să facă și un joc bun și colectiv, nu doar individual. Îmi spuneau cei din Turcia că asta ar fi marea lui problemă”, a declarat Ciprian Marica, conform sport.ro.

Am văzut și aseară (n.r. - luni, cu Petrolul) foarte multe acțiuni luate individual, ceea ce nu e rău, doar că dacă reușești să îi integrezi și pe ceilalți în joc cu siguranță vei reuși să faci niște faze mult mai interesante, mai ales că fotbalul este un joc colectiv. Ciprian Marica, despre Denis Drăguș

La debutul pentru FCSB, Denis Drăguș a trimis două șuturi spre poarta adversă și a reușit 9 dintre cele 13 pase încercate, adică un procentaj de 69%. A avut, în total, 26 de atingeri.

Pentru FCSB urmează duelul cu U Craiova, campioana României, de sâmbătă, de la ora 20:30, din etapa #10 a Superligii.

Meciul va fi transmis liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

VIDEO. Ce a declarat Denis Drăguș după debutul la FCSB

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