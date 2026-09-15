Probleme la FCSB Roș-albaștrii ar putea pierde un jucător important înaintea derby-ului cu U Craiova: „Are o gaură în picior”

Mihai Stoica (61 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a anunțat că un jucător important al roș-albaștrilor e suspect de o accidentare gravă, suferită în meciul cu Petrolul, scor 2-2.

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FCSB a făcut încă un pas greșit și a ajuns la patru meciuri consecutive fără victorie în Superliga.

Pentru echipa lui Marius Baciu urmează derby-ul cu U Craiova din etapa #10, partidă în care FCSB ar putea să nu se bazeze pe unul dintre cei mai importanți jucători.

Probleme pentru David Miculescu: „Are o gaură în picior”

Mihai Stoica a dezvăluit că David Miculescu a acuzat mai multe probleme medicale la meciul cu Petrolul de pe Arena Națională.

„Miculescu are o gaură în picior. A fost călcat şi cu ghetele astea subţiri, cu ghetele care sunt lame, are o gaură în picior.

Dacă nu e fractură, nu e gravă, dar trebuie să suporte durerea. O să facă o radiografie, încă nu se ştie nimic. O să vedem”, a precizat Mihai Stoica la Fanatik, citat de primasport.ro.

Miculescu, noul căpitan al FCSB după plecarea lui Florin Tănase la Omonia Nicosia, a fost schimbat în minutul 71 al partidei.

În locul său a intrat Denis Drăguș, atacant care a debutat pentru echipa lui Marius Baciu, dar care nu a impresionat.

Pentru FCSB urmează duelul cu U Craiova, campioana României, de sâmbătă, de la ora 20:30. Meciul va fi transmis liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

2,3 milioane de euro este cota de piață a lui David Miculescu, conform Transfermarkt

Pentru Marius Baciu ar putea fi decisiv meciul cu formația olteană. Gigi Becali a transmis că antrenorul ar putea fi demis dacă FCSB nu o va învinge pe Craiova.

VIDEO: Petrolul a dat lovitura pe Arena Națională și a smuls o remiză cu FCSB, 2-2

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