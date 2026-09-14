Drăguș nu a convins Debut de uitat la FCSB! A intrat în minutul 71 și a primit cea mai mică notă din echipă: ce cifre a avut
Denis Drăguș nu a convins la debutul la FCSB (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro)
Superliga

Drăguș nu a convins Debut de uitat la FCSB! A intrat în minutul 71 și a primit cea mai mică notă din echipă: ce cifre a avut

alt-text Vlad Nedelea
alt-text Publicat: 14.09.2026, ora 23:30
alt-text Actualizat: 14.09.2026, ora 23:30
  • Denis Drăguș a bifat primele minute în tricoul FCSB, după transferul la campioana României. Atacantul a fost trimis pe teren în minutul 71, în locul căpitanului David Miculescu.
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Internaționalul român a avut însă, per total, un debut modest, fără mari realizări.

În cele 22 de minute petrecute pe teren, incluzând aici și cele 3 de prelungiri, atacantul a trimis două șuturi spre poarta adversă, unul dintre ele fiind blocat. Celălalt a ajuns în peluză, departe de poartă.

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Drăguș, prea puțin în jumătate de repriză

Nici cifrele nu arată un debut convingător. Drăguș a reușit 9 dintre cele 13 pase încercate, adică un procentaj de 69%, a avut 26 de atingeri și a bifat două driblinguri reușite din trei încercări.

În schimb noul atacant al roș-albaștrilor a pierdut mingea de 9 ori și a câștigat doar 3 dintre cele 8 dueluri în care a fost implicat.

La final, Drăguș a primit nota 6,4 din partea SofaScore, cel mai mic calificativ dintre jucătorii FCSB. 

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