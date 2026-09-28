- Ciprian Marica (40 de ani) a vorbit pe tema lotului surprinzător al lui Gică Hagi, pregătit pentru meciul cu Bosnia.
- România - Bosnia se joacă astăzi, de la 21:45, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1.
Selecționerul naționalei a șocat, luni, după ce i-a lăsat în afara lotului pe Andrei Rațiu, Radu Drăgușin, Nicușor Bancu, Răzvan Marin, Dennis Man și Ianis Hagi, alegând și o formulă de start complet diferită.
Ciprian Marica: „Foarte ciudat, dar să-i dăm încredere antrenorului”
Fostul vârf al naționalei a fost la fel de surprins de alegerile lui Hagi și a atras atenția asupra minusurilor pe care le are echipa.
„Ciudat, foarte ciudat, dar totodată înțeleg că face parte din strategia lui Gică Hagi, așa că hai să dăm încredere antrenorului, dar e ciudat rău.
În ultimele trei meciuri au trei victorii ei cu noi, dar doar la moral contează asta. Păcat că jucăm cu stadionul gol, asta e o mare problemă.
Noi ne bazăm doar pe grup, nu pe un jucător să facă diferența. E o problemă că nu avem pe cineva să facă diferența, e o mare problemă.
Faptul că țipăm la copii și juniori a dus la această problemă, pentru că urlăm la copii și nu-i lăsăm să aibă personalitate, de asta s-a ajuns aici.
Nu trebuie să ne mirăm că nu mai au personalitate și nu mai iau acțiuni de unii singuri fotbaliștii de azi. Legat de Bosnia, un avantaj pentru noi e că nu joacă Džeko, e periculos, dar bine că nu e”, a declarat Marica, potrivit gsp.ro.
Lotul României pentru partida cu Bosnia
PORTARI
- Ionuț Radu, Otto Hindrich, Valentin Cojocaru
FUNDAȘI
- Tony Strata, Matei Ilie, Andrei Coubiș, Virgil Ghiță, Andrei Borza, Andrei Burcă, Lisav Eissat
MIJLOCAȘI
- Tudor Băluță, Vladimir Screciu, Alexandru Cicâldău, Nicolae Stanciu, Cătălin Cîrjan, David Matei, Darius Olaru, Olimpiu Moruțan, Vlad Dragomir
ATACANȚI
- Florin Tănase, Louis Munteanu, Daniel Bîrligea, Valentin Mihăilă
Programul României în Nations League
- 25 septembrie, 21:45. Suedia - România 2-1
- 28 septembrie, 21:45. România - Bosnia (Arena Națională)
- 2 octombrie, 21:45. Polonia - România (Stadion Narodowy, Varșovia)
- 5 octombrie, 21:45. România - Suedia (Arena Națională)
- 14 noiembrie, 21:45. România - Polonia (Arena Națională)
- 17 noiembrie, 21:45. Bosnia - România (Bilino Polje Stadium, Zenica)