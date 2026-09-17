„Probabil va veni un antrenor nou” Marica, radical despre Marius Baciu înainte de Craiova: „Săracul om, numai în pielea lui să nu ajungi” +43 foto
Ciprian Marica (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro)
Superliga

„Probabil va veni un antrenor nou” Marica, radical despre Marius Baciu înainte de Craiova: „Săracul om, numai în pielea lui să nu ajungi”

alt-text Vlad Nedelea , Iosif Popescu (foto/video)
alt-text Publicat: 17.09.2026, ora 16:24
alt-text Actualizat: 17.09.2026, ora 16:24
  • Ciprian Marica a analizat situația complicată în care se află Marius Baciu la FCSB după rezultatele slabe din ultima perioadă.
  • Universitatea Craiova - FCSB se va disputa sâmbătă, de la ora 20:30. Meciul va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
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Fostul internațional spune că îl susține pe actualul antrenor, chiar dacă amintește că Baciu știa exact presiunea pe care și-o asumă în momentul în care a acceptat postul.

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„Săracul om, numai în pielea lui să nu ajungi. Toată nebunia asta… De unde să ai un gram de atenție, că avea, să ajungi să ai toată atenția asupra ta… Și, din păcate, să nu ai cele mai bune rezultate. E greu, sunt convins.

Eu îl susțin pe Marius Baciu, deși trebuie să o spun: el și-a asumat tot ce se întâmplă. Știa unde vine, știa presiunea de la FCSB. Dar totodată cred că a făcut bine să încerce, să accepte această provocare”, a declarat Ciprian Marica.

Stilul Becali, taxat de Marica

Marica este de părere că problema FCSB-ului depășește însă banca tehnică și vorbește despre modul în care este condusă echipa.

„FCSB nu arată la capacitatea investițiilor. Așa a ajuns să aibă de suferit. Probabil că va veni un nou antrenor, să vedem pe cine va mai reuși domnul Becali să convingă.

Cert e că FCSB are poate cel mai bun lot, cele mai serioase investiții, iar conducerea asta multicefală nu face bine. Dacă domnul Becali face schimbările, să-l lăsăm să le facă. De ce se mai bagă cei de acolo peste ei?”.

Craiova e echipa mai bună, FCSB mai talentată

În perspectiva meciului de sâmbătă cu Universitatea Craiova, fostul atacant vede o misiune foarte dificilă pentru FCSB.

Acesta remarcă faptul că oltenii arată în acest moment mai bine ca echipă, în timp ce FCSB depinde în continuare în mare măsură de calitatea individuală:

FCSB nu a reușit să câștige acasă cu Petrolul, să câștigi la Craiova… Ok, e posibil. Ei se bazează mult pe valoarea individuală a jucătorilor, nu pe forța colectivă. Ca echipă arată mai bine Craiova. Ciprian Marica, acționar Farul

Totuși, Marica vede suficientă calitate în lotul roș-albaștrilor pentru ca FCSB să poată obține victoria. Drăguș, Muhar și Korenica pot ridica nivelul echipei, însă problema este că noile achiziții nu sunt încă la capacitate maximă:

„FCSB cu Drăguș e altceva. Asta dacă va fi în formă, că are nevoie de timp. N-a mai jucat de mult timp. Muhar e și el jucător, Korenica la fel. FCSB chiar are jucători să câștige la Craiova. Însă niciunul nu e la 100%, abia au venit. Le-ar mai trebui ceva timp. Are o misiune grea”.

FOTO. FCSB - Petrolul 2-2, în etapa #9 din Superliga

FCSB - Petrolul, meci Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg
FCSB - Petrolul, meci Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg

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