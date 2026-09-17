Fanii iau cu asalt Arena Națională  Câte bilete s-au vândut pentru România - Suedia, meci din Liga Națiunilor

Câte bilete s-au vândut până acum pentru meciul România - Suedia de pe 5 octombrie, care se va disputa pe Arena Națională, mai jos în articol.

Naționala lui Gheorghe Hagi (61 de ani) își începe parcursul în Liga Națiunilor săptămâna viitoare, iar meciurile vor fi transmise liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Vinerea viitoare, România va juca în deplasare cu Suedia, fiind primul meci oficial al lui Hagi din noul mandat pe banca naționalei.

Câte bilete s-au vândut pentru România - Suedia

După debutul în Liga Națiunilor de pe 25 septembrie, pentru „tricolori” vor urma partidele cu Bosnia (28 septembrie) și Polonia (2 octombrie).

Ulterior, România va juca pe 5 octombrie returul cu Suedia, pe Arena Națională. Va fi primul meci al naționalei pe teren propriu, cu spectatori.

Echipa lui Hagi va juca deja acasă cu Bosnia, o săptămână mai devreme, dar partida se va disputa cu porțile închise.

În acest sens, partida cu Suedia de la București a stârnit interes printre fanii români. Joi, la 13 zile de la punerea în vânzare a biletelor, Federația Română de Fotbal a anunțat că s-au vândut 25.000 de tichete.

„Suntem deja 25.000 pe Arena Națională la meciul cu Suedia, din 5 octombrie! Jumătate din biletele disponibile pentru acest meci au fost procesate. Hai și tu pe stadion la primul meci oficial cu spectatori acasă al noului selecționer Gheorghe Hagi!”, este mesajul postat pe pagina de Facebook a Echipei naționale de fotbal a României.

Lotul preliminar al României pentru primele meciuri din Liga Națiunilor

Cei 48 de jucători de pe lista convocărilor preliminare sunt următorii:

PORTARI

Ionuț RADU (Celta Vigo | Spania, 9/0), Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 2/0), Valentin COJOCARU (Pogon Szczecin | Polonia, 0/0), Laurențiu POPESCU (Universitatea Craiova, 0/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 5/0);

FUNDAȘI

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 38/2), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 1/0), Deian SORESCU (Gaziantep | Turcia, 25/0), Radu DRĂGUȘIN (Fiorentina | Italia, 30/1), Andrei COUBIȘ (Lincoln City | Anglia, 3/0), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 5/0), Alexandru PAȘCANU (FC Rapid 1923, 1/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 10/1), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 46/1), Matei ILIE (Kasımpaşa | Turcia, 2/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 52/2), Andrei BORZA (Çorum | Turcia, 2/0), Lisav EISSAT (Bristol City, 4/0), Raul OPRUȚ (Dinamo, 5/0);

MIJLOCAȘI

Tudor BĂLUȚĂ (Universitatea Craiova, 14/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 8/0), Marius MARIN (Al Nasr | EAU, 35/0), Andrei MĂRGINEAN (Dinamo, 0/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 75/12), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 87/15), Marius CORBU (Ferencváros | Ungaria, 0/0), Cătălin CÎRJAN (Dinamo, 2/0), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 8/0), David MATEI (Universitatea Craiova, 2/0), Alexandru CICÂLDĂU (Universitatea Craiova, 39/4), Constantin GRAMENI (FC Rapid 1923, 0/0);

ATACANȚI

Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 45/11), Darius OLARU (Union Saint-Gilloise | Belgia, 28/0), Olimpiu MORUȚAN (FC Rapid 1923, 18/1), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 7/0), David MICULESCU (FCSB, 8/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 54/8), Florin TĂNASE (Omonia | Cipru, 28/5), Valentin MIHĂILĂ (Çaykur Rizespor | Turcia, 36/5), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 6/1), Rareș ILIE (Mantova | Italia, 0/0), Ianis STOICA (Estrela Amadora | Portugalia, 0/0), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 22/3), Denis DRĂGUȘ (FCSB, 28/7), Louis MUNTEANU (D.C. United | SUA, 6/3), Daniel BÎRLIGEA (Frosinone | Italia, 9/2), Denis ALIBEC (Farul Constanța, 45/6), Alexandru MUSI (Dinamo, 0/0).

Programul României în Nations League

25 septembrie, 21:45. Suedia - România (Strawberry Arena, Solna)

28 septembrie, 21:45. România - Bosnia (Arena Națională)

2 octombrie, 21:45. Polonia - România (Stadion Narodowy, Varșovia)

5 octombrie, 21:45. România - Suedia (Arena Națională)

14 noiembrie, 21:45. România - Polonia (Arena Națională)

17 noiembrie, 21:45. Bosnia - România (Bilino Polje Stadium, Zenica)

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport