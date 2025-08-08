N-a avut emoții  Patronul FCSB, încrezător că echipa va obține calificarea în play-off: „Avem 100% șanse”
Octavian Popescu. Foto: SPORT Pictures
Europa League

N-a avut emoții Patronul FCSB, încrezător că echipa va obține calificarea în play-off: „Avem 100% șanse”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 08.08.2025, ora 00:37
alt-text Actualizat: 08.08.2025, ora 00:37
  • FCSB a câștigat meciul tur al „dublei” cu Drita cu scorul de 3-2, în turul 3 preliminar al Europa League.
  • Returul va avea loc săptămâna viitoare, pe 14 august, în Kosovo.

Campioana României a câștigat meciul de pe Arena Națională cu Drita grație golurilor marcate de Bîrligea în minutele 64 și 90+4 (penalty) și Graovac, în minutul 72. FCSB a revenit de la scorul de 0-2 și a întrerupt perioada cu 4 înfrângeri consecutive.

Gigi Becali, despre victoria cu Drita: „Nu am avut emoții”

Patronul roș-albaștrilor a fost încrezător că echipa sa va marca cel puțin un gol și că Drita nu o poate elimina pe FCSB.

Mingea a fost numai la noi. Nu am avut emoții că nu vom marca măcar un gol. Dacă era 2-1, aș fi zis că jucăm calificarea acolo.

Nu se poate să te scoată o echipă de-asta. Dacă te scoate înseamnă să ai ghinion. Dar câte ghinioane să ai? Mi-a plăcut foarte mult atitudinea. Deja e echipa pe care încep să o recunosc”, a spus Gigi Becali la Prima Sport.

De asemenea, Becali a precizat și jucătorii care i-au atras atenția, dar și cei care nu am avut evoluții bune.

„Mi-a plăcut foarte mult că și-a revenit Octavian Popescu. Nu numai el, cel mai mult mi-a plăcut că și-a revenit Bîrligea. Nu mi-a plăcut Chiricheș. Deja era prea lent. Șut în repriza a doua a sclipit.

Tavi Popescu a fost schimbat cu Politic pentru că aveam nevoie de mai multă agresivitate ca să nu mai facem atâtea tâmpenii.

Eu am greșit cu Edjouma. Trebuie să-l țin în lot, pentru că e un jucător valoros. Trebuia să-l dau pe Gheorghiță și să-l țin pe Edjouma”, a mai spus patronului FCSB-ului.

Gigi Becali, despre potențiala calificare în play-off-ul Europa League

Patronul roș-albaștrilor a mai specificat și care sunt șansele campioanei României de a merge mai departe, dar și de ce vrea să se califice în Europa League.

Normal ar fi să avem 100% șanse de calificare, mai ales că am câștigat astăzi. Ce s-a întâmplat cu Shkendija a fost o greșeală. Ei erau slabi rău de tot, nu s-a putut așa ceva. A fost un blocaj mental, ghinion, probabil și o încărcătură după pregătire, dar acum s-au eliberat.

E diferență majoră dacă vom fi în Europa league și nu în Conference League. În Europa poți să ajungi la 20 de milioane de euro, și în Conference 10 sau 12 maxim, aproape dublu. Exact cum este diferența între Champions League și Europa, dublu! Jucăm pentru bani”, a mai spus Becali.

  • Dacă va reuși calificarea, FCSB o va întâlni în play-off-ul Europa League pe Aberdeen. Primul duel cu scoțienii s-ar disputa în Marea Britanie, pe 21 august.
  • Dacă deținătoarea trofeului Superligii nu va trece de campioana statului Kosovo, ea va evolua în play-off-ul Conference League, împotriva câștigătoarei „dublei” dintre Differdange (Luxemburg) și Levadia Tallin (Estonia), 2-3 azi.

VIDEO. „Mereu am fost vânat”. Denis Alibec, „Lumini și Umbre”, ep. 12. Dialog deschis despre vicii și șanse ratate

O tehnologie „aproape uitată” reînvie în Rusia după tăierea internetului mobil
O tehnologie „aproape uitată” reînvie în Rusia după tăierea internetului mobil
O tehnologie „aproape uitată” reînvie în Rusia după tăierea internetului mobil
gigi becali victorie europa league fcsb turul 3 drita
