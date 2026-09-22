Investiție în viitor Cum îi caută Nadia Comăneci și Ciprian Marica pe  următorii campioni ai României +6 foto
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Investiție în viitor Cum îi caută Nadia Comăneci și Ciprian Marica pe următorii campioni ai României

alt-text Vlad Nedelea , Iosif Popescu (foto/video)
alt-text Publicat: 22.09.2026, ora 19:25
alt-text Actualizat: 22.09.2026, ora 20:44
  • Vodafone România a lansat azi GEN10, un program național prin care își propune să descopere și să susțină „următoarea Generație de 10 a României”. 
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Proiectul este dedicat copiilor talentați la gimnastică și fotbal și îi are alături pe doi dintre cei mai importanți sportivi români: Nadia Comăneci și Ciprian Marica.

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Cum îi caută Nadia Comăneci și Ciprian Marica pe viitori campioni ai României

Părinții își pot înscrie copiii în program prin încărcarea unui material video în care aceștia își demonstrează calitățile sportive.

Filmările vor fi analizate de Nadia Comăneci și Ciprian Marica, alături de echipele lor, iar cei mai promițători candidați vor fi invitați la o selecție finală.

La capătul acesteia vor fi aleși 10 gimnaste și 11 fotbaliști, care vor primi burse GEN10 și vor intra într-un program intensiv de pregătire, timp de un an, sub coordonarea celor doi foști mari sportivi.

Nadia Comăneci și Ciprian Marica (foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro)
Nadia Comăneci și Ciprian Marica (foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro)

Galerie foto (6 imagini)

Nadia Comăneci (foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro) Nadia Comăneci și Ciprian Marica (foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro) Nadia Comăneci și Ciprian Marica (foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro) Nadia Comăneci și Ciprian Marica (foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro) Nadia Comăneci și Ciprian Marica (foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro)
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„Astăzi, prea multe visuri se opresc înainte să înceapă, nu din lipsă de potențial, ci din lipsă de sprijin. Prin GEN10, vrem să schimbăm acest lucru: să căutăm talentul oriunde s-ar afla și să nu lăsăm niciun copil în urmă.

Pentru că următorii campioni ai României pot veni de oriunde, dacă noi le oferim șansa să ajungă departe”, a declarat Nedim Baytorun, CEO Vodafone România.

Nadia Comăneci: „Copiii nu își doresc să fie o a doua Nadia”

Nadia Comăneci insistă că obiectivul proiectului depășește sportul de performanță și vizează dezvoltarea copiilor pe termen lung.

„Copiii nu își doresc să fie o a doua Nadia, ci să fie ei înșiși. O investiție în copilul tău nu înseamnă neapărat sport de performanță, ci sănătate și valori care rămân cu el toată viața.

Mulți vor să investească abia după momentul în care cineva a ajuns undeva, dar ca să ajungă acolo, este nevoie de acei 5-6 ani în care un copil crește în valoare, atât ca sportiv, cât și ca om. Investiția în copii este, de fapt, o investiție într-o generație sănătoasă”, a spus Nadia Comăneci.

Marica e convins că avem talente

La rândul său, Ciprian Marica este convins că talentele există deja, însă au nevoie de condițiile potrivite pentru a se dezvolta.

„Am convingerea că viitorii campioni ai României există deja. Responsabilitatea noastră este să le oferim mediul, reperele și susținerea de care au nevoie pentru a transforma potențialul în rezultate.

Sportul are puterea de a schimba destine, dar adevărata performanță apare atunci când un copil învață să creadă în el, să muncească pentru obiectivele lui și să nu renunțe la primul obstacol”, a declarat Ciprian Marica.

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