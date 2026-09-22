Vassaras, prezent la Mogoșoaia Ce a făcut șeful CCA în cantonamentul României înainte de debutul „tricolorilor” în Liga Națiunilor

Kyros Vassaras (60 de ani), șeful CCA, a fost prezent în cantonamentul României de la Mogoșoaia, înaintea debutului „tricolorilor” în Liga Națiunilor.

Suedia - România se joacă vineri, de la ora 21:45, și va fi în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1.

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Kyros Vassaras a profitat de ocazie pentru a le explica „tricolorilor” noile prevederi din Legile Jocului și recomandările UEFA.

Kyros Vassaras, prezent în cantonamentul României de la Mogoșoaia

„Înaintea debutului în Liga Națiunilor, președintele CCA, Kyros Vassaras, le-a prezentat jucătorilor naționalei noile modificări ale Legilor Jocului și recomandările UEFA pentru actualul sezon.

N-au lipsit întrebările și dezbaterile, una dintre ele privind contactele cu portarul la fazele fixe”, a anunțat FRF pe contul de Facebook al Echipei națională de fotbal a României.

Cele mai importante modificări în Legile Jocului

Portarii au maximum 8 secunde pentru a ține mingea în mâini. Arbitrul va face o numărătoare vizibilă în ultimele 5 secunde, iar dacă timpul este depășit, adversarii primesc corner. Această regulă a intrat în vigoare încă din sezonul 2025/26, fiind menținută și în noul sezon. Aruncările de la margine au o numărătoare vizibilă de 5 secunde dacă arbitrul consideră că executarea este întârziată intenționat. Dacă mingea nu este repusă în joc până la finalul numărătorii, aruncarea este acordată echipei adverse. Repunerile din 6 metri sunt, de asemenea, supuse unei numărători vizibile de 5 secunde în cazul întârzierilor deliberate. Dacă timpul expiră, adversarii primesc corner. Schimbările de jucători au acum o limită de 10 secunde. Jucătorul înlocuit trebuie să părăsească terenul în acest interval. Dacă întârzie, înlocuitorul său nu va putea intra decât la prima întrerupere după ce a trecut un minut de la reluarea jocului, potrivit IFAB.com.

De partea cealaltă, UEFA a lansat „Clear Line”, un ghid pentru interpretarea cât mai uniformă a fazelor de arbitraj și a intervențiilor VAR. Platforma include peste 150 de situații și oferă recomandări pentru aplicarea consecventă a regulilor, informează uefa.com.

Lotul final ales de Gică Hagi pentru primele patru meciuri din Liga Națiunilor

PORTARI

Ionuț RADU (Celta Vigo | Spania, 9/0), Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 2/0), Valentin COJOCARU (Pogon Szczecin | Polonia, 0/0);

FUNDAȘI

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 38/2), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 1/0), Andrei COUBIȘ (Lincoln City | Anglia, 3/0), Radu DRĂGUȘIN (Fiorentina | Italia, 30/1), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 46/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 5/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 10/1), Matei ILIE (Kasımpaşa | Turcia, 2/0), Lisav EISSAT (Bristol City, 4/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 52/2), Andrei BORZA (Çorum | Turcia, 2/0), Raul OPRUȚ (Dinamo, 5/0);

MIJLOCAȘI

Tudor BĂLUȚĂ (Universitatea Craiova, 14/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 8/0), Marius MARIN (Al Nasr | EAU, 35/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 75/12), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 87/15), Alexandru CICÂLDĂU (Universitatea Craiova, 39/4), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 8/0), David MATEI (Universitatea Craiova, 2/0), Cătălin CÎRJAN (Dinamo, 2/0);

ATACANȚI

Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 45/11), Darius OLARU (Union Saint-Gilloise | Belgia, 28/0), Olimpiu MORUȚAN (FC Rapid 1923, 18/1), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 54/8), Valentin MIHĂILĂ (Çaykur Rizespor | Turcia, 36/5), Florin TĂNASE (Omonia | Cipru, 28/5), Louis MUNTEANU (D.C. United | SUA, 6/3), Daniel BÎRLIGEA (Frosinone | Italia, 9/2)

Programul României în Nations League

25 septembrie, 21:45. Suedia - România (Strawberry Arena, Solna)

28 septembrie, 21:45. România - Bosnia (Arena Națională)

2 octombrie, 21:45. Polonia - România (Stadion Narodowy, Varșovia)

5 octombrie, 21:45. România - Suedia (Arena Națională)

14 noiembrie, 21:45. România - Polonia (Arena Națională)

17 noiembrie, 21:45. Bosnia - România (Bilino Polje Stadium, Zenica)

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