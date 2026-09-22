Vassaras, prezent la Mogoșoaia Ce a făcut șeful CCA în cantonamentul României înainte de debutul „tricolorilor” în Liga Națiunilor
Kyros Vassaras și Ionuț Radu/ Foto: Facebook @Echipa națională de fotbal a României
Nationala

Vassaras, prezent la Mogoșoaia Ce a făcut șeful CCA în cantonamentul României înainte de debutul „tricolorilor” în Liga Națiunilor

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 22.09.2026, ora 20:25
alt-text Actualizat: 22.09.2026, ora 20:26
  • Kyros Vassaras (60 de ani), șeful CCA, a fost prezent în cantonamentul României de la Mogoșoaia, înaintea debutului „tricolorilor” în Liga Națiunilor.
  • Suedia - România se joacă vineri, de la ora 21:45, și va fi în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Kyros Vassaras a profitat de ocazie pentru a le explica „tricolorilor” noile prevederi din Legile Jocului și recomandările UEFA.

Situație incredibilă în România Copii de 8-14 ani, inclusiv o fată de clasa a VI-a, pe teren într-un meci oficial de seniori!
Citește și
Situație incredibilă în România Copii de 8-14 ani, inclusiv o fată de clasa a VI-a, pe teren într-un meci oficial de seniori!
Citește mai mult
Situație incredibilă în România Copii de 8-14 ani, inclusiv o fată de clasa a VI-a, pe teren într-un meci oficial de seniori!

Kyros Vassaras, prezent în cantonamentul României de la Mogoșoaia

„Înaintea debutului în Liga Națiunilor, președintele CCA, Kyros Vassaras, le-a prezentat jucătorilor naționalei noile modificări ale Legilor Jocului și recomandările UEFA pentru actualul sezon.

N-au lipsit întrebările și dezbaterile, una dintre ele privind contactele cu portarul la fazele fixe”, a anunțat FRF pe contul de Facebook al Echipei națională de fotbal a României.

Cele mai importante modificări în Legile Jocului

  1. Portarii au maximum 8 secunde pentru a ține mingea în mâini. Arbitrul va face o numărătoare vizibilă în ultimele 5 secunde, iar dacă timpul este depășit, adversarii primesc corner. Această regulă a intrat în vigoare încă din sezonul 2025/26, fiind menținută și în noul sezon.
  2. Aruncările de la margine au o numărătoare vizibilă de 5 secunde dacă arbitrul consideră că executarea este întârziată intenționat. Dacă mingea nu este repusă în joc până la finalul numărătorii, aruncarea este acordată echipei adverse.
  3. Repunerile din 6 metri sunt, de asemenea, supuse unei numărători vizibile de 5 secunde în cazul întârzierilor deliberate. Dacă timpul expiră, adversarii primesc corner.
  4. Schimbările de jucători au acum o limită de 10 secunde. Jucătorul înlocuit trebuie să părăsească terenul în acest interval. Dacă întârzie, înlocuitorul său nu va putea intra decât la prima întrerupere după ce a trecut un minut de la reluarea jocului, potrivit IFAB.com.

De partea cealaltă, UEFA a lansat „Clear Line”, un ghid pentru interpretarea cât mai uniformă a fazelor de arbitraj și a intervențiilor VAR. Platforma include peste 150 de situații și oferă recomandări pentru aplicarea consecventă a regulilor, informează uefa.com.

Lotul final ales de Gică Hagi pentru primele patru meciuri din Liga Națiunilor

PORTARI

  • Ionuț RADU (Celta Vigo | Spania, 9/0), Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 2/0), Valentin COJOCARU (Pogon Szczecin | Polonia, 0/0);

FUNDAȘI

  • Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 38/2), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 1/0), Andrei COUBIȘ (Lincoln City | Anglia, 3/0), Radu DRĂGUȘIN (Fiorentina | Italia, 30/1), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 46/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 5/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 10/1), Matei ILIE (Kasımpaşa | Turcia, 2/0), Lisav EISSAT (Bristol City, 4/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 52/2), Andrei BORZA (Çorum | Turcia, 2/0), Raul OPRUȚ (Dinamo, 5/0);

MIJLOCAȘI

  • Tudor BĂLUȚĂ (Universitatea Craiova, 14/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 8/0), Marius MARIN (Al Nasr | EAU, 35/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 75/12), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 87/15), Alexandru CICÂLDĂU (Universitatea Craiova, 39/4), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 8/0), David MATEI (Universitatea Craiova, 2/0), Cătălin CÎRJAN (Dinamo, 2/0);

ATACANȚI

  • Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 45/11), Darius OLARU (Union Saint-Gilloise | Belgia, 28/0), Olimpiu MORUȚAN (FC Rapid 1923, 18/1), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 54/8), Valentin MIHĂILĂ (Çaykur Rizespor | Turcia, 36/5), Florin TĂNASE (Omonia | Cipru, 28/5), Louis MUNTEANU (D.C. United | SUA, 6/3), Daniel BÎRLIGEA (Frosinone | Italia, 9/2)

Programul României în Nations League

  • 25 septembrie, 21:45. Suedia - România (Strawberry Arena, Solna)
  • 28 septembrie, 21:45. România - Bosnia (Arena Națională)
  • 2 octombrie, 21:45. Polonia - România (Stadion Narodowy, Varșovia)
  • 5 octombrie, 21:45. România - Suedia (Arena Națională)
  • 14 noiembrie, 21:45. România - Polonia (Arena Națională)
  • 17 noiembrie, 21:45. Bosnia - România (Bilino Polje Stadium, Zenica)

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

VIDEO. La 18 ani, o româncă a devenit Miss Italia. Tânăra a câștigat deja aproape 100 de medalii și are un vis
VIDEO. La 18 ani, o româncă a devenit Miss Italia. Tânăra a câștigat deja aproape 100 de medalii și are un vis
VIDEO. La 18 ani, o româncă a devenit Miss Italia. Tânăra a câștigat deja aproape 100 de medalii și are un vis
romania suedia Kyros Vassaras liga natiunilor
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
12:10
„Dubiu plauzibil” Concluzia tribunalului după ce a analizat mesajul de amenințare cu moartea arătat de un fost președinte de club
„Dubiu plauzibil” Concluzia tribunalului după ce a analizat  mesajul de amenințare cu moartea arătat de un fost președinte de club
11:21
Serie A, de nerecunoscut! Campionatul din Italia schimbă regulile jocului, după 77 de ani! Recordul data din sezonul 1949-1950!
Serie A, de nerecunoscut! Campionatul din Italia schimbă regulile jocului, după 77 de ani! Recordul data din sezonul 1949-1950!
10:40
Eroul lor, coșmarul nostru Corespondență din Suedia. Thomas Ravelli, omul care a frânt visul Generației de Aur, vorbește după 32 de ani: „Hagi ar fi luat Balonul de Aur”
Eroul lor, coșmarul nostru Corespondență din Suedia. Thomas Ravelli, omul care a frânt visul Generației de Aur, vorbește după 32 de ani: „Hagi ar fi luat Balonul de Aur”
11:37
Cauza morții lui Hayden Panettiere Concluzia legistului în ancheta decesului fostei iubite a lui Wladimir Klitschko
Cauza morții lui Hayden Panettiere Concluzia legistului în ancheta decesului fostei iubite a lui Wladimir Klitschko
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Cartonașul negru

Cătălin Tolontan: Cartonașul negru

Cătălin Tolontan: Cartonașul negru
Școala veche a lui Armstrong

Silviu Tudor Samuilă: Școala veche a lui Armstrong

Silviu Tudor Samuilă: Școala veche a lui Armstrong
Consiliul Local Dinamo

Ioana Mihalcea: Consiliul Local Dinamo

Ioana Mihalcea: Consiliul Local Dinamo
Cine l-a lăsat pe Becali să ajungă până aici?

Dan Udrea: Cine l-a lăsat pe Becali să ajungă până aici?

Dan Udrea: Cine <span>l-a</span> lăsat pe Becali să ajungă până aici?
Naționala în pustiu

Radu Naum: Naționala în pustiu

Radu Naum: Naționala în pustiu
Prăpastia

Silviu Tudor Samuilă: Prăpastia

Silviu Tudor Samuilă: Prăpastia
Hagi n-are dreptul să ne ceară acest lucru

Dan Udrea: Hagi n-are dreptul să ne ceară acest lucru

Dan Udrea: Hagi <span>n-are</span> dreptul să ne ceară acest lucru
Avocatul pisicii cu 9 vieți

Cristian Geambașu: Avocatul pisicii cu 9 vieți

Cristian Geambașu: Avocatul pisicii cu 9 vieți
În ziua în care violența a rupt cordonul, fotbalul a redat speranță Bucureștiului

Dan Udrea: În ziua în care violența a rupt cordonul, fotbalul a redat speranță Bucureștiului

Dan Udrea: În ziua în care violența a rupt cordonul, fotbalul a redat speranță Bucureștiului
Ieftinirea Petrolului

Radu Naum: Ieftinirea Petrolului

Radu Naum: Ieftinirea Petrolului
Ego cu ecuson FIFA!

Vlad Nedelea: Ego cu ecuson FIFA!

Vlad Nedelea: Ego cu ecuson FIFA!
Semnificația victoriei lui Ben Shelton

Cristian Geambașu: Semnificația victoriei lui Ben Shelton

Cristian Geambașu: Semnificația victoriei lui Ben Shelton
Cealaltă Simona

Radu Naum: Cealaltă Simona

Radu Naum: Cealaltă Simona
Cazul Radu Drăgușin

Cristian Geambașu: Cazul Radu Drăgușin

Cristian Geambașu: Cazul Radu Drăgușin
Un mercato de coșmar

Silviu Tudor Samuilă: Un mercato de coșmar

Silviu Tudor Samuilă: Un mercato de coșmar
Scânteia Istvan Kovacs

Cristian Geambașu: Scânteia Istvan Kovacs

Cristian Geambașu: Scânteia Istvan Kovacs
Drăguș sub ochii lui Hagi

Cristian Geambașu: Drăguș sub ochii lui Hagi

Cristian Geambașu: Drăguș sub ochii lui Hagi
Ce mai poate salva FCSB?

Cătălin Țepelin: Ce mai poate salva FCSB?

Cătălin Țepelin: Ce mai poate salva FCSB?
Ai, ai Aioani!

Cristian Geambașu: Ai, ai Aioani!

Cristian Geambașu: Ai, ai Aioani!
Și dacă s-ar vinde FCSB?

Silviu Tudor Samuilă: Și dacă s-ar vinde FCSB?

Silviu Tudor Samuilă: Și dacă <span>s-ar</span> vinde FCSB?
Top stiri
Reghe, în pericol de excludere! Au expirat cei doi ani prevăzuți de regulamentul FRF pentru achitarea datoriei către U Craiova.  Mișcarea făcută de Rotaru
Superliga
22.09
Reghe, în pericol de excludere! Au expirat cei doi ani prevăzuți de regulamentul FRF pentru achitarea datoriei către U Craiova. Mișcarea făcută de Rotaru
Citește mai mult
Reghe, în pericol de excludere! Au expirat cei doi ani prevăzuți de regulamentul FRF pentru achitarea datoriei către U Craiova.  Mișcarea făcută de Rotaru
Om contra robot, în cușcă VIDEO + FOTO: Prima bătaie în stil „Terminator” a ajuns în lumea reală! Trimis la podea!
Alte sporturi
22.09
Om contra robot, în cușcă VIDEO + FOTO: Prima bătaie în stil „Terminator” a ajuns în lumea reală! Trimis la podea!
Citește mai mult
Om contra robot, în cușcă VIDEO + FOTO: Prima bătaie în stil „Terminator” a ajuns în lumea reală! Trimis la podea!
Unde a mers Popovici în vacanță Campionul a postat o imagine grăitoare: „Avem o țară frumoasă dacă știi unde să te uiți”
Diverse
21.09
Unde a mers Popovici în vacanță Campionul a postat o imagine grăitoare: „Avem o țară frumoasă dacă știi unde să te uiți”
Citește mai mult
Unde a mers Popovici în vacanță Campionul a postat o imagine grăitoare: „Avem o țară frumoasă dacă știi unde să te uiți”
VIDEO | Cum arată, în interior, blocul din Rahova distrus de explozia de acum un an, unde azi s-au montat primii stâlpi de susținere. Primele imagini de pe scări și holuri rupte
B365
22.09
VIDEO | Cum arată, în interior, blocul din Rahova distrus de explozia de acum un an, unde azi s-au montat primii stâlpi de susținere. Primele imagini de pe scări și holuri rupte
Citește mai mult
VIDEO | Cum arată, în interior, blocul din Rahova distrus de explozia de acum un an, unde azi s-au montat primii stâlpi de susținere. Primele imagini de pe scări și holuri rupte

Echipe/Competiții

fcsb 72 CFR Cluj 3 dinamo bucuresti 25 rapid 17 Universitatea Craiova 21 petrolul ploiesti Poli Iasi 1 uta arad 4 farul constanta 21

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova fcsb superliga
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Special
16.09

Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: „Ați văzut cum m-am ridicat?”

Citește mai mult
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share